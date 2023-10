“เวลเคิร์ฟ” แตกไลน์ธุรกิจ ชูธงปั้นซอฟท์เพาเวอร์ไทย

ผู้จัดการรายวัน360 - เวลเคิร์ฟ ผู้นำธุรกิจโปรดักชั่นเฮาส์ สู่การเป็น One Stop Service ครบวงจรงานโปรดักชั่น ตั้งเป้าเป็นผู้นำผลิตคอนเทนต์เชิงบวก สร้าง New Standard ยกระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ซีรีส์ไทยไปสู่เวทีโลก ขยายไลน์ธุรกิจแบบเต็มสูบกลายเป็น “เวลเคิร์ฟ สตูดิโอ” ปักธงด้วยโปรเจกต์แรก “URANUS2324” (ยูเรนัส2324) ภาพยนตร์อวกาศ High Concept เรื่องแรกของไทย เตรียมสยายปีกโกอินเตอร์นายคีตะวัฒน์ ชินโคตร ผู้ก่อตั้ง ซีอีโอ บริษัท เวลเคิร์ฟ จำกัด กล่าวว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมโปรดักชั่น วงการโฆษณา และวงการสตรีมมิ่งมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไม่หยุดนิ่งหลังยุคโควิด ประกอบกับเทรนด์ ตลาดคอนเทนต์มีแนวโน้มแสวงหาออริจินัลคอนเทนต์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ส่งผลให้การผลิตคอนเทนต์เข้าสู่ตลาดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งไทยและต่างประเทศ“เวลเคิร์ฟ สตูดิโอ ได้รับการไว้วางใจจากบริษัทแถวหน้าทั้งในและต่างประเทศ ผลิตผลงานคุณภาพออกมามากมาย ไม่ว่าจะเป็น ภาพยนตร์ ภาพยนต์โฆษณา ซีรีส์ และมิวสิควิดีโอชื่อดังทั้งของไทยและต่างประเทศ ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเวลเคิร์ฟเติบโตอย่างมั่นคงแข็งแกร่ง และเชื่อมั่นว่าจะเป็นหนึ่งในบริษัทผลิตสื่อคุณภาพของคนไทยที่จะเป็นมาตรฐานใหม่ต่อไป” นายคีตะวัฒน์ กล่าวเวลเคิร์ฟ สตูดิโอ ตั้งเป้าจะเป็นบริษัทมหาชนเข้าตลาดหลักทรัพย์ เพื่อผลักดันให้เวลเคิร์ฟเป็นสตูดิโอระดับโลก โดยมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ซีรีส์ ของไทยให้ก้าวไกลไปสู่ระดับโลก โดยปี 2563 โตขึ้นจากปี 2562 คิดเป็น 74.60%, ปี 2564 โตขึ้นจากปี 2563 คิดเป็น 69.37% และปี 2565 โตขึ้นจากปี 2564 คิดเป็น 438.07%สำหรับบริษัท เวลเคิร์ฟ จำกัด ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2560 เชี่ยวชาญทั้งงาน Pre-production, Production, Post-production ฝากผลงานครีเอทีฟ โดยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังโฆษณาผลิตภัณฑ์ชั้นนำ ภาพยนตร์ และซีรีส์ชื่อดัง อาทิ ซีรีส์ Finding The Rainbow สุดท้าย…ที่ปลายรุ้ง (VIU Original) , ภาพยนตร์เรื่อง ละติจูดที่ 6, School Tales The Series (Netflix), ห้องนี้ไม่มีห่วย The Underclass (Netflix), โกงพลิกเกม, พี่นาค, ลองของ เดอะซีรีส์ ,ตีสาม After Shock และอีกมากมาย อีกทั้งยังมี VC EQUIPMENTS บริการให้เช่าอุปกรณ์กล้อง ไฟ เสียง“เราเป็นบริษัทของคนรุ่นใหม่ ประสบการณ์ที่เรามอบให้ลูกค้าไม่ใช่แค่บริการ นั่นเพราะเราเป็นมากกว่า Production House ที่จะสร้างสรรค์ ให้คำปรึกษา เพื่อนำเสนอรูปแบบไอเดียคิดนอกกรอบ ภายใต้แนวคิด “MAKE THE NEW OF THE NEW TRANSFORM FOR THE NEW”โดยเราเป็น One Stop Service ของงานโปรดักชั่นครบวงจร ที่สามารถเสิร์ฟตั้งแต่ไอเดียไปจนจบชิ้นงานที่มีความสดใหม่ ไม่ว่าจะเป็นครีเอทีฟ, งานดนตรีประกอบ, ซาวด์ดีไซน์, ตัดต่อ, วิชวลเอฟเฟค, งานซีจี, งานปรับสีภาพ (Color Grading) เพื่อส่งมอบงานในทุกรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ”“เวลเคิร์ฟ สตูดิโอ เรามีความตั้งใจในการเป็นบริษัทผลิตคอนเทนต์เชิงบวก พร้อมที่จะเป็นพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ ในการร่วมกันผลิตคอนเทนต์ดี ๆ สร้าง New Standard ให้กับวงการสื่อของไทย ตั้งเป้าเป็นผู้นำที่จะยกระดับและเพิ่มมิติใหม่ให้กับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ซีรีส์ของไทยไปสู่ระดับโลก”สำหรับโปรเจกต์ฮีโร่ของเวลเคิร์ฟ สตูดิโอ ภายในปี 2566 คงไม่พ้นภาพยนตร์ระดับ Big Project ของไทย เรื่อง “URANUS2324” (ยูเรนัส2324) ภาพยนตร์แนวโรแมนติก-แฟนตาซี ที่ได้คู่จิ้น “​ฟรีน-เบคกี้” เจ้าของรางวัลขวัญใจมหาชน ทั้งสองกลับมาร่วมงานกันอีกครั้ง เพื่อร่วมถ่ายทอดเรื่องราวของโลกคู่ขนาน ที่จะพาผู้ชมดำดิ่งสู่ห้วงทะเลลึกและไกลสุดขอบจักรวาล โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ถือเป็นภาพยนตร์อวกาศ High Concept เรื่องแรกของไทย ที่นำเสนอ สถานที่ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ศิลปะ ที่จะนำเสนอ Soft Power ของประเทศไทยให้คนทั่วโลกได้ชม โดยได้ “เจมส์” ธนดล นวลสุทธิ์ CCO & Film Director แห่งเวลเคิร์ฟ มารับหน้าที่กำกับได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Gistda) และทุนสร้างอีกมหาศาลล่าสุดร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน ครั้งที่ 28 ซึ่งเป็นเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 4 – 13 ตุลาคม 2566 นี้ ชูโรงด้วยโปรเจกต์ฮีโร่ของทางบริษัท ด้วยภาพยนตร์ “URANUS2324” (ยูเรนัส2324) ไปโปรโมทบนเวทีระดับนานาชาติอีกด้วย