"๙ หน้า" ผนึก เซเว่นอีเลฟเว่น ขายสินค้าซีรีส์ “Venus In The Sky”

เป็นซีรีส์คุณภาพจริงๆ สำหรับซีรีส์เรื่อง “Venus In The Sky ห้ามฟ้าห่มดาว” เรียกกระแสได้ดีทั้งในไทยและต่างประเทศ กว่า 190 ประเทศทั่วโลก จนผู้จัดซีรีส์อย่าง “วรฤทธิ์ นิลกลม”ผู้บริหารบริษัท ๙ หน้า โปรดักชั่น จำกัด และ “คชาภรณ์ รูปช้าง” ผู้กำกับของเรื่อง รีบสานต่อโปรเจกต์จับมือร่วมกับ ALL ONLINE ที่เดียวเท่านั้น ในการ Pre-Order จัดจำหน่ายสินค้าที่ระลึกสุดพรีเมี่ยมทั่วประเทศทันที พร้อมจัดใหญ่ลงจอโปรโมทใน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ กว่า 14,000 สาขานอกจากนี้ยังได้แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งชั้นนำอย่าง iQIYI (อ้ายฉีอี้) ผู้นำด้านคอนเทนต์ ยอดนิยมจากเอเชียมาเป็นพันธมิตรหลัก ด้วยการมอบสิทธิ์ iQIYI VIP กว่า 100,000 สิทธิ์ เพื่อรับชมคอนเทนต์พรีเมี่ยมยอดนิยม แบบ FULL HD โดยไม่มีโฆษณาคั่น ให้กับลูกค้า ALL ONLINE ทั่วประเทศ มูลค่ารวมกว่า 7.5 ล้านบาท ในเดือนตุลาคมนี้นับว่าเป็นการเติบโตอีกขั้นของ “วรฤทธิ์ นิลกลม” ผู้บริหาร บริษัท ๙ หน้า โปรดักชั่น จำกัด ที่ได้มีโอกาสผลักดันซีรีส์วายไปยังต่างประเทศ และยังได้จับมือบริษัทยักษ์ใหญ่ของไทยในการต่อยอดธุรกิจซีรีส์วายให้เกิดความหลากหลายมากขึ้น สามารถติดตามชมซีรีส์เรื่องนี้ได้ทาง อมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 และ รับชมย้อนหลังทั่วโลกเวอร์ชัน Uncut ได้ทาง iQIYI (อ้ายฉีอี้) และ iQ.com ที่เดียวเท่านั้นสำหรับใครที่มองหาสินค้าพรีเมี่ยมลายน่ารักจากซีรีส์ Venus In The Sky ห้ามฟ้าห่มดาว สามารถไปสั่งจองกันได้ที่ ALL ONLINE ห้างใกล้บ้าน บน 7App เริ่มเปิดจอง 24 กันยายน - 8 ตุลาคม 2566 นี้