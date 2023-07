กัชคลาวด์ คว้า 4 สไตล์ครีเอเตอร์ รุกขยายตลาดอินฟลูเอนเซอร์ไทย

ผู้จัดการรายวัน 360 - กัชคลาวด์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทด้านความบันเทิง และต้นสังกัดอินฟลูเอนเซอร์ หรือ คอนเทนต์ครีเอเตอร์ ที่มีกว่า 11 ประเทศทั้งในเอเซีย และสหรัฐอเมริกา เดินหน้าขยายตลาดอินฟลูเอนเซอร์ไทยอย่างต่อเนื่อง โดยการคว้าตัว 4 อินฟลูเอนเซอร์เซ็นสัญญาเข้าสังกัด ภายใต้คอนเซปต์ Creating Tomorrow’s Postitive Influence ที่มุ่งยกระดับคอมมูนิตี้ content creator บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ สร้างโอกาสให้อินฟลูเอนเซอร์ และ ส่งเสริมแบรนด์ให้เข้าถึงทาร์เก็ตได้อย่างตรงจุดนายนิโรธ ฉวีวรรณากร ผู้อำนวยการบริษัท กัชคลาวด์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “ตลาดอินฟลูเอนเซอร์เติบโตแบบก้าวกระโดดมาตลอดหลายปี กัชคลาวด์มองเห็นศักยภาพของอินฟลูเอนเซอร์ทั้ง 4 คน และเล็งเห็นโอกาสและมุ่งมั่นในการขยายฐานคอมมูนิตี้ content creator อย่างอย่างยั่งยืน ซึ่งเรามีการบริหารจัดการและสนับสนุนครีเอเตอร์ในสังกัดทั้งในด้านการไกด์ไลน์เทรนด์สำหรับการทำคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆ พร้อมดูแลเรื่องการผลิตและการถ่ายทำ รวมถึงต่อยอดเพื่อสร้างโอกาสและสนับสนุนการทำงานในวงการบันเทิง ไปจนถึงการส่งเสริมรายได้ให้กับ content creator ที่ถือเป็นกุญแจสำคัญต่อทำการตลาดของแบรนด์ในปัจจุบันจากรายงานของ statista ชี้ให้เห็นว่าเม็ดเงินการโฆษณาของการทำตลาดอินฟลูเอนเซอร์ภาพรวมทั่วโลกคาดว่าจะสูงถึง 60.18 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 2 พันล้านบาทในปีพ.ศ.2566นี้ อีกทั้งนักการตลาดแบรนด์กว่า 45% ใช้แพลตฟอร์ม TikTok ทำแคมเปญการตลาดในปี 2565 ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้นอีก 4% ในปี 2566สอดคล้องกับข้อมูลของ Aspire ที่สำรวจครีเอเตอร์ แบรนด์ และผู้ชมกว่า1,000 คนในสหรัฐอเมริกาและประเทศ อื่น ๆ ทั่วโลกพบว่าฐานรายได้อินฟลูเอนเซอร์นั้นมีค่าเฉลี่ยเพิ่มถึง 48% ในปี 2565 และ มีการจัดอันดับรายได้ของครีเอเตอร์บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ TikTok ถือเป็นแพลตฟอร์มที่มาแรงขึ้นเรื่อยๆ และครีเอเตอร์สามารถทำรายจากแบรนด์ได้กว่า 36% จากแพลตฟอร์ม ซึ่งตาม Instagram มาติด ๆ ที่ 40% และ YouTube อยู่ที่ 50%“ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านครีเอเตอร์ และอินฟลูเอนเซอร์ เราพร้อมที่จะร่วมขับเคลื่อนธุรกิจ แบรนด์ ไปจนถึงสนับสนุนคอมมูนิตี้ และอาชีพ content creator ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างมั่นคง เพื่อตอบรับการเติบโตที่ไม่หยุดยั้งของตลาดทั้งในไทย และต่างประเทศ”ล่าสุดบริษัทฯ ได้เซ็นสัญญากับ 4 ครีเอเตอร์ดังเข้าร่วมสังกัด คือ เพชร ธนัธพร อนันต์ธนาเกษม ทำคลิปให้ความรู้ด้านภาษา, พิชชาภา กันตพิชญาธร อดีตสมาชิกวงไอดอล Sweat16, พรพิมล สำเภา TikToker สุดครีเอทีฟสายตลก และโดยการเซ็นสัญญาครั้งนี้เป็นการร่วมงานกันทั้งในด้านการให้คำแนะนำด้านคอนเทนต์ และการบริหารจัดการงานต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้เหล่าครีเอเตอร์สามารถเฉิดฉายบนเส้นทางของตัวเองได้มากยิ่งขึ้นบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะ TikTok , Instagram และ YouTubeสำหรับรายละเอียดของแต่ละรายนั้นคือ เพชร ธนัธพร อนันต์ธนาเกษม ทำคลิปให้ความรู้ด้านภาษา