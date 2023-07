กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เร่งผลักดันผู้ประกอบการผลไม้ไทยรุกตลาดออนไลน์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เดินหน้ารุกขยายตลาดออนไลน์ส่งออกผลไม้ไทย หวังผลักดันการค้าออนไลน์ให้เป็นช่องทางหลักในการส่งออกผลไม้ไทยนายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า “กรมฯ เดินหน้าหาช่องทางขยายตลาดส่งออกผลไม้ไทยไปทั่วโลกให้กับผู้ประกอบการผลไม้ไทยในหลากหลายรูปแบบ และช่องทางออนไลน์ก็เป็นอีกหนึ่งการขยายตลาดที่สำคัญในการกระจายผลผลิตผลไม้ไทยไปยังตลาดโลกที่ผ่านมากรมฯ ได้มีการประชุมหารือกับตัวแทนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรายใหญ่มาโดยตลอด ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อใช้ช่องทางการตลาดออนไลน์เปิดตลาดผลักดันผลไม้ไทยไปยังผู้บริโภครายย่อยโดยเน้นทั้งผลไม้สดตามฤดูกาล ผลไม้แปรรูป และผลไม้กระป๋อง สำหรับแพลตฟอร์มที่ร่วมเจรจากันไปแล้ว อาทิ LINE SHOPPING, LAZADA, และ SHOPEE เป็นต้น รวมถึงช่องทางจำหน่ายออนไลน์ทางโมเดิร์นเทรด อาทิแม็คโครคลิ๊ก บิ๊กซี โลตัส รวมไปถึงการส่งเสริมให้กลุ่มผู้ประกอบการมีช่องทางจำหน่ายทางออนไลน์เป็นของตัวเองในแพลตฟอร์ม Social Commerce ต่าง ๆ เช่น การเปิดร้านบนเฟชบุ๊ก ไอจี หรือติ๊กต็อก เป็นต้น การใช้ช่องทางแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภครายย่อย (End Customers) และสามารถกลายเป็นสะพานเชื่อมไปสู่ผู้ประกอบการรายใหญ่ต่อไปในอนาคตได้ ซึ่งทุกช่องทางของการเปิดตลาดนั้นกรมฯ พร้อมเป็นที่ปรึกษา พัฒนาองค์ความรู้ อบรมด้านการตลาดออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความสามารถในการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ในการกระจายผลผลิตผลไม้ไทยไปยังผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้”นอกจากการขยายตลาดแล้ว กรมฯ ยังเร่งให้มีการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยเพื่อกระตุ้นให้เกิดการบริโภคมากขึ้น ล่าสุด กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับหอการค้าไทย จัดโครงการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทย หรือ Country Brand เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ผลไม้ไทยให้ทั่วโลกได้รับรู้ถึงคุณภาพและรสชาติที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ โดยผลิตภาพยนตร์สั้นเรื่อง "ประเทศไทย มหานครผลไม้ไทย (Thailand : The land of Tropical Fruits)” ตอกย้ำให้ผู้ชมได้รับรู้ว่าเมื่อไรที่คิดถึงผลไม้เมืองร้อน ต้องคิดถึงประเทศไทย เพราะไม่มีดินแดนไหนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้เมืองร้อนมากมายเท่าประเทศไทย ซึ่งสามารถติดตามรับชมภาพยนตร์สั้น "ประเทศไทย มหานครผลไม้ไทย (Thailand: The Land of Tropical Fruits)" ได้ทาง YouTube และ Facebook : Thailand The Land of Tropical Fruits.