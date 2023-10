Metro Mall ชวนกินเจที่ MRT สวนจตุจักร จับมือนมถั่วเหลืองดีน่า รวมของเด็ดกว่า 100 เมนู ตั้งแต่ 12 -23 ต.ค. 66

Metro Mall ร่วมกับนมถั่วเหลืองดีน่า จัดงาน “MRT J Food Good Life by ดีน่า” เทศกาลอาหารเจจากร้านดังกว่า 100 เมนูและวัตถุดิบอาหารเจมาไว้ที่งานเดียว ช้อปครบ 300 บาทรับฟรี ด้ายแดงมงคล ที่ได้รับการเบิกเนตรจาก เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส และร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ อิ่มบุญ อิ่มใจ อร่อยจัดเต็ม 12 -23 ต.ค. 66 ที่ MRT สวนจตุจักรหลังประสบความสำเร็จกับการจัดงานเทศกาลอาหารเจในสถานีรถไฟฟ้า MRT ไปเมื่อปีที่แล้ว ในปีนี้ บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด หรือ BMN ผู้ให้บริการสื่อโฆษณาและพื้นที่จัดกิจกรรมในระบบรถไฟฟ้า MRT ทั้งยังเป็นเจ้าของพื้นที่เมโทร มอลล์ แหล่งรวมร้านค้าช้อป ชิม ชิล ในสถานีรถไฟฟ้า MRT ได้เล็งเห็นถึงความ สำคัญ และต้องการสร้างให้เทศกาลอาหารเจในสถานีรถไฟฟ้า MRT เป็นอีกหนึ่งจุดหมายของคนกินเจ ที่ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะโดยในปีนี้มีพันธมิตรหลัก นมถั่วเหลือง “ดีน่า” ได้เข้ามายกระดับเทศกาล อาหารเจปีนี้ให้มีความน่าสนใจมากกว่าเดิม ภายใต้ชื่องาน “MRT J Food Good Life by ดีน่า” เต็มอิ่มเมนู อาหารเจรสเด็ดชวนหิวกว่า 100 เมนู จากร้านอาหารที่มีชื่อเสียงมากมายตัวอย่างเช่น ร้านกุยช่ายKing , ร้าน WeGovegan, ร้านยายทำให้หลานขาย, ร้านข้าวมันไก่โคตรเจ, ร้าน Mr.เก๋า, ร้านฝรั่งดองอารีย์, ร้านหยกสด พร้อมเติมเต็มทุกมื้อให้อิ่มอร่อยด้วยนมถั่วเหลืองดีน่าที่ได้ขนมาหลากหลายรสชาติ มีทั้งแบบกล่องและ ยกแพ็คสุดคุ้มจำหน่ายให้กับผู้โดยสาร MRT ได้จับจ่ายซื้ออาหารและรับความสุข ความประทับใจระหว่างการ เดินทางใน บรรยากาศการตกแต่งที่แสดงถึงความมั่งคั่งและความบริสุทธิ์ ด้วยสีทอง เหลือง และแดง ซึ่งเป็น เอกลักษณ์ สุดงดงามของเทศกาลกินเจและโปรโมชั่นอิ่มบุญ อิ่มใจ อิ่มอร่อยอีกมากมายนายวิทสุวัฒน์ อำคาเพท กรรมการผู้จัดการ บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด หรือ BMN กล่าวว่า “เทศกาลอาหารเจในสถานีรถไฟฟ้า MRT ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ในระบบ รถไฟฟ้า MRT เพื่อให้ผู้โดยสารที่ทานเจหรือคนรักสุขภาพ เกิดความสะดวก รวดเร็วในการซื้อหาอาหาร โดยในปีนี้ เรายกขบวนร้านอาหารเจมาไว้ที่งานมากกว่าเดิม ในพื้นที่ที่ใหญ่กว่าเดิม ซึ่งมีเมนูอาหารเจให้เลือกมากมายกว่า 100 เมนู นอกจากนี้ยังเพิ่มร้านอาหารที่มีเมนูสำหรับคนรักสุขภาพมาร่วมอีกด้วย ช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับผู้โดยสาร MRT ได้อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารที่หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้เรายังต้องการสร้างเทศกาลอาหารเจในสถานี รถไฟฟ้า MRT ให้เป็น Signature Event ที่จะจัดขึ้นเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อยกระดับการใช้บริการ ของผู้โดยสาร MRT ให้มีชีวิตชีวามากขึ้น เกิดเป็นเรื่องราวของความสุข ในระหว่างการใช้บริการในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้นโยบาย The Happy Commercial Hub Of MRT โดยครั้งนี้มี นมถั่วเหลือง “ดีน่า” เข้ามาร่วมเป็น พันธมิตรหลักในการจัดงานก็จะยิ่งทำให้เทศกาลอาหารเจในสถานีรถไฟฟ้า MRT มีความน่าสนใจและ เป็นทางเลือก ความอร่อยให้กับผู้โดยสาร MRT ได้เป็นอย่างดี”นายวรวิทย์ วนาสันติพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด กลุ่มผลิตภัณฑ์ดีน่า บริษัทดัชมิลล์ จำกัด เผยว่า “ดีน่าขอชวนทุกคนมาถือศีลกินเจ ทำจิตใจให้บริสุทธิ์เลือกรับประทานอาหารจากพืชงดเว้นการทานเนื้อสัตว์ เพื่อเป็นกุศลสร้างบุญให้กับตนเองและครอบครัว ตลอดเทศกาลกินเจนี้ ขอสิ่งดีๆแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพตนเองให้ดีด้วยนมถั่วเหลืองดีน่า ไม่ว่าจะเป็น…ดีน่างาดำ ดีน่ากาบา จมูกข้าวญี่ปุ่น ดีน่าไรซ์เบอร์รี่ ดีน่าไฮโปรตีน และดีน่าสูตรน้ำนมข้าวโพด ทั้งในรูปแบบยูเอชทีและพาสเจอร์ไรส์ อร่อยทุกสูตรพร้อมได้ประโยชน์ดีๆจากธัญญาพืชที่หลากหลายอีกด้วย เจปีนี้เติมสิ่งดีๆให้กับร่างกายด้วยนมถั่วเหลืองผสมธัญพืชดีน่า ประโยชน์ดีๆ มีให้ทุกสูตร”นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการแสดง “นาฏศิลป์จีนโบราณ” ซึ่ง เป็นศิลปะการร่ายรำอันงดงาม อ่อนช้อยและมีเสน่ห์ของประเทศจีน การแสดงอุปรากรจีน “เปลี่ยนหน้ากาก” ที่ หาดูได้ยาก และโชว์เล่น “กู่เจิ้ง” เครื่องดนตรีจีนที่มีเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ โดยโชว์เหล่านี้จะทำการแสดงทุกวัน ตั้งแต่เวลา 17.00-18.00 น. ตลอดการจัดงาน พร้อมโปรโมชั่นอิ่มบุญอิ่มใจ รับฟรี ด้ายแดงมงคล ได้รับการเบิกเนตรจากพระอาจารย์จีนคณาณัติจีนพรต เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส เมื่อซื้อครบ 300 บาท และร่วมไถ่ชีวิต โคกระบืออิ่มบุญ อิ่มใจ อิ่มอร่อยไปกับงาน “MRT J Food Good Life by ดีน่า” เทศกาลอาหารเจ ครั้งยิ่งใหญ่ รวมของอร่อยเด็ด กว่า 100 เมนู ในสถานีรถไฟฟ้า MRT สะดวก รวดเร็ว ได้ในระหว่างวันที่ 12 -23 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 07.30-19.30 น. พื้นที่จัดงานบริเวณ Metro Mall และพื้นที่กิจกรรม สถานีรถไฟฟ้า MRT สวนจตุจักร ทางออก 2 และ 3