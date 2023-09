บันทึกเรื่องราวผ่าน Art Diary ไปกับ Happy Journey with BEM

Happy Journey with BEM ชวนทุกคนขึ้นขบวนมาร่วมทำกิจกรรมศิลปะกับศิลปินชื่อดัง โดยเดือนกันยายนนี้ได้พบกับ Bybambam (บายแบมแบม) - สุชญา ทองรมย์ เจ้าของผลงานระดับโกอินเตอร์ ซึ่งมีเอกลักษณ์ลายเส้นเฉพาะตัว จัดแสดงผลงานมาแล้วทั้งประเทศอังกฤษและเกาหลี และเป็นหนึ่งใน 5 ของศิลปินที่ร่วมจัดแสดงผลงานใน Metro Art ซีรีย์ 3 ภายใต้คอนเซปต์ “Heart At Ease - ให้ศิลปะฮีลใจ”Bybambam มีพรสวรรค์ด้านการวาดรูปมาตั้งแต่เด็ก และได้นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆ จนกลายเป็นความชอบและความผูกพันในงานศิลปะ จนเกิดเป็นคาแรคเตอร์ที่ชื่อเดียวกับตัวเอง โดยเป็นภาพตัวการ์ตูนเด็กผู้หญิงที่มีสองขีดใต้ดวงตา แสดงถึงรอยใต้ตาที่เกิดจากโรคภูมิแพ้และนอนดึกทำให้เป็นความโดดเด่นของลายเส้นที่ดวงตาและจมูกสำหรับกิจกรรม Happy Journey with BEM ครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสมัครเข้ามาร่วมกิจกรรม โดย Bybambam ได้สอนเทคนิคการบันทึกเรื่องราวด้วยภาพวาด นุชจรี เจียรสุราวุธ หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรม เผยความรู้สึกว่า “ส่วนตัวชอบงานด้านศิลปะอยู่แล้ว แต่ติดตามข่าวสารกิจกรรมของ BEM ทาง Facebook page มาโดยตลอด พอเห็นเข้ากิจกรรมดีๆ จึงอยากเข้ามามีส่วนร่วม และครั้งนี้กิจกรรมไม่เสียค่าใช้จ่าย จึงลองสมัครเข้า และดีใจมากที่ได้รับโอกาสเป็นหนึ่งในผู้โชคดี เมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรม รู้สึกสนุก และเพลิดเพลินกับงานศิลปะของน้องแบมแบมที่มีเอกลักษณ์ ลานเส้นเฉพาะตัว แปลกตาไม่เคยเห็น”ด้าน สรรเพชญ นิลวิเชียร และ กวิดา เทศกาล ที่ได้ชักชวนกันมาใช้เวลาว่างมาดื่มด่ำกับงานศิลป์เล่าว่า “ทราบข่าวกิจกรรม Happy Journey with BEM จากกลุ่มศิลปะในเฟสบุ๊ค เมื่อเห็นรายละเอียดจึงเข้าไปติดตามอินสตาแกรมของ bybambam รู้สึกชอบความสดใสของศิลปิน จึงตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งภายในงานและสถานที่มีความสดใสมาก ส่วนตัวผมชอบงาน exhibition แบบนี้อยู่แล้ว จึงชวนเพื่อนมาด้วย บรรยากาศของการทำงานศิลปะค่อนข้างผ่อนคลาย ทำให้ได้ถ่ายทอดความเป็นตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่ หากเพิ่มเติมเรื่องของเทคนิคเชิงลึกมากขึ้นอีก สามารถยกระดับเทียบเท่าสถาบันดังๆ ได้เลยครับ”สำหรับกิจกรรม Happy Journey with BEM สนับสนุนโดย บริษัท ช.การช่าง จำกัด(มหาชน), บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM, การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยกิจกรรมที่ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมได้ในวันที่ 19 ตุลาคม และ 21 ธันวาคม 2566 สามารถติดตามรายละเอียดของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น ได้ที่ เฟซบุ๊ก: BEM Bangkok Expressway and Metro