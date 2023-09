KFC ฉลองวันเกิดผู้พัน เปิดพินัยกรรม ตามหาทายาทมรดก 2.4 พันล้าน

กรุงเทพฯ - ใครๆ ก็อาจมีความฝันที่อยากตื่นขึ้นมาวันพรุ่งนี้มีครอบครัวมาเฉลยว่า ความจริงแล้วตัวเองเป็นทายาทมรดกพันล้านกันทั้งนั้น… ที่ผ่านมาทั้งชีวิตก็เป็นแค่บททดสอบของตระกูลให้ฟันฝ่าเฉยๆ แต่วันนี้ฝันจะไม่ใช่แค่ฝันอีกต่อไป เพราะผู้พันแซนเดอร์สประกาศตามหาทายาทผู้พัน กับกิจกรรม KFC ชิงมรดกผู้พันล้าน แจกให้ทุกคนแบบไม่ต้องลุ้น เพราะใครๆ ก็มีสิทธิ์เป็นทายาทผู้พันล้านได้9.9 วันเกิดผู้พันแซนเดอร์สปีนี้เล่นใหญ่กว่าที่เคย ออกแคมเปญ KFC ชิงมรดกผู้พันล้าน แจกหมดไม่สนลูกใคร มอบสิทธิประโยชน์ถึง 2 ต่อ มูลค่ารวมตลอดแคมเปญกว่า 2,400,000,000 บาท (สองพันสี่ร้อยล้านบาท) สุดยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 24 ส.ค. 2566 ถึง 4 ต.ค. 2566 กติกาง่ายๆ เพียงซื้อสินค้า KFC ที่ร่วมรายการมูลค่าชุดละ 99 บาทขึ้นไป และทำตามเงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์ให้ครบถ้วน โดยต่อที่ 1 เลือกรับคูปองส่วนลดจากแบรนด์ชั้นนำมูลค่า 300 บาท ได้ 1 สิทธิ์ฟรีทันทีไม่ต้องลุ้น ยังไม่พอผู้พันจัดหนัก ให้สิทธิ์ในต่อที่ 2 ทันทีแบบไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ลุ้นรับของรางวัลใหญ่ รถยนต์โตโยต้า ยาริส สปอร์ต ขนาดเครื่องยนต์ 1.2 ลิตร หรือลุ้นรับบัตรกำนัล KFC มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 52 รางวัล ให้ไปอิ่มอร่อยกันต่อแบบยาวๆซูเฮล ลิมบาดะ (Suhayl Limbada), ประธานบริหารฝ่ายการตลาด เคเอฟซี ประเทศไทย กล่าวว่า “วันเกิดผู้พันปีนี้ เรามีคอนเซ็ปต์ที่จะสร้างสรรค์แคมเปญฉลองให้พิเศษยิ่งกว่าที่เคยมีมา เพื่อตอบแทนความรักกลับไปให้แฟนๆ คนรักไก่ KFC ของเราทุกๆ คน ถือโอกาสวันเกิดผู้พันขอเปิดพินัยกรรม ให้ทุกคนมารับมรดกพันล้านของผู้พันกันได้ทุกคน ตามปรัชญาของผู้พันแซนเดอร์สที่ว่า ‘Everyone has a seat at the table’ ซึ่งแคมเปญนี้เราได้สื่อสารแคมเปญสดใหม่ที่ไม่เหมือนใคร กับกิมมิก “ตามหาทายาทผู้พัน” บนหน้า 1 หนังสือพิมพ์ บิลบอร์ด หนังโฆษณาทีวี และสื่อออนไลน์ เพื่อสร้างกระแสบนโลกออนไลน์ และก็ได้ผลตอบรับที่ดีเกินคาด”ภาคย์ วรรณศิริ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายความคิดสร้างสรรค์ วันเดอร์แมน ธอมสัน ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า “เราต้องการริเริ่มรูปแบบการสื่อสารใหม่ๆ ที่ไม่เหมือนใคร เพื่อทำให้แคมเปญแจกโชคครั้งนี้สนุก ตื่นเต้น ยิ่งกว่าครั้งไหนๆ โดยยังสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและสร้างการจดจำให้คนทั่วประเทศด้วยจำนวนเงินรางวัลมูลค่ารวมถึง 2.4 พันล้านบาท จำนวนรางวัลที่มอบให้คนไทยก็มหาศาล เราเลยเล่าเรื่องผ่านรสชาติที่คนไทยชอบ คือเรื่องการยกกองมรดก แต่คราวนี้เป็นกองมรดก 2.4 พันล้านของผู้พัน ให้คนไทย “ปฏิบัติการตามหาทายาทผู้พัน” นี้ได้ถอดความสนุกออกมาเพื่อสื่อสารและสร้างประสบการณ์ที่ไม่ว่าใครก็ตามต่างมีสิทธิ์เป็น “ทายาทผู้พัน” ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ใกล้หรือไกล แค่ซื้อ KFC 99 บาท ก็เป็นทายาทผู้พันได้ทุกคน”ปีนี้อย่าพลาดฉลองวันเกิดผู้พัน ร่วมชิงมรดกผู้พันล้านได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 4 ตุลาคม 2566 นี้เท่านั้น ยกเว้นสาขาสนามบินดอนเมือง และสุวรรณภูมิที่ไม่เข้าร่วมรายการ และกดติดตามอัปเดตต่างๆ ของ KFC Thailand ได้ที่ Instagram kfcthailand, Facebook KFC และ Twitter KFC Thailand#KFC #KFCชิงมรดกผู้พันล้าน #วันเกิดผู้พันแซนเดอร์ส###เกี่ยวกับ เคเอฟซีเคเอฟซี หนึ่งในแบรนด์ร้านอาหารบริการด่วนที่ใหญ่ที่สุด และได้รับความนิยมทั่วโลก ก่อตั้งโดยผู้พันฮาร์แลนด์ แซนเดอร์ส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495 โดยมีความมุ่งมั่นในการปรุง และมอบเมนูไก่ทอดรสชาติอร่อยและมีเอกลักษณ์ คุณภาพเยี่ยม แก่ลูกค้าผู้ชื่นชอบไก่ทอด ในประเทศไทย ร้านเคเอฟซี สาขาแรกก่อตั้งขึ้นในปี 2528 ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว ปัจจุบันมีร้านเคเอฟซี 978 สาขาทั่วประเทศ (ณ ตุลาคม 2565) บริหารแบรนด์และแฟรนไชส์โดย บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และบริหารร้านเคเอฟซีโดยแฟรนไชซีจำนวน 3 ราย1. บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (CRG)2. บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (RD)3. บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (QSA)