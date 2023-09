แม็คโครยืนหนึ่งแหล่งรวมวัตถุดิบคุณภาพจากทั่วโลก จับมือหน่วยงานพาณิชย์นานาชาติ รับเทรนด์วัตถุดิบอาหารโตต่อเนื่อง

แม็คโคร ผู้นำธุรกิจค้าส่งภายใต้บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) สานต่อการเป็น “อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด เดสติเนชั่น” ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ประกอบการและลูกค้า ด้วยการเป็นแหล่งวัตถุดิบอาหารสดคุณภาพจากทั่วทุกมุมโลก ในราคาที่เอื้อมถึง สอดคล้องกับเทรนด์วัตถุดิบอาหารโตต่อเนื่องโดยล่าสุดแม็คโครร่วมกับสถานทูตออสเตรเลีย และสำนักการพาณิชย์และการลงทุนออสเตรเลีย (ออสเทรด) จัดแคมเปญ “Taste of Australia” คัดสรรวัตดุดิบและสินค้าคุณภาพนำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย มีให้เลือกมากกว่า 250 รายการ ทั้งอาหารสด อาหารแห้ง รวมถึงเครื่องปรุงต่างๆ ตอบโจทย์ผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรม และลูกค้าทั่วไป โดยมีกิจกรรมไฮไลท์ในงาน คือ การสาธิตอาหารเมนูข้าวซอยเนื้อใบพายออสเตรเลียจากเชฟแจน จอมชญา พงศ์ภัทรเวท นักออกแบบอาหารชื่อดัง (Chef Food Design and Consult) ที่ได้นำวัตถุดิบเนื้อวัว และเนื้อแกะ เกรดพรีเมียมของประเทศออสเตรเลียมาประกอบอาหารเมนูนี้การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. แอนเจลา แมคโดนัลด์ เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย นายไมเคิล เฮลเลแมน ทูตพาณิชย์อาวุโสและอัครราชทูตที่ปรึกษา (การพาณิชย์) นางสาวเอสเธอร์ ซัน ทูตพาณิชย์และที่ปรึกษา (การพาณิชย์) และนางสาวจันทิมาภรณ์ เมฆธนสาร ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจอาวุโส สำนักงานการพาณิชย์และการลงทุนออสเตรเลีย (ออสเทรด) ให้เกียรติเปิดงาน โดยมีนางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) นางเอกธิดา เสรีรัตน์วิภาชัย ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดซื้อสินค้าอาหารสด และนายสมนึก ยอดดำเนิน ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารสินค้าอาหารสดแม็คโคร พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับที่แม็คโคร สาขาสาทรพบกับสินค้าคุณภาพ และโปรโมชันพิเศษนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 ตุลาคม 2566 ที่แม็คโครทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ Makro PRO แอปพลิเคชันโดยที่ผ่านมาในปีนี้ แม็คโครได้ร่วมกับสถานทูตและหน่วยงานพาณิชย์จัดงานเทศกาลอาหารนานาชาติอย่างต่อเนื่อง อาทิ• งาน Japan in Love ครบทุกรสชาติความอร่อยแบบญี่ปุ่น ที่ขนทัพสินค้าคุณภาพจากแบรนด์ดัง และเครื่องปรุงรสยอดฮิตกว่า 130 รายการ• งาน Taste of Korea หลากหลาย ครบครันเพื่อเมนูเกาหลี ด้วยรสชาติความอร่อยของวัตถุดิบนำเข้าจากแดนกิมจิ ทั้งอาหารสดและอาหารแห้งกว่า 200 รายการ• งาน Discover a Taste of New Zealand สร้างสรรค์ด้วยใจ สดใหม่จากนิวซีแลนด์ นำเข้าวัตถุดิบยอดนิยมเพื่อสุขภาพจากประเทศนิวซีแลนด์ ชูความโดดเด่นของแอปเปิลหลากหลายสายพันธุ์ กีวี ลูกพลับ ผักแช่แข็งคุณภาพ พร้อมเนื้อแกะชั้นดี และหอยแมลงภู่แบรนด์ดัง• งาน Tasty USA American Meal American Style ชูสินค้าอาหารสด ผลไม้ และของทานเล่นยอดนิยม กว่า 150 รายการ อาทิ เชอร์รี หอยเชลล์แช่แข็ง เนื้อวัวแช่แข็ง มันฝรั่ง แคลิฟอร์เนียชีส ผลไม้แห้ง และป๊อปคอร์น