แชร์ประสบการณ์การเรียนต่อ และวัฒนธรรมจีนที่น่าสนใจ ล่าสุดกับคลิป “แซ่จีนที่ซ่อนอยู่ในนามสกุลนักการเมืองไทย” มียอดผู้ชมกว่า 2 แสนวิวบน YouTube และเพชรยังเคยเป็น MC สัมภาษณ์คนดัง ไม่ว่าจะเป็น ช่อ พรรณิการ์ วานิช ในงาน CU See Your Rights 2018 ต่อมาในปี 2020 ได้มีโอกาสเป็น MC และล่ามพูดคุยให้กับแฟนคลับชาวจีน ในไลฟ์ของข้าวตราฉัตร กับ มิว ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์ และล่าสุดเมื่อเดือนเมษายน 2023 ที่ผ่านมา ในไลฟ์ของคู่จิ้นสุดฮอตของไทย มาย-ภาคภูมิ ร่มไทรทอง และ อาโป-ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์ กับแบรนด์ศรีจันทน์อีกด้วยนิ้ง พิชชาภา กันตพิชญาธร อดีตสมาชิกวงไอดอล Sweat16! ที่มีเพลงคุ้นหู อย่าง ชาไข่มุก และปิ้งย่าง จากค่าย Yoshimoto Entertainment Thailand และ LOVEiS และยังเป็นตัวแทนจากกระทรวงต่างประเทศ MFA Celebrity Partner For ASEAN Awareness ในปี 2019 ซึ่งหลังจากยุติบทบาทลง นิ้งได้ออกซิงเกิลของตัวเองในสไตล์ T-Pop กับ “ถ้าคุณเป็นแฟนผม” ต่อด้วยผลงานเพลงล่าสุดเมื่อปี 2022 เพลง “ป้ายยา” และ “Unfollow” กับค่ายเพลงอิสระ Mellow me อีกทั้งยังมีความสามารถที่หลากหลายทั้งการร้องเพลง การเต้น และการแสดง ไปจนถึงการทำคอนเทนต์สนุกๆ น่ารักสดใส บน Instagram และ TikTok จนเป็นที่รู้จักและชื่นชอบในชื่อ @Hermioninkมิ้นท์ พรพิมล สำเภา TikToker สุดครีเอทีฟสายตลก เป็นที่รู้จักบนโซเชียลมีเดียในชื่อใบกะเพรา(@Biagapow) สาวหน้าคมที่โดดเด่นด้วยการทำคอนเทนต์แบบยูนีคไม่เหมือนใคร จากการแปลงเพลง แสดงบทบาทจนเป็นที่จดจำ ไปจนถึงการครีเอทคอนเทนต์เพื่อรีวิวสินค้าต่างๆ ซึ่งสร้างสีสันความบันเทิง และรอยยิ้มให้กับผู้ชม ปัจจุบันมียอดผู้ติดตาม กว่า 1.7 ล้านบัญชีฟิว ภาณุวิชญ์ วรพงศ์พัฒน์ (@feelatz) TikToker สายไลฟ์สไตล์ รักการทำอาหารตามสไตล์ของตัวเอง ที่สร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมกับซีรีส์ “ครัวสู้ชีวิต” ที่ปัจจุบันมีถึง 32 EP.แล้วบน TikTok และยังชื่นชอบทำคอนเทนต์แบบสนุกๆ ทั้งการรีวิวทั้งอาหารและขนมสุดฮิต ดูเพลินอีกด้วย ซึ่งคลิปยอดฮิตคือการรีวิวขนมชีสกระปุกของฟิวมียอดผู้ชมกว่า 1.4 ล้านวิวนอกจากนี้ กัชคลาวด์ยังสนับสนุน และพัฒนาคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ ให้กับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์คนดัง อาทิ โอซา แวง,ฮงดงกยุน -GyunnieChannel, แป้งชม - pangchom, ชาลี- Chaleeda, แอ้นท์-ภัสสร, โส่ย-ปนัดดา, เทญ่า-ลลิตา, เจน-ลลดา,ฟ้า-ธันย์ชนก และอีกมากมาย ซึ่งปัจจุบันกัชคลาวด์ (ประเทศไทย) มีอินฟลูเอนเซอร์ในสังกัดกว่า 20 คน ทั่วโลกกว่า 200 คนบริษัทกัชคลาวด์เป็นกลุ่ม Global Technology-driven Digital Talent Agency ที่ดำเนินธุรกิจด้าน Influencer Marketing, Talent และ Entertainment ซึ่งเป็นคนกลางในการเชื่อมโยงผู้ชมและแบรนด์เข้าด้วยกันผ่านอินฟลูเอนเซอร์และคอนเทนต์ ครีเอเตอร์โดยการสร้างคอนเทนต์และการจัดการกลยุทธ์และการบริการด้านการตลาด มีบริษัทในเครือทั้งหมด 4 ยูนิต ได้แก่ Gushcloud Agency, Gushcloud Entertainment, GC Live และ Gushcloud Studios ที่ในประเทศไทยมีการผลิตคอนเทนต์ที่มอบความบันเทิง ทั้งวาไรตี้ เกมโชว์ และพาโรดี้ บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่มีชื่อว่า สุขุมมิตรนอกจากนี้ บริษัทยังมีพนักงานมากกว่า 250 คนและสำนักงาน 11 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ สิงคโปร์ (สำนักงานใหญ่) มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา