“เบอร์เกอร์คิง” คัมแบคเมนู “แบล็ก แอนด์ พิงค์”

ผู้จัดการรายวัน 360 – เบอร์เกอร์คิง (Burger King) แบรนด์เบอร์เกอร์สัญชาติอเมริกัน เดินหน้าสู่การเป็น Restaurant as a Future ตอบโจทย์ผู้บริโภคครอบคลุมทุกด้าน ทั้งเรื่องคิดค้นเมนูเบอร์เกอร์และเมนูอาหารให้มีความหลากหลาย คู่ไปกับการให้บริการอันยอดเยี่ยม ตลอดจนการขยายสาขาทั่วประเทศ ล่าสุดดึงเมนูที่เคยสร้างปรากฏการณ์ยอดฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองกลับมาวางจำหน่ายอีกครั้งกับเมนู “แบล็ก แอนด์ พิงค์ เบอร์เกอร์” (Black and Pink Burger) เบอร์เกอร์ สองสี สองสไตล์ เอาใจผู้บริโภคกลุ่มคนรุ่นใหม่ หรือ NEW GEN ในราคาที่เข้าถึงง่าย โดยพร้อมรันวงการความอร่อยที่ร้านเบอร์เกอร์คิง ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2566 เป็นต้นไปนายธนวรรธ ดำเนินทอง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคมีความต้องการที่หลากหลายในการมองหาความแปลกใหม่ และพร้อมใช้จ่ายไปกับการซื้อสินค้าและบริการที่ตอบสนองความพึงพอใจเพื่อให้ได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่เหมือนใคร “เบอร์เกอร์คิง” ในฐานะผู้นำตลาดตัวจริงเรื่องเบอร์เกอร์ และเป็นหนึ่งในร้านอาหารบริการด่วน หรือ QSR (Quick-Service Restaurant) ที่ดำเนินธุรกิจในไทยมาอย่างยาวนาน และมีเป้าหมายการเป็นแบรนด์ในใจของผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย จึงไม่หยุดพัฒนาและปรับโมเดลธุรกิจให้สอดรับกับวิถีชีวิตคนยุคใหม่ และสร้าง Customer engagement เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีประสบการณ์ร่วมไปด้วยกันกับแบรนด์ที่ผ่านมา เบอร์เกอร์คิง มีการพัฒนาเมนูให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคคนไทยมากขึ้น รวมถึงการให้บริการที่เป็นกันเอง รวมทั้งการตกแต่งร้าน เพื่อขยายฐานผู้บริโภคคนไทยที่เป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ ไปพร้อมการทำแคมเปญการตลาดที่เป็นกระแสอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบให้ผู้บริโภค อาทิ ช็อกโกแลตคิง ครั้งแรกของโลกกับเบอร์เกอร์ขนมปังจากส่วนผสมช็อกโกแลตเฮอร์ชีส์ สร้างความฮือฮาความแปลกใหม่จนทำให้ใคร ๆ อยากไปลองหรือจะเป็น Ghost Burger ขนมปังสีดำชาร์โคลในช่วงเทศกาลฮาโลวีน รวมถึงแคมเปญล่าสุดอย่าง The Real burger ที่เป็นกระแสถล่มทลายในโลกออนไลน์ เช่น The Real Cheeseburger เบอร์เกอร์ประกอบด้วยชีส 20 แผ่น และ The Real Meat Burger เบอร์เกอร์เนื้อ 100 ชิ้น อันสอดคล้องไปกับสโลแกน “Have it your way” ของเบอร์เกอร์คิง ที่หมายถึงเบอร์เกอร์ที่อร่อยที่สุดคือเบอร์เกอร์ที่สามารถปรับแต่งวัตถุดิบได้ตามใจผู้บริโภคในทุกเมนู จากกลยุทธ์การตลาดดังกล่าวทำให้เบอร์เกอร์คิง สามารถขยายกลุ่มฐานลูกค้าใหม่ ๆ ได้เพิ่มขึ้นกว่า 50%จากความสำเร็จที่เกิดขึ้น เบอร์เกอร์คิง จึงเดินหน้าทำการตลาดและสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายอย่างตรงจุด ด้วยการนำเมนูยอดนิยมจากผลสำรวจของลูกค้าทางโซเชียลมีเดีย ได้แก่ “แบล็ก แอนด์ พิงค์ เบอร์เกอร์” (Black and Pink Burger) กลับมาเขย่าวงการเบอร์เกอร์ให้กลับมามีสีสันอีกครั้งโดยความพิเศษครั้งนี้มาในคอนเซปต์ “ไม่ว่าโหมดไหนก็อร่อย” ที่เป็นการนำเอาความแตกต่างทั้งเรื่องรูปลักษณ์และรสชาติของเบอร์เกอร์ที่จะส่งมอบประสบการณ์ใหม่ในการรับประทานเบอร์เกอร์ในราคาที่จับต้องได้ ซึ่งจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ที่มองหาความแปลกใหม่สำหรับ “แบล็ก แอนด์ พิงค์ เบอร์เกอร์” (Black and Pink Burger) ประกอบด้วย เบอร์เกอร์สีดำ หรือ แบล็ก วอปเปอร์ จูเนียร์ ที่ให้ความอร่อยเข้มเต็มรสเนื้อที่สามารถเลือกรับเป็นเนื้อหมูได้ พร้อมซอสพริกไทยดำสุดเข้มข้น ในราคา 149 บาท และเบอร์เกอร์สีชมพู พิงค์ฟิชเบอร์เกอร์ เบอร์เกอร์ปลาอลาสก้า พอลล็อค ทอดชิ้นใหญ่เต็มคำ พร้อมชีสเต็มแผ่น ราดด้วยซอสค็อกเทลสูตรพิเศษที่เข้ากันได้อย่างลงตัว ในราคาเพียง 79 บาทอย่างไรก็ตามเชื่อมั่นว่าการนำเอาเมนูแบล็ก แอนด์ พิงค์ เบอร์เกอร์ กลับมาในครั้งนี้จะได้กระแสตอบรับที่ดีอีกครั้ง พร้อมกระตุ้นยอดขาย รวมถึงขยายฐานผู้บริโภคใหม่ที่เป็นกลุ่ม New Gen ได้มากขึ้น ซึ่งเมนูแบล็ก แอนด์ พิงค์ เบอร์เกอร์ พร้อมวางจำหน่ายที่เบอร์เกอร์คิงทุกสาขาในประเทศไทย ยกเว้น สาขาท่าอากาศยาน และสาขาท่องเที่ยว นายธนวรรธ กล่าว