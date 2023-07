ไอคอนสยามชวนชมผลงานเหล่าศิลปินรุ่นใหม่ กับ 3 นิทรรศการ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2566 ณ โซน ICONLUXE Pop Up Space ชั้น 1 ไอคอนสยาม

แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา เชิญชวนผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะ สู่การเดินทางที่ไม่ธรรมดาของความล้ำเลิศทางศิลปะ งานสุดพิเศษนี้จะประกอบด้วยนิทรรศการที่น่าประทับใจ 3 นิทรรศการ ซึ่งจัดแสดงผลงานที่โดดเด่นของเหล่าศิลปินมากความสามารถ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2566 ณ โซน ICONLUXE Pop Up Space ชั้น 1 ไอคอนสยามด้วยความมุ่งมั่นในการส่งเสริมศิลปะและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ไอคอนสยามยังคงสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่สร้างความสุขและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้มาเยือน นิทรรศการที่กำลังมีขึ้นซึ่งเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ นิทรรศการแต่ละชิ้นนำเสนอมุมมองที่ไม่เหมือนใคร เชื้อเชิญให้ผู้เข้าร่วมดื่มด่ำในโลกแห่งสุนทรียภาพอันมหัศจรรย์ และเปิดโลกศิลปะไปกับ ‘ไอคอนสยาม’ พื้นที่ส่งเสริมศิลปินและศิลปะ ที่รวบรวมงานอาร์ตชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกทั้งไทยและต่างประเทศมาจัดแสดงตลอดปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้เหล่าผู้ที่รักและชื่นชอบในงานศิลปะได้ดื่มด่ำกับความงดงามของการจัดแสดงที่น่าทึ่งเหล่านี้•นิทรรศการ “Consequences of the World and Life” โดย “ภัทรกร สิ งห์ทอง”วันที่จัดแสดง:4 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2566พื้นที่ : โซน ICONLUXE Pop Up Space ชั้น 1แนวความคิดในการทำงานชุดนี้ผลงานชุดนี้ได้รับการคัดสรรอย่างพิถีพิถันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นความคิด จากผลต่อเนื่องของโลกและชีวิต เป็นธรรมชาติในธรรมชาตินั้นมีกฏธรรมชาติ 2 กฏ คือความจริงอยู่ในธรรมชาติ การได้รู้เห็นความจริงของธรรมชาติ และการนำความจริงนั้นไปใช้ทำให้คุณภัทรกร สิงห์ทอง (ศิลปิน) ได้เห็นความดี ความงาม และคุณค่าของสรรพสิ่งในธรรมชาติ และทำให้พบความสุข (ทั้งความสุขชั่วคราวและความสุขถาวร)•นิทรรศการ “Wonderful Life Wonderful Love” โดยศิลปิน 6 ท่าน “ธนศักดิ์ สลาลม” “นริศรา เพียรวิมังสา” “โกศล ขจีไกรลาส” “ธนวัฒน์ ศรีแก้ว” “ชวินทร์พล เนื่องจํานงค์” และ “อรญา ลัดดากลม” (โดยผลงานที่จัดแสดงจะประกอบด้วยงานจิตรกรรม และประติมากรรม)วันที่จัดแสดง:1 -30 กันยายน 2566พื้นที่ : โซน ICONLUXE Pop Up Space ชั้น 1แนวความคิดในการทำงานชุดนี้สำหรับผลงานชุดนี้ผู้เข้าชมจะถูกพาไปยังอาณาจักรแห่งมนต์เสน่ห์ทางสายตา นิทรรศการอันน่าหลงใหลนี้สะท้อนถึงตัวตนหรือคาแรคเตอร์ของเหล่าศิลปิน ผ่านความรักความรู้สึกที่มีอยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นรักต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมโลก สัตว์ และสิ่งแวดล้อม คาแรคเตอร์ซึ่งอบอวลด้วยความรัก ที่ไม่อยู่บนความโรแมนติก แต่เป็นความรักที่อยู่บนความเป็นจริงของชีวิต "ความรัก ชีวิต และตัวตน"•นิทรรศการ “Contaminated dust” โดย “ทรัพย์มณี ชัยแสนสุข”วันที่จัดแสดง: 1 - 31 ตุลาคม 2566พื้นที่ : โซน ICONLUXE Pop Up Space ชั้น 1แนวความคิดในการทำงานชุดนี้นิทรรศการสุดท้ายนี้เชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมออกเดินทางสู่การเดินทางแห่งจินตนาการ งานชุดนี้ พูดถึงความปนเปื้อนในอากาศที่เกิดจาก กิจกรรมการพัฒนาของมนุษย์ เราอาจหายใจเอาฝุ่นกัมมันรังสีจากโรงไฟฟ้า โลหะหนักจากเครื่องยนต์แบตเตอร์รี่ ไมโครพลาสติก หรือ ก๊าซเคมีต่างๆ จากอุตสาหกรรม ฯลฯ ที่ปะปนในอากาศ การปนเปื้อนนั้นอาจถูกทำให้เจือจางลงมาเรื่อยๆด้วยการเวลาและการแพร่กระจายระหว่างการเดินทางของโมเลกุลอากาศ จนบางครั้งสิ่งปนเปื้อนนั้นมีน้อยมากจนไร้ร้องรอย แม้ว่าเราจะมองไม่เห็นสิ่งปนเปื้อนนั้น แต่สิ่งนี้ก็ยังคงอยู่และกัดกร่อนสุขภาพของเราไปทีละน้อยทั้ง 3 นิทรรศการนี้ เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมชมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ตุลาคม 2566 ณ โซน ICONLUXE Pop Up Space ชั้น 1 ไอคอนสยาม ผู้รักศิลปะจากทุกสาขาอาชีพสามารถดื่มด่ำกับความงดงามของการจัดแสดงที่น่าทึ่งเหล่านี้ ซึ่งไอคอนสยามจะยังมีกิจกรรมศิลปะที่น่าสนใจและมีความหลากหลายรอต้อนรับทุกท่านอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1338 หรือ Facebook: ICONSIAM