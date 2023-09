สบพ.เอ็มโอยู Incheon Airport Aviation Academy พัฒนาหลักสูตรบุคลากรด้านการบิน

สบพ. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ Incheon Airport Aviation Academy (IAAA) พร้อมทั้งศึกษาดูงาน ณ สนามบิน incheon และ ร่วมรับประกาศนียบัตรหลักสูตร Airport Management Course สาขาวิชาการจัดการการบินนางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) พร้อมผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต รุ่นที่ 10 และรุ่นที่ 11 เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Dr.Mina Choi Executive Director of Incheon Airport Aviation Academy และทีมผู้บริหาร Global Training Team ณ Incheon Airport Aviation Academy โดยมีวัตถุประสงค์ คือ1. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง สบพ. และ IAAA ในการพัฒนาบุคลากรทางด้านการบิน (Next Generation Aviation Professionals : NGAP)2. เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสำหรับบุคลากรด้านการบินตามบริบทความเชี่ยวชาญของ สบพ. และ IAAAทั้งนี้ นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการของท่าอากาศยาน Incheon อาทิ การบริหารจัดการและการออกแบบอาคารผู้โดยสาร การจัดการสัมภาระผู้โดยสารและระบบการลำเลียงสัมภาระ การบริหารจัดการสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบิน และการใช้นวัตกรรมสำหรับการให้บริการในท่าอากาศยาน เป็นต้นรวมทั้งได้เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีการมอบประกาศนียบัตรสำหรับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต จำนวน 17 คน โดยได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการท่าอากาศยาน (Airport Management Course) ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2566 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้การดำเนินงานบันทึกข้อตกลงความเข้าใจทางวิชาการระหว่าง สบพ. และ IAAAอย่างไรก็ตาม ผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงานได้เน้นย้ำความสำคัญในความร่วมมือดังกล่าวเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของภูมิภาคอาเซียนให้มีประสิทธิผลยั่งยืนต่อไป