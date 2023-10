เปิดแล้ววันนี้ ท็อปส์ 89 พลาซ่า ไลฟ์สไตล์ซูเปอร์มาร์เก็ต เชียงใหม่

ผู้จัดการรายวัน 360 - ท็อปส์ ธุรกิจกลุ่มฟู้ด ในเครือ เซ็นทรัล รีเทล ปักหมุดขยายสาขาสู่ชุมชนในเมืองเชียงใหม่ เปิดสาขาใหม่ “ท็อปส์ 89 พลาซ่า” พร้อมมอบประสบการณ์ช้อปปิ้งที่ดีที่สุดในทุกวัน ให้กับลูกค้าในทุกเจนเนอเรชั่น ตามแนวคิด Every Day DISCOVERY ครบครันด้วยสินค้าคุณภาพระดับพรีเมียมแบรนด์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ รวมกว่า 20,000 รายการนายสเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มฟู้ด เซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีศักยภาพในหลายด้าน และมีการเติบโตทั้งในด้านเศรษฐกิจและพัฒนาพื้นที่อาศัยอย่างต่อเนื่อง โดยบริเวณรอบๆ โครงการ 89 พลาซ่า ถือเป็นอีกทำเลที่มีแนวโน้มการเติบโตของที่อยู่อาศัยในพื้นที่อำเภอหางดง สารภี สันกำแพง สันทราย และโรงเรียนนานาชาติ 14 แห่ง ที่ตั้งอยู่ในโซนหางดง รวมไปถึงโครงการโครงสร้างพื้นฐานใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังเป็นเมืองแห่งจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัด โดยในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนจังหวัดเชียงใหม่รวม 6.3 ล้านคน ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ซึ่งคาดว่าตลอดทั้งปีจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 8.8 ล้านคน (ข้อมูลจาก: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่) สำหรับ ท็อปส์ 89 พลาซ่า เชียงใหม่ ได้คัดสรรสินค้าคุณภาพระดับพรีเมียมแบรนด์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ รวมกว่า 20,000 รายการ และร้านค้าชั้นนำมากมาย บนพื้นที่กว่า 2,250 ตร.ม. เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นพบกับโซนสินค้าไฮไลท์จัดเต็ม อาทิ โซน Fresh from field โซนผักและผลไม้สด ทั้งจากไทยและต่างประเทศ ที่การันตีคุณภาพ ความสด อร่อย และปลอดภัย, โซน Healthiful สินค้าและอาหารเพื่อสุขภาพครบวงจร, โซน Frozen & Co อาหารแช่แข็งทั้งอาหารพร้อมทาน พร้อมปรุงและวัตถุดิบแช่แข็ง, โซน Snacker ขนมขบเคี้ยวยอดนิยมหลากหลายจากทั่วทุกมุมโลก, โซน Cuisine Master เอาใจคนรักการทำอาหารด้วยวัตถุดิบนานาชาติ คุณภาพพรีเมียมจากทั่วทุกมุมโลก, โซน Baby & Me คสินค้าของแม่และเด็ก, PET ‘N ME สินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง, โซน Ever Cleaning ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแบรนด์ชั้นนำ, โซน Looks สินค้าและบิวตี้ไอเท็ม แบรนด์ดังครบครัน, โซน Tops wine cellar ไวน์ชั้นดีและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากทั่วทุกมุมโลก พร้อมมอบความพิเศษฉลองเปิด อาทิ โปรโมชั่นสินค้า 1 แถม 1, สินค้า Red Hot ราคาพิเศษอีกมากมาย