เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ปลุก2ย่าน เปิดแมกเน็ตใหม่บางกะปิ-บางแค

ผู้จัดการรายวัน 360 -เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ – บางแค เดินหน้าปลุก 2 ย่าน 2 มุมเมือง ผนึกความร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจชั้นนำหลากหลายธุรกิจ อาทิ DONKI, MAJOR CINEPLEX, MUJI, HARBORLAND, NITORI, SF สร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ในวงการรีเทลของไทย พร้อมปักธงทั้ง 2 สาขา ให้เป็นเดสติเนชั่นไฮไลท์ ที่ดีที่สุดของ 2 มุมเมือง คือ ย่านบางกะปิ และย่านบางแค ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แห่งความสุขของทุกคนในครอบครัว เจาะกลุ่มลูกค้าทุกเจนเนอเรชั่นนางอัจฉรา อัมพุช รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “ทั้งบางกะปิและบางแค เป็นในย่านที่มีศักยภาพการเติบโตของกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออกและกรุงเทพฝั่งตะวันตก โดยมีการเชื่อมโยงด้วยโครงข่ายคมนาคมหลักของกรุงเทพมหานครอย่างครบครัน ทั้งทางบก ทางเรือ และที่สำคัญคือระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ดังนั้น เพื่อให้สอดรับกับการพัฒนา 2 ย่าน 2 มุมเมือง เดอะมอลล์ กรุ๊ป จึงเดินหน้าพัฒนาปรับโฉมใหม่ครั้งประวัติศาสตร์ของ เดอะมอลล์ สาขาบางกะปิและบางแคโดยปักธงให้ทั้ง 2 สาขาเป็นเดสติเนชั่นไฮไลท์ที่ดีที่สุด ของ 2 ย่าน 2 มุมเมือง เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แห่งความสุขของทุกคนในครอบครัว ภายใต้คอนเซ็ปต์ “A Happy Place To Live Life : ชีวิตที่มีความสุขทุกครอบครัว” ที่เป็นแนวคิดหลักของเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ รีเทลมิติใหม่ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนเมือง ทำย่านการค้าให้เป็น Urban Life ที่มีความสุข สะดวกสบาย ตอบสนองทุกความต้องการของคนทุกเจนเนอเรชั่นสำหรับการพลิกโฉมใหม่ของทั้ง 2 สาขาในครั้งนี้ พันธมิตรธุรกิจนับเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะช่วยส่งเสริมให้ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายปั้น เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ให้เป็นรีเทลโมเดลใหม่ที่เป็นศูนย์รวมของการใช้ชีวิตของทุกคนในที่เดียว ล่าสุดผนึกกำลังกับพันธมิตรธุรกิจชั้นนำ อาทิ DONKI, MAJOR CINEPLEX, MUJI, HARBORLAND, NITORI, SF ร่วมสร้างปรากฏการณ์พลิกโฉมครั้งยิ่งใหญ่ของ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ และบางแคDON DON DONKI ที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิDON DON DONKI คือซุปเปอร์มาร์เก็ตสัญชาติญี่ปุ่น ที่มุ่งเผยแพร่เสน่ห์ของอาหารและวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ผลิตภัณฑ์แบรนด์ญี่ปุ่น หรือผลิตภัณฑ์สไตล์ญี่ปุ่น ในรูปแบบการจัดร้านที่มีบรรยากาศและเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ภายใต้คอนเซปต์ “ความอร่อย สุขภาพ สิ่งแวดล้อม” โดยสำหรับไฮไลท์ของ DON DON DONKI เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ จะนำเสนอโซนจำหน่ายอาหารรูปแบบ ยะไต (ร้านค้าแผงลอยสไตล์ญี่ปุ่น) ซึ่งมีสินค้าพร้อมรับประทาน (Ready to Eat) ที่หลากหลาย ให้ลูกค้าสามารถซื้อรับประทานได้ทันทีหรือซื้อกลับบ้านได้อย่างสะดวก พร้อมเปิดให้บริการเดือนพฤศจิกายน 2566BANGKAPI CINEPLEX ปรากฏการณ์ความบันเทิงเหนือความคาดหมาย แห่งใหม่ล่าสุดโดย MAJOR CINEPLEX GROUP ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิเตรียมสัมผัสประสบการณ์ความบันเทิง