“คิง เพาเวอร์” เปิดร้านใหม่ ณ อาคารเทียบเครื่อง SAT-1 รองรับธุรกิจรีเทลเพื่อการท่องเที่ยวเติบโตรับไฮซีซัน

กลุ่มบริษัท “คิง เพาเวอร์” ผู้นำธุรกิจค้าปลีกเพื่อการท่องเที่ยวครบวงจร ขานรับท่องเที่ยวไทย เปิด คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี และคิง เพาเวอร์ แท็กฟรี ผนึกกำลังแบรนด์ดังเปิดร้านค้าใหม่ พร้อมต้อนรับลูกค้านักเดินทางจากทุกมุมโลก ณ ชั้น 3 (Departure Level) อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมายลูกค้านักเดินทาง ต่อยอดแนวคิด THE POWER OF POSSIBILITIES ชีวิตไม่หยุดค้นหาความเป็นไปได้ ปลุกยอดขายกลุ่มรีเทลเพื่อการท่องเที่ยวเติบโตรับช่วงไฮซีซันคิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี และคิง เพาเวอร์ แท็กฟรี ณ อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือ อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SATTELITE-1) พร้อมเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง รองรับผู้มาเยือนจากทุกมุมโลก เป็นหนึ่งในกลยุทธ์เสริมความแกร่งให้กับยอดขายกลุ่มธุรกิจรีเทลของคิง เพาเวอร์ ประกอบไปด้วยร้านค้าใหม่แบรนด์ชั้นนำครอบคลุมทุกกลุ่มสินค้า ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์นาฬิกาหรู แว่นตา ปากกา กระเป๋า น้ำหอม เครื่องสำอาง เครื่องประดับ เครื่องหอม อะโรมาเทอราปี ของเล่น อุปกรณ์อิล็กทรอนิกส์ แกดเจ็ตสำหรับของที่ระลึก และขนมขบเคี้ยวของไทย ตั้งอยู่ชั้น 3 (Departure Level) รวบรวมสินค้าแบรนด์ดัง โดยมีการออกแบบตกแต่งร้านค้าโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ มีความสง่างาม ให้ลูกค้านักเดินทางเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกสบาย ภายใต้บรรยากาศที่เป็นกันเอง โดยมีพนักงานคิง เพาเวอร์ คอยดูแลให้การต้อนรับ และคำแนะนำในการเลือกซื้อสินค้าอย่างดีทั้งนี้ ร้านค้าใหม่ที่พร้อมดึงดูดลูกค้านักเดินทาง ได้แก่ ร้าน Armani Exchange, Tory Burch, Marc Jacobs, Michael Kors, Tumi และร้านค้าโครงการหลวง โกลเด้นเพลซ ดอยคำ ดอยตุง นภา สายใจไทย Sacit เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวระหว่างเดินทาง ทั้งยังมีร้านอาหารพร้อมรับประทาน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างครบครันที่จะเป็นดั่งแม่เหล็กดึงดูดนักชอปนักเดินทางจากทั่วโลก โดยนอกจากโซนร้านค้าแล้วยังมีจุด PICK UP COUNTER และจุดรับสินค้า COLLECTION POINT ขาออก เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้านักเดินทางอีกด้วย