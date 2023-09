แอร์พอร์ตเรลลิงก์ชวนร่วมบริจาคโลหิต ณ สถานีมักกะสัน 18 ก.ย.นี้

สภากาชาดไทย รฟฟท. และ เอเชีย เอรา วัน เชิญร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ One Drop for Life ณ แอร์พอร์ตเรลลิงก์ มักกะสัน 18 ก.ย. นี้กรุงเทพมหานครฯ - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด และ บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด ผู้ร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน และปัจจุบันเป็นผู้ให้การสนับสนุนการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท จำกัด เชิญชวนชาวไทยรวมพลังร่วมใจบริจาคโลหิตในโครงการ One Drop for Life ร่วมสนับสนุนสภากาชาดไทยในการจัดหาโลหิตสำรอง ด้วยในปัจจุบันปริมาณการจัดหาโลหิตยังไม่สม่ำเสมอ จึงมีการขาดแคลนโลหิตบางช่วงเวลา ส่งผลกระทบทำให้ปริมาณโลหิตสำรองคงคลังไม่เพียงพอ ทั้งในภาวะปกติ และในภาวะวิกฤตที่ต้องใช้โลหิตในการรักษาอย่างเร่งด่วนจำนวนมาก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด และ บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ผู้โดยสารแอร์พอร์ตเรลลิงก์ และพนักงาน ร่วมทำความดี บริจาคโลหิตช่วยต่อลมหายใจให้แก่ผู้ป่วยทั่วประเทศที่กำลังต้องการโลหิตในการรักษาพยาบาล ผู้ที่สนใจสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์มาลงที่สถานีมักกะสัน และเดินไปยังจุดรับบริจาคโลหิตที่จัดไว้ให้ ณ บริเวณชั้น 2 ของตัวอาคารสถานีมักกะสัน ในวันที่ 18 ก.ย. 2566 เวลา 11.00-19.00 น.