กับที่สุดของความคมชัดเหนือระดับ ด้วยเครื่องฉายเลเซอร์ RGB รุ่นใหม่ล่าสุด ครบทุกโรงภาพยนตร์ (LASERPLEX) พร้อมตื่นตาไปกับ โรงภาพยนตร์จอยักษ์ IMAX ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด IMAX with Laser ซึ่งเป็นระบบการฉายภาพเลเซอร์ 4K เจเนอเรชั่นใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีเฉพาะของ IMAX ให้ภาพที่มีความคมชัดสูงขึ้น สว่างขึ้น และคอนทราสที่ดีขึ้น ตลอดจนสีสันที่สมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมาบนหน้าจอภาพยนตร์ มาพร้อมระบบเสียง 12 Channel ของ IMAX เพิ่มลำโพงที่ด้านข้างและด้านบนให้เสียงกระหึ่มทรงพลังสมจริงทุกมิติ โดย IMAX with Laser สร้างขึ้นเพื่อพาผู้ชมเข้าสู่โลกของภาพยนตร์ โดยนำเสนอภาพที่น่าทึ่งและเสียงที่สั่นสะเทือนบนหน้าจอที่ใหญ่ที่สุดเพื่อประสบการณ์การชมภาพยนตร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกและพบกันความสนุกสุดหรรษาไปกับ KIDS CINEMA โรงภาพยนตร์สำหรับเด็กๆ และครอบครัว ที่จะมาเติมเต็มประสบการณ์ความบันเทิงใหม่แห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างจินตนาการ กับบ่อบอลขนาดยักษ์ และสไลเดอร์ภายในโรงภาพยนตร์พร้อมเปิดให้บริการเดือนตุลาคมนี้MUJI (มูจิ) ที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ และ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแคMUJI เตรียมยกทัพสินค้าและบริการแบบครบครันทุกหมวดหมู่ตั้งแต่เครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ในบ้าน เครื่องเขียน เฟอร์นิเจอร์และอื่นๆ พร้อม MUJI Coffee Corner รองรับทุกความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้า โดยหนึ่งในไฮไลท์สำคัญที่ตอบโจทย์ความเป็นแบรนด์ไลฟ์สไตล์สำหรับคนทุกเพศทุกวัย คือ MUJI Coffee Corner มุมกาแฟสไตล์ญี่ปุ่น ที่เป็นอีกทางเลือกของการพบปะ นั่งชิลล์ หรือนั่งทำงานสบายๆมาพร้อมกับเมนูยามว่างหลากสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นกาแฟและเครื่องดื่มหลากหลายเมนูเตรียมพบกับสินค้าและบริการของ MUJI ภายใต้คอนเซ็ปต์ “MUJI เติมเต็มทุกความต้องการที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ด้วยสินค้าและบริการคุณภาพ ราคาเข้าถึง” ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ และที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแคมูจิ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ พร้อมเปิดให้บริการ 3 พฤศจิกายน 2566 พร้อมพบกับกิจกรรมและโปรโมชั่นฉลองสาขาใหม่มากมายเฉพาะที่นี่ที่เดียวMEGA HARBORLAND ที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ และเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแคพบกับ “MEGA HarborLand” (เมกา ฮาร์เบอร์แลนด์) เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ “The Family Happy Moments” บนพื้นที่กว้างกว่า 12,000 ตารางเมตร ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มครอบครัวคนเมืองซึ่งเด็กๆ จะได้สนุกสนานกับเครื่องเล่นที่ตกแต่งในธีม “AQUA WORLD” โดย “MEGA HarborLand” ถือเป็นสนามเด็กเล่นในร่มขนาดใหญ่มาตรฐานความปลอดภัยจากผู้ผลิตชั้นนำจากยุโรป โดยได้แบ่งเครื่องเล่นออกเป็นโซนต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับช่วงอายุและความสูงของเด็กๆ ครอบคลุมทุกช่วงวัยตั้งแต่ 5 เดือน ถึง 15 ปี อาทิ โซน Little Ville, Toys Room, Kids Island, Junior Jungleนอกจากนี้ ยังจะได้พบกับ “Outdoor Playground” สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง เครื่องเล่นนำเข้ามาตรฐานความปลอดภัยจากผู้ผลิตชั้นนำจากยุโรป โดยภายในได้แบ่งเครื่องเล่นออกเป็นโซนต่างๆ คือ Play Island ตื่นเต้นท้าทายเหินเวหากับเครื่องเล่น Sky Rider, ART Island เด็กๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะต่างๆ ทั้งงาน Craft, และ DIY, Toys Island ของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆ ทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ช่วยส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้และการผจญภัยของเด็กๆ“Harbor Island” สวนน้ำกลางแจ้งขนาดใหญ่มาตรฐานความปลอดภัยจากผู้ผลิตชั้นนำจากยุโรป เด็ก ๆ จะได้เล่นสนุกชุ่มฉ่ำกับสวนน้ำลอยฟ้าสุดอลังการ โดยแบ่งโซนเครื่องเล่นออกเป็น Super Island หอคอยสไลด์ลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สนุกสนานกับสไลด์ยักษ์กว่า 18 ชนิด, Little Island โซนสวนน้ำที่ออกแบบมาให้เหมาะสำหรับเด็กเล็ก ทำให้สนุกกันได้เต็มที่ทุกช่วงวัย, Lazy Island ผจญภัยกับสายน้ำแห่งความสนุกพร้อม effect น้ำ หลากหลายรูปแบบ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ MEGA HarborLand พร้อมเปิดให้บริการ ภายใน มกราคม 2567 และเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค MEGA HarborLand พร้อมเปิดให้บริการ เปิด ภายใน มีนาคม 2567NITORI แบรนด์เฟอร์นิเจอร์อันดับ 1 จากญี่ปุ่น ที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิNITORI แบรนด์เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น บนพื้นที่กว่า 1,500 ตารางเมตรในคอนเซ็ปต์ ‘A WIDE RANGE OF PRODUCTS AT AFFORDABLE PRICES’ เฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้าน NITORI มาพร้อมไอเดียสร้างสรรค์ สไตล์มินิมอลที่อัดแน่นด้วยคุณภาพจากแบรนด์เบอร์ 1 ของญี่ปุ่น ภายใต้แนวคิดการใช้ Space ที่คุ้มค่า และราคาที่จับต้องได้ที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ที่ชั้น 1พร้อมเปิดให้บริการ เดือนธันวาคม 2566SF CINEMA ที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแคเอส เอฟ พลิกโฉมโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า สาขาเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค ตอบรับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ เต็มอิ่มกับอรรถรสความบันเทิงด้วย 8 โรงภาพยนตร์คุณภาพ รวมกว่า 1,800 ที่นั่ง ที่มาพร้อมจอภาพขนาดใหญ่ให้ได้รับชมแบบเต็มตากว่าเดิม พิเศษกับระบบฉาย LASERPLEX ให้ภาพคมชัดระดับ 4K และระบบเสียง Dolby Digital Surround 7.1 ที่ให้เสียงกระหึ่มเสมือนจริง นอกจากนี้ยังมี CINECAFE ให้ลูกค้าได้ดื่มด่ำกับเครื่องดื่มระดับพรีเมียมพร้อมมุมพักผ่อนส่วนตัว และเอาใจแฟนหนังให้สามารถเลือกซื้อสินค้าลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์ดังหลากหลายเรื่องที่จำหน่ายเฉพาะ SF Shop เท่านั้น เตรียมพบกับ เอส เอฟ ซีเนม่า สาขาเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค พร้อมโปรแกรมหนังอัดแน่นให้เลือกชมได้ในเดือนพฤศจิกายน 2566เตรียมพบกับการสร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ จากการผนึกกำลังพันธมิตรที่เป็นคีย์แม็กเน็ตชั้นนำ ที่จะทำให้ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ และเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค เป็นเดสติเนชั่นไฮไลท์ที่ดีที่สุด ของ 2 ย่าน 2 มุมเมือง ทั้งกรุงเทพฝั่งตะวันออกและกรุงเทพฝั่งตะวันตก ในเดือนธันวาคมนี้ โดยการปรับโฉมครั้งนี้ เดอะมอลล์ ทั้ง 2 สาขา เปิดให้บริการลูกค้าตามปกติ