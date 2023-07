foodpanda เผย 5 ประเด็นสำคัญ เจ้าของร้าน-นักการตลาด ห้ามพลาด

เมื่อเร็ว ๆ นี้ foodpanda ได้จัดงาน foodpanda Partner Summit 2023 ขึ้นเป็นครั้งแรกโดยรวมผู้เชี่ยวชาญจากสุดยอดแพลตฟอร์มดิจิทัลแห่งยุค ทั้ง Google, Meta, TikTok และ foodpanda มาอัพเดทเทรนด์และเปิดตำรากลยุทธ์เพื่อติดอาวุธทางการตลาดให้กับร้านค้าพันธมิตรของ foodpandaแม้งานนี้จะจัดขึ้นเพื่อร้านค้าพันธมิตรของ foodpanda โดยเฉพาะ แต่ foodpanda ก็ได้สรุป 5 สาระสำคัญจากงาน นำมาแบ่งปันในวงกว้าง เพราะเชื่อมั่นว่าข้อมูลจาก foodpanda Partner Summit 2023 จะเป็นประโยชน์กับนักการตลาด เจ้าของธุรกิจทั่วไป และแบรนด์ต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน และนี่คือ 5 สาระสำคัญที่สามารถนำไปต่อยอดเพื่อช่วยติดปีกธุรกิจต่อไปได้1. วิดีโอคอนเทนต์ช่วยสร้าง Conversion ได้วิดีโอคอนเทนต์เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับกลยุทธ์การตลาดในยุคนี้ ล่าสุดข้อมูลจาก Meta เผยว่าปัจจุบันผู้ใช้แพลตฟอร์ม Meta มากกว่า 3,700 ล้านคน ใช้เวลามากกว่าครึ่งบนแพลตฟอร์มอย่าง Facebook และ Instagram ไปกับการดูวิดีโอ จากการศึกษาผู้ใช้งานกว่า 12,000 ราย ใน 9 ตลาด ในปี 2022 พบว่า Reel ส่งผลต่อการซื้ออย่างมาก หลังการดู Reel พบว่า 3 ใน 4 คนกดติดตามแบรนด์ 2 ใน 3 สั่งซื้อสินค้า และ 1 ใน 2 ส่งข้อความไปหาแบรนด์นอกจากนี้จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น Gen Z (13-17 ปี) หลังจากดู Reel แล้ว 79% กดติดตามแบรนด์ 72% แท็กแบรนด์ และ 69% สั่งซื้อสินค้า ดังนั้นการทำวิดีโอคอนเทนต์ จึงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่นอกจากจะสร้าง Brand Awareness และเพิ่ม Consideration ได้แล้ว ยังสามารถเพิ่ม Conversion หรือการตัดสินใจซื้อได้ด้วยสำหรับเจ้าของร้านอาหาร สามารถทำวิดีโอคอนเทนต์เพื่อประชาสัมพันธ์ร้านค้าได้ โดยแนวทางของคอนเทนต์ควรมีส่วนผสมของภาพนิ่งเพื่อการสื่อสารเนื้อหาในรายละเอียด และวิดีโอคอนเทนต์ที่ช่วยดึงความสนใจ และเพิ่มยอดการติดตามได้มากยิ่งขึ้น โดยสามารถทำวิดีโอได้บน Facebook, Instagram และ TikTok ที่สำคัญคือต้องเลือก แพลตฟอร์มให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการสื่อสารด้วย นอกจากวิดีโอคอนเทนต์แล้ว การไลฟ์สดขายสินค้าก็มีทิศทางการเติบโตที่พุ่งขึ้นเรื่อย ๆ สามารถเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่เจ้าของร้านควรศึกษาเพื่อผลลัพธ์ทางการตลาดด้วยเช่นกัน2.มัดใจผู้ชมด้วยความสนุก-ย่อยง่าย-เข้าถึงได้-ไม่ปรุงแต่งคำถามสำคัญสำหรับกลยุทธ์วิดีโอคอนเทนต์คือทำอย่างไรให้คอนเทนต์ของคุณ สามารถดึงดูดผู้ชมให้อยู่กับมันได้นานที่สุด ซึ่งสิ่งสำคัญสำหรับวิดีโอใน Reel นั้นมีอยู่ 3 ข้อ คือ1. ความสนุกสนาน ที่จะมาพร้อมกับเพลง ภาพ เอฟเฟกต์ การเล่าเรื่องที่กระตุ้นอารมณ์ มุมมองแปลกใหม่ หรือการหักมุมเป็นต้น2. ความย่อยง่าย ที่ต้องเข้าสู่ประเด็นภายใต้ช่วงเวลา 2-3 วินาทีแรก ตรงไปสู่สิ่งที่คนดูอยากรู้ และแสดงให้เห็นมากกว่าการลอกเล่า และใช้แคปชั่นหรือเสียงเล่าเสริม3. เข้าถึงได้ หมายถึงการเล่าอย่างเรียบง่ายไม่ปรุงแต่ง ทำให้แบรนด์สามารถใกล้ชิดผู้ชมได้มากขึ้น ใช้นักแสดงที่เป็นคนธรรมดา ในสถานการณ์ที่คุ้นเคยทุกวันนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก TikTok เหตุผลที่วิดีโอคอนเทนต์ใน TikTok มัดใจผู้คนได้อยู่หมัด คือการไม่ปรุงแต่งและความเรียลของวิดีโอ ไม่จำเป็นต้องมีโปรดักชั่นใหญ่โตแบบ TVC แต่เป็นเหตุการณ์เสมือนจริงที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันได้ ถ่ายด้วยเทคนิคง่าย ๆ คอนเทนต์ประเภทนี้จะได้รับความสนใจมากกว่า นอกจากนี้การขึ้นซุปเปอร์ คำบรรยาย ใช้เสียงพากย์ รวมถึงเพลงประกอบก็เป็นส่วนสำคัญ และการเกาะกระแส Hashtag ที่กำลังเป็นเทรนด์ในขณะนั้น ก็จะช่วยเพิ่มการมองเห็นได้มากขึ้น3. จะร้านเล็กหรือร้านใหญ่ Insight และ Data ก็เป็นสิ่งจำเป็นเจ้าของร้านขนาดเล็ก พอได้ยินคำว่า Data ก็อาจจะคิดว่าต้องลงทุนสูง ทำความเข้าใจยาก คุณกำลังคิดผิด! ในเมื่อเราใช้ Google เสิร์ชหา Keyword ต่าง ๆ ทุกวันอยู่แล้ว การเปิดใจลองใช้ Google Trend ก็ไม่ใช่เรื่องยาก ทุกวันนี้การที่เราทำธุรกิจโดยไม่รู้พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย อาจทำให้เราพลาดโอกาสหลาย ๆ อย่างได้ ยกตัวอย่างง่าย ๆ เปาเปาอยากเปิดร้านชาไข่มุก จึงลองใช้ Google Trends ดูข้อมูลว่าในช่วง 1 ปีมานี้ มีคนเสิร์ช keyword ใน Google คำว่า “ชาไข่มุก” มากแค่ไหน จึงลองเปรียบเทียบความนิยมของการเสิร์ชเครื่องดื่มชนิดอื่น เช่น “กาแฟ” และพบว่ามีการเสิร์ชหาคำว่า “กาแฟ” มากกว่าในจังหวัด A แต่ “ชาไข่มุก” กลับมียอดการเสิร์ชมากกว่าในจังหวัด B ทำให้เปาเปามีข้อมูลว่าควรลงทุนกับเครื่องดื่มประเภทใด ในพื้นที่ไหนบ้างจึงจะมีโอกาสสร้างยอดขายดังนั้น Google Trend จึงเป็นเครื่องมือการตลาดออนไลน์ที่เป็นประโยชน์ ช่วยให้เห็นภาพรวมของความนิยมของคำค้นหาต่าง ๆ ในแต่ละช่วงเวลา และเปรียบเทียบความนิยมของหลาย ๆ คำค้นหาได้ นอกจากนี้ ยังสามารถดูลักษณะการค้นหาของผู้ใช้ที่แบ่งเป็นพื้นที่ และเจาะลึกไปยังจังหวัดหรือภูมิภาคต่าง ๆ ได้ และที่สำคัญ ใคร ๆ ก็ใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย4. เพิ่มการมองเห็นผ่าน Google Search และ Google Mapอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ได้ผลสำหรับเพิ่ม Awareness ให้กับธุรกิจนั่นก็คือการสร้างตัวตนให้กับร้านค้าหรือธุรกิจของคุณใน