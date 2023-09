เปิดตัวแอปฯ All Sabai เจาะตลาดเดลิเวอรี่ บริการครบจบในที่เดียว

วันนี้(9 ก.ย. 2566 ) นายณัฏฐพล ช่างคำ กรรมการผู้บริหาร บริษัท All Sabai จำกัด พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ร่วมปล่อยขบวนไรเดอร์และลงพื้นที่พบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงศักยภาพของแอปพลิเคชัน All Sabai โดยได้รับความสนใจจากกลุ่มไรเดอร์ที่มาสมัครเข้าร่วมจำนวนมากนายณัฏฐพลเปิดเผยว่าAll Sabai เป็นแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่สัญชาติไทย ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถเรียกรถเพื่อเดินทาง ขนส่ง สั่งซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้ในราคาใกล้เคียงกับหน้าร้านโดยไม่ต้องต่อคิว พร้อมทั้งมีโปรโมชันจำนวนมาก โดยมีเป้าหมายคืนกำไรให้ร้านค้าและผู้ใช้บริการด้วย ซึ่งมีแนวคิดลดการหักเปอร์เซ็นต์จากขายเป็นการเหมาจ่ายรายเดือน ทำให้หมดปัญหาการเพิ่มราคาอาหาร เป็นการซื้อขายในราคาตามจริง ครบจบในแอปเดียวทั้งนี้ บริการของแอป All Sabai ประกอบด้วยบริการต่างๆ เช่น บริการแท็กซี่ ที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียกได้ทุกที่ตามต้องการ มีความประหยัดและปลอดภัย เนื่องจากมีการคัดกรองประวัติคนขับ รวมถึงมีโปรโมชันที่สะดวกสบายมากกว่าเรียกแท็กซี่ปกติ และ ยังมีบริการขนส่งเอกสาร พัสดุ วางบิล สามารถเรียกแบบส่งด่วนได้สะดวก รวมถึงบริการเช่ารถหลากหลายประเภท ทั้งในแบบระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ ยังให้บริการด้านการอุปโภคบริโภค โดยได้รวบรวมร้านอาหารชั้นนำทุกหมวดเมนูอร่อยมาให้เลือกชิม และรวมร้านยาที่สามารถสั่งซื้อได้ตลอดเวลาอีกด้วยสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมกับแอปฯ จะได้รับโปรโมชั่นร้านค้าใหม่ จ่ายค่าเช่าระบบ 599 บาทต่อเดือน สามารถใช้ฟรี 6 เดือน บุคคลที่สนใจสามารถเข้าไปสมัครได้แล้ววันนี้ ผ่านระบบระบบ iOS และ Android ส่วนลูกค้าทั่วไปสามารถโหลดใช้ฟรีได้แล้ววันนี้ พร้อมติดตามข้อมูลโปรโมชั่นต่างๆ ได้ผ่านทุกแพลตฟอร์ม ทั้ง Facebook , Line , tiktok , Instagram