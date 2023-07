ไอคอนสยาม ร่วมกับ กองทัพเรือ และ สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย จัดงาน “Net Zero Emission Navy Marathon Sport Expo 2023" วันนี้ – 28 ก.ค.นี้

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กสำคัญของไทยริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับ กองทัพเรือ และสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย เชิญชวนนักวิ่ง และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมงาน "Net Zero Emission Navy Marathon Sport Expo ครั้งที่ 1" มหกรรมงานแสดงสินค้าอุปกรณ์กีฬาและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ "Net Zero Emission Navy Marathon Sport Expo" ระหว่างวันนี้ – 28 กรกฎาคมนี้ ณ สุราลัย ฮอลล์ ไอคอนสยามภายในงานพบกับสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาย่อมเยาว์ อาทิ ชุดกีฬาแบรนด์ดังในราคาพิเศษ, ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย, ผลิตภัณฑ์สินค้าจากร้านสมาคมภริยาทหารเรือ, ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกมากมาย และบริการตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้น จากศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิต “SIRIRAJ H SOLUTIONS” นอกจากนี้ยังได้เปิดรับสมัครนักวิ่งและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม วิ่งการกุศล "Net Zero Emission Navy Marathon 2023 ครั้งที่ 1" ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ ที่ 20 สิงหาคม 2566 ณ เรือหลวงจักรีนฤเบศ ท่าเรือจุดเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมยังได้เปิดกิจกรรมรับอุปกรณ์การวิ่ง (เสื้อและบิบ Chip Timing) สำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน - 21 กรกฏาคม 2566 สามารถเข้ารับ Race Pack ได้ที่งาน Net Zero Emission Navy Marathon Sport Expo ณ สุราลัย ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอน สนาม ตั้งแต่วันนี้ - 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 - 20.00 น. และสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครออนไลน์ได้ที่ https://www.navymarathon.com/check/