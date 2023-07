เบบี้แอนด์มัม เปิดตัว “คอลลา เทโล บาย ครูก้อย”

นายเรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร และ ครูก้อย นัชชา ลอยชูศักดิ์ กรรมการบริหาร บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด และครูวิทยาศาสตร์ผู้ก่อตั้งคอมมูนิตี้เพจสำหรับผู้มีบุตรยาก babyandmom.co.th พร้อมแขกรับเชิญ ลิซ่า อาลิซาเบธ แซ๊ดเลอร์ ลีนานุไชย ร่วมพูดคุยเคล็ดลับการดูแลผิวให้อ่อนเยาว์สำหรับผู้หญิงเตรียมตั้งครรภ์ ในงานเปิดตัว “คอลลา เทโล บาย ครูก้อย (Colla Telo By Kru Koy)” ผสานนวัตกรรมคอลลาเจน 2 สัญชาติ Wellnex คอลลาเจนไดเปปไทด์จากญี่ปุ่น และ Collective ไฮโดรไลซ์คอลลาเจนจากฝรั่งเศส กรดอะมิโนโมเลกุลขนาดเล็ก ดูดซึมเร็ว คัดสรรคอลลาเจนชนิดที่ 1 (Collagen type I) และ คอลลาเจนชนิดที่ 3 (Collagen type III) พร้อมนวัตกรรมแห่งการบำรุงผิวระดับดีเอ็นเอ ด้วยสารสกัด "เดลฟินิดิน (Delphinidin) จาก มากิเบอร์รี่" ตอบโจทย์กลุ่มผู้หญิงที่ต้องการดูแลผิวพรรณ รวมถึงผู้หญิงเตรียมตั้งครรภ์ที่ต้องการดูแลผิวพรรณด้วย“คอลลา เทโล บาย ครูก้อย (Colla Telo By Kru Koy)” วางจำหน่ายราคากล่องละ 1,990 บาท บรรจุ 30 ซอง เลขที่ อย. 74-1-07455-5-0985 สามารถหาซื้อได้แล้วผ่านช่องทางออนไลน์มาร์เก็ตเพลส ร้าน BANANAMOM OFFICIAL ทางช้อปปี้ https://shopee.co.th/bananamomofficial หรือสั่งผ่านไลน์แอด @babyandmom.co.th