เซ็นทรัล ผนึกกำลัง J.FRONT อัปเกรดรีเทลไทยเชื่อมญี่ปุ่น

ผู้จัดการรายวัน 360 - เซ็นทรัลพัฒนา ร่วมมือกับบริษัท J.FRONT RETAILING ผู้นำธุรกิจรีเทลขนาดใหญ่ของญี่ปุ่น ร่วมด้วย บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น และ Centara Hotels and Resorts ลงนามความร่วมมือใน Joint R&D เพื่อยกระดับธุรกิจรีเทล เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ นำร่องด้วย โปรแกรม Brother-ship Conceptดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “ด้วยจุดแข็งของเซ็นทรัลพัฒนา ที่มีทั้งความเชี่ยวชาญในธุรกิจรีเทล และ Business Ecosystem ที่แข็งแกร่งด้วยโมเดลธุรกิจที่เรียกว่า ‘The Ecosystem for All’ ที่เราต่อยอดจากธุรกิจรีเทลพัฒนาไปสู่ธุรกิจอื่นๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ โครงการที่อยู่อาศัย, อาคารสำนักงาน และโรงแรม และเชื่อมโยงต่อไปสู่ธุรกิจของพันธมิตร ผู้คน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม พัฒนาทุกฝ่ายแบบ Seamless Synergy สร้างความแข็งแกร่งให้ทั้งธุรกิจของเราและพันธมิตรล่าสุดผนึกกำลัง Joint R&D จะสร้างความแข็งแกร่ง และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจรีเทลระหว่างไทย-ญี่ปุ่น เพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจ ยกระดับสินค้าและบริการที่เหนือกว่า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างโอกาสใหม่ๆต่อไปในอนาคต รวมทั้งยังเป็นการช่วยผลักดันเศรษฐกิจเและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่นอีกด้วย โดยเราเริ่มนำร่องด้วยโปรแกรม exchange privilege แลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษให้ลูกค้า The1 Exclusive ที่ไปใช้บริการห้างไดมารุ ชินไซบาชิ โอซาก้า และสำหรับลูกค้า VIP Gaisyo ที่มาใช้บริการที่เซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมมอบสิทธิพิเศษ ส่วนลดสำหรับสินค้าและบริการจากร้านค้าต่างๆที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ รวมถึงสิทธิพิเศษของเซ็นทรัลรีเทล และ Centara Hotels and Resorts อีกด้วยมร.ฮายาโตะ วากาบายาชิ กรรมการผู้จัดการ J.FRONT RETAILING กล่าวว่า “J.Front Retailing Group ของเรา มีธุรกิจหลักคือห้างสรรพสินค้า Daimaru Matsuzakaya ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 400 ปี โดยสืบทอดมากจากธุรกิจตัวแทนจำหน่ายของแห้งในอดีต ตอนนี้เรากำลังมุ่งพัฒนาและพลิกโฉม Business Portfolio ภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างและนำความสุขใหม่มาสู่ชีวิต”ในครั้งนี้เราได้เริ่มต้น Joint R&D Project ร่วมกับ ผู้นำธุรกิจรีเทลขนาดใหญ่ของไทยอย่าง CENTRAL GROUP เราจะนำจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายที่ได้สั่งสมมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีต ในการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจในแวดวงต่างๆ เช่น ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจด้านการเงิน และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการพัฒนาของประเทศญี่ปุ่นและไทย รวมถึงภูมิภาคอาเซียนหนึ่งในความร่วมมือเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว เช่น การมอบบริการสุดพิเศษแก่ลูกค้า VIP ของทั้งสองฝ่าย ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ โอซาก้า และห้างสรรพสินค้าไดมารู ชินไซบาชิ ซึ่งเริ่มต้นให้บริการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม อีกทั้งเรากำลังเร่งผลักดันแผนการต่างๆ ให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า เช่น การกำหนด Special Experiences ในเกียวโตและฮอกไกโด การนำคอนเทนต์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของญี่ปุ่นเข้าไปเผยแพร่ในประเทศไทย ในแผนการระยะกลางถึงระยะยาว เราต้องการยกระดับความร่วมมือด้วยการแลกเปลี่ยนบุคลากรของทั้งสองฝ่าย