Google Search และ Google Map ทุกวันนี้ถ้าเราอยากลองร้านอาหารใหม่ ๆ จะมีสักกี่ครั้งที่เราเดินหาตามถนนด้วยตัวเอง คำตอบคือน้อยมาก ๆ ถ้ามีใครอยากลองอาหารใต้ เขาจะ Search คำว่าร้านอาหารใต้ใกล้ฉัน สิ่งที่ได้คือลิสต์ร้านอาหารใต้ในพื้นที่นั้น ๆ พร้อม Location ร้าน Rating ร้าน และรูปภาพอาหารรวมถึงบรรยากาศร้าน นั่นเป็นโอกาสสำคัญที่เจ้าของร้านจะต้องคว้ามาให้ได้ เพราะมันคือโอกาสที่ผู้คนจะตัดสินใจเป็นลูกค้าที่ร้านคุณ ก่อนจะได้ไปที่ร้านจริง ๆ เสียอีกGoogle เผยว่า 5 ปีที่ผ่านมา มีคนเสิร์ช “ร้านอาหารใกล้ฉัน” เพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า เป็นการตอกย้ำว่าทฤษฎี ZMOT (Zero Moment of Truth) ที่ถูกนิยามโดย Google นั้นได้ผลเสมอไม่ว่าจะยุคไหน ดังนั้น การสร้าง ZMOT เจ้าของร้านต้องเตรียมข้อมูลทุกอย่างที่ลูกค้าต้องการ ไม่ว่าจะเป็น ช่องทางการติดต่อ รายละเอียดร้านค้า รีวิว เมนู หรือยิ่งถ้ามี CTA (Call to action) อำนวยความสะดวกให้กดจอง หรือกดสั่งได้ก็ยิ่งดี เพราะยิ่งมีข้อมูลก็ยิ่งเพิ่มโอกาสในการขายได้มากยิ่งขึ้น5. เลือก Tools ให้เหมาะ ยกระดับธุรกิจสู่ความสำเร็จเจ้าของร้านหลาย ๆ ท่าน ย่อมมีงบประมาณการซื้อโฆษณาออนไลน์ เพื่อเพิ่มการมองเห็นและสร้าง Conversion แต่ในความเป็นจริง Budget ที่จำกัดทำให้เราต้องเลือกช่องทางที่คุ้มค่าที่สุด และได้ผลดีที่สุด การเลือกเครื่องมือ (Tools) ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายจึงเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับร้านอาหาร ร้านค้าที่เป็นพันธมิตรกับ foodpanda สามารถใช้ เครื่องมือต่าง ๆ ที่ foodpanda มีให้ได้เครื่องมือทางการตลาดบนแอปฯ foodpanda สร้างขึ้นจากการวิเคราะห์ Marketing Funnel ซึ่งเน้นความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อให้รู้ถึง Customer Insights ที่ครอบคลุม โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้ (Awareness) สร้างความเข้าใจสินค้า (Consideration) สร้างการซื้อขาย (Conversion) และสุดท้าย คือ สร้างการซื้อซ้ำ (Loyalty) โดย 3 เครื่องมือการตลาดจาก foodpanda คือ pandabox, pandaclick และ Discount Code จะทำงานร่วมกันเพื่อให้ได้ Performance สูงสุด ตอบโจทย์ Marketing Funnel ให้กับร้านค้าพันธมิตรของ foodpandaทั้งหมดนี้คือ 5 สาระสำคัญ ที่สรุปมาจาก foodpanda partner summit 2023 ที่ทุกคนต้องรู้ในโลกดิจิทัล foodpanda เชื่อว่าข้อมูลเหล่านี้จะช่วยผลักดันร้านค้าพันธมิตร ให้เติบโตอย่างแข็งแร่ง ควบคู่ไปกับการมอบประสบการณ์ที่ดีในการจัดส่งอาหารและของกินของใช้ให้แก่ลูกค้าต่อไป ตอกย้ำความเป็นผู้นำแพลตฟอร์มจัดส่งอาหารและของกินของใช้ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย