BEM สืบสานความเป็นไทย สอนประดิษฐ์ ”หุ่นกระบอกจิ๋ว”

เดือนตุลาคมนี้ ยลเสน่ห์ความงามที่แสดงถึงอัตลักษณ์ไทยอันวิจิตร พบกับ “Art Activities” จาก “Metro Art สถานีพหลโยธิน” ที่จัดโดย บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง ร่วมกับเครือข่ายสมาคมสีน้ำโลก IWS ประเทศไทย (International Watercolor Society) สืบสานความเป็นไทย ถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม Workshop ประดิษฐ์ “หุ่นกระบอกจิ๋ว” ผลงานที่แสดงความเป็นไทยที่ทำด้วยตัวเอง จากอาจารย์ฉลองชัย จิตร์เริงฤดี ดีกรีความเชี่ยวชาญศิลปะไทยจาก คณะศิลปะประจำชาติแผนกหัตถศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (โรงเรียนเพาะช่าง) โดยเรียนรู้ตั้งแต่การทดลองปั้นหัวหุ่น การแต่งหน้าเขียนลายหน้าหุ่น และการแต่งเติมผ้าไทยให้กับตัวหุ่นกิจกรรมจะถูกจัดขึ้นทุกวันพุธตลอดเดือนตุลาคม ณ ห้อง Art Learning Centre ที่ Metro Mall ชั้นร้านค้า รถไฟฟ้า MRT สถานีพหลโยธิน สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้าได้ฟรี !! ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (รับจำนวนจำกัด) ผ่าน QR Code ทาง Facebook : BEM Bangkok Expressway and Metro หรือ https://citly.me/2dAOX สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูล โทร. 0 2624 5200 หรือติดตามทางช่องทาง Facebook (เฟซบุ๊ก) : BEM Bangkok Expressway and Metro / Twitter (ทวิตเตอร์) : BEM Bangkok Expressway and Metro / Instagram (อินสตาแกรม) : mrt_bangkok และ Mobile Application (โมบายแอปพลิเคชัน) : Bangkok MRT