GPSC จับมือ มทส.เปิดโครงการนวัตกรรมพลังงานอัจฉริยะ ติดตั้งโซลาร์และระบบกักเก็บพลังงาน ใช้ระบบดิจิทัลบริหาร สร้างสถาบันศึกษาต้นแบบ

GPSC ร่วม มทส. เปิดโครงการนวัตกรรมพลังงานอัจฉริยะแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 6 เมกะวัตต์ ทั้งจากหลังคาและผืนน้ำ พร้อมนำระบบดิจิทัลบริหารจัดการควบคู่ระบบกักเก็บพลังงาน หวังเป็นสถาบันศึกษาต้นแบบพลังงานและจัดการไฟฟ้าอัจฉริยะ คาดประหยัดค่าไฟได้ถึง 500 ล้านบาทนับเป็นความร่วมมือเพื่อการเรียนรู้แห่งอนาคต เมื่อทางบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท.จับมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดโครงการนวัตกรรมพลังงานอัจฉริยะแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมี นางรสยา เธียรวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC และ รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการทั้งนี้โครงการนวัตกรรมพลังงานอัจฉริยะแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด หรือ CHPP และบริษัท นูออโว พลัส จำกัด หรือ Nuovo Plus ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม GPSC กับ มทส. เพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ภายในอาคารของมหาวิทยาลัย ร่วมมือในการวิจัยพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ และยังเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญของประเทศอย่างไรก็ตามโครงการนี้ ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือเมื่อปี 2563 เริ่มดำเนินงานในปี 2564 จนเสร็จสิ้นและสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้เมื่อต้นปี 2566 มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 6 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์บนหลังคา (Solar Rooftop) 1.72 เมกะวัตต์ และการติดตั้งโซลาร์ลอยน้ำ (Floating Solar) 4.28 เมกะวัตต์ พร้อมนำระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่กับการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System: BESS) เพื่อเป็นโครงข่ายนวัตกรรมพลังงานหมุนเวียนอัจฉริยะในสถาบันอุดมศึกษา และเป็นสถาบันการศึกษาต้นแบบของระบบการบริหารจัดการไฟฟ้าอัจฉริยะหรือ Smart Grid ที่สามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาไปสู่เมืองอัจฉริยะหรือ Smart City ได้ในอนาคตของจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่า GPSC ได้มีความร่วมมือกับทาง มทส. ตั้งแต่ปี 2563 โดยพยายามที่จะทำให้ มทส.ได้ใช้พลังงานสะอาด รวมถึงระบบอัจฉริยะ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในอนาคตที่จะต้องเรียนรู้และสามารถที่จะใช้งานได้ จึงอยากให้นักศึกษาได้มีองค์ความรู้เพื่อต่อยอดและพัฒนา ซึ่งการที่จะเอาเทคโนโลยีมาให้ได้ลองศึกษาเองนั้นไม่ใช่ง่าย และยังเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ประเทศยังไม่เคยมีหรือกำลังพัฒนาอยู่ จึงเป็นจุดที่ GPSC เสนอโครงการนี้ให้กับทาง มทส.และตอนนี้ก็ได้เริ่มใช้งานแล้วซึ่งโครงการดังกล่าว ทาง CHPP ผู้เชี่ยวชาญการดำเนินงานเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ ได้ดำเนินงานในส่วนของการติดตั้งทั้ง Solar Rooftop และ Floating Solar รวมทั้งออกแบบและผลิตทุ่นลอยน้ำสำหรับวางแผงโซลาร์ ขณะที่ Nuovo plus ที่มีโรงผลิตแบตเตอรี่ขนาด 30 ชั่วโมงเมกกะวัตต์ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ได้เข้ามาดำเนินงานในระบบกักเก็บพลังงาน (energy storage) ขนาด 100-200 เมกกะวัตต์ ซึ่งที่นี่ถือว่า ใหญ่ที่สุดจากโรงแบตเตอรี่ที่ GPSC ดำเนินการนอกจากนี้ GPSC ยังได้ให้แพลตฟอร์มกับทาง มทส.ทั้ง AI ที่สามารถพยากรณ์การผลิตพลังงานจากทั้ง 2 แหล่ง รวมถึงประมาณการ (estimate) พลังงานที่จะใช้ในแต่ละตึก เพื่อดูในเรื่องของความสมดุล รวมทั้งซอร์ฟแวร์ peer to peer energy trading เพื่อใช้รองรับการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าอย่างเสรีในอนาคต เพื่อใช้ในการเรียนการสอนแก่นักศึกษาด้วย โดยคาดว่า ตลอดอายุโครงการ 25 ปี จะทำให้ มทส.สามารถประหยัดเงินค่าไฟฟ้าได้ถึงราว 500 ล้านบาท แต่ทั้งหมดก็เพื่อนำไปสู่เป้าหมายร่วมคือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี 2569 และ ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2593กล่าวว่า มทส.ยินดีมาก ที่ได้ร่วมโครงการนี้กับ GPSC ซึ่งจะช่วยให้ มทส.ที่มีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าประมาณ 10 ล้านบาทต่อเดือน สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ราว 5-6% หรือประมาณเดือนละ 800,000 บาท และจะประหยัดได้เพิ่มมากขึ้นหากมีการขยายโครงการในอนาคตทั้งนี้ มทส.ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คาดหวังว่า ความร่วมมือดังกล่าวกับ GPSC จะทำให้เกิดการร่วมมือกันทางวิชาการการพัฒนาเทคโนโลยีในเรื่องของการปรับพลังงานโซลาร์ให้เป็นพลังงานทางเลือก นำไปสู่การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาคนให้เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ รวมไปถึงด้านการวิจัย พัฒนา ต่อยอด การใช้งานในเชิงรูปธรรม และการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ต่อเนื่องขึ้นไปด้วยกล่าวว่า Floating Solar เป็นนวัตกรรมที่จะมาในอนาคต เนื่องจากพื้นที่แหล่งน้ำในประเทศที่มีจำนวนมาก ซึ่งในโครงการนี้ทาง CHPP ใช้ทุ่นลอยน้ำ G Float ที่ผลิตเองจากเม็ดพลาสติกของกลุ่ม ปตท.ที่ป้องกันรังสียูวีจึงทำให้ไม่มีการปนเปื้อนลงในน้ำ มีความคงทนถาวร น้ำหนักเบา และเมื่อหมดอายุการใช้งานแล้วยังสามารถนำพลาสติกกลับมารีไซเคิลได้ ใช้รองรับแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 540 วัตต์ ที่สามารถรับแสงอาทิตย์ได้ทั้ง 2 ด้าน ทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตดีขึ้น และยังช่วยในเรื่องของการกักเก็บน้ำได้ด้วยขณะที่ Solar Rooftop ที่ติดตั้งบนอาคารนั้น CHPP ได้ใช้แผงโซลาร์เซลล์ที่รับแสงเพียงด้านเดียว โดยทั้ง 2 รูปแบบใช้แผงในระดับ Tier 1 ที่เป็นที่นิยม ส่วนอุปกรณ์ที่ช่วยในการสลับกระแสไฟฟ้าจากกระแสตรง เป็นกระแสสลับ (Inverter) ก็ใช้ขนาด 30 , 100 และ 200 กิโลวัตต์ ตามจำนวนของแผงโซลาร์กล่าวว่า ทาง Nuovo plus ได้ออกแบบระบบกักเก็บพลังงาน ทั้งระบบแบตเตอรี่ ระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้า และระบบควบคุมการจ่ายพลังงานทั้งหมด เพื่อมาใช้สนับสนุนการเพิ่มการใช้งานของพลังงานหมุนเวียนในโครงการ โดยนำแบตเตอรี่ขนาด 216 กิโลวัตต์ชั่วโมง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผลิตแบบใหม่ที่ได้ลิขสิทธิ์จากสหรัฐอเมริกา มีความปลอดภัยมาก สามารถรีไซเคิลได้ง่าย และผลิตในไทยทั้งหมด มาใช้ในระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ที่เป็นส่วนเกินของการใช้งานในช่วงกลางวันเพื่อนำมาใช้งานในช่วงกลางคืนทั้งนี้การกักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากวันที่มีแดดจัดก็สามารถเก็บได้ราว 4-5 ชม.ต่อวัน เพื่อนำไปใช้งานในเวลากลางคืนได้ แต่การกักเก็บก็ขึ้นอยู่กับการผลิตไฟฟ้าของโซลาร์เซลล์เกินมากน้อยเพียงใด ส่วนกักเก็บได้ปริมาณเท่าไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบให้เหมาะสมในการใช้งาน