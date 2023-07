กลุ่ม ปตท. ยกทัพโชว์นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในงาน Fast Auto Show 2023 ตอกย้ำเจตนารมณ์มุ่งสู่ Net Zero ภายในปี 2050

ด้วยปัญหาเรื่องโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน หรือแม้กระทั่งปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สูงขึ้น ปัญหาพลังงานเชื้อเพลิงที่เหลือน้อยลงในปัจจุบัน ฯลฯ ทำให้หลายคนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานกันมากขึ้น ทั้งนี้จึงทำให้หลายองค์กรมองหานวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะสามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิต แถมยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสอดรับกับโลกยุคปัจจุบันนวัตกรรมอย่างถือได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจและกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากในยุคนี้ รวมทั้งนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนอุตสาหกรรมยุคใหม่ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ด้วยเหตุนี้เองทางซึ่งเป็นบริษัทพลังงานที่สำคัญของประเทศไทย จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ พร้อมร่วมผลักดัน ด้วยการนำนวัตกรรมที่รองรับและยกระดับการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น ที่สำคัญยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาจัดแสดงในงานงานมหกรรมยานยนต์ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่สำหรับงาน Fast Auto Show Thailand and EV Expo 2023 เป็นมหกรรมยานยนต์ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีที่ผนึกกำลังกันระหว่าง บริษัท คิง ออฟ ออโต้ โปรดักท์ จำกัด และพันธมิตร Motoring X สื่อในเครือผู้จัดการ ภายในงานมีการจัดแสดงเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าจากค่ายรถยนต์ชั้นนำ ให้แก่ประชาชนผู้สนใจได้สัมผัสกับนวัตกรรมยานยนต์รูปแบบใหม่ ๆ อาทิ Benz, BYD, Volvo, MG ฯลฯ ถือเป็นงานแสดงรถยนต์ในช่วงกลางปีที่มีส่วนผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 แล้วกล่าวถึงงานมหกรรมยานยนต์ครั้งนี้ว่า ปีนี้ถือเป็นครั้งที่ 11 แล้วที่จัดมหกรรมนี้ขึ้นมา โดยเป็นงานแสดงและจำหน่ายรถยนต์ใหม่ป้ายแดง และรถยนต์ใช้แล้ว ที่มีการรับประกันซื้อคืนมาโดยตลอด ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ครบเครื่องเรื่องรถยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด“ไฮไลต์ของปีนี้คือ มีการจัดแสดงรถพร้อมจำหน่ายรถยนต์ครบ 3 เซกเมนต์ ได้แก่มีแบรนด์ชั้นนำจาก ญี่ปุ่น จีน และยุโรปกว่า 100 คัน จากผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐานผ่านการคัดเลือกจากผู้จัด ตั้งแต่อีโคคาร์ไปจนถึงซูเปอร์คาร์ โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วม 8 ราย ได้แก่ DDS คาร์เซ็นเตอร์, THE ONE Pattanakarn, โยรัชดา, ดา ศรีนครินทร์, รถเศรษฐี Sethi Premium Used Car, CarDeeSureOK , เบสท์ เซอร์วิส, และคาร์ ฮีโร่นวัตกรรมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงโซนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่อย่างครบวงจร อีกอีกทั้งยังมีระบบการจองคิวเพื่อเปิดประสบการณ์การขับรถยนต์ไฟฟ้าภายในฮอลล์เป็นครั้งแรก เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าอีกด้วย ซึ่งในปีนี้มีการเพิ่มพื้นที่สำหรับจัดแสดงอีก 5,000 ตารางเมตร รวมทั้งสิ้น 20,000 ตารางเมตร”ด้านกล่าวว่า ในนามของกลุ่มบริษัท ปตท. รู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงาน Fast Auto Show Thailand and EV Expo 2023ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากลุ่ม ปตท. มีพันธกิจหลักในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ และได้เล็งเห็นวิกฤติพลังงานโลกที่ผันแปรไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับปัญหาโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ธุรกิจพลังงานจึงได้ปรับตัวรูปแบบใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงกลุ่มธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าที่ทั่วโลกให้ความสนใจ ทั้งนี้ก็เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่จะมุ่งสู่ Net Zero ภายในปี พ.ศ. 2050 ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของ กลุ่ม ปตท. โดยมีได้แก่: การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการให้ได้สูงสุด โดยระดมเทคโนโลยีของกลุ่ม ปตท. เพื่อบริหารการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกร่วมกัน การนำคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ประโยชน์สูงสุด (Carbon Capture and Utilization : CCU) ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อลดการปลดปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ การปรับปรุงกระบวนการผลิต และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิต รวมถึงการผลักดันการใช้พลังงานจากไฮโดรเจน เป็นต้น โดยวิธีการเหล่านี้จะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้สูงถึง ร้อยละ 30 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด: การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนโดยมุ่งธุรกิจพลังงานสะอาด และการเติบโตในธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงาน ซึ่งสอดคล้องตามการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ โดยกำหนดสัดส่วนเป้าหมายระยะยาว 10 ปี ที่ร้อยละ 32 ของงบประมาณการลงทุน การรุกปรับสัดส่วนการลงทุนจะเป็นกลไกสำคัญลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากถึงร้อยละ 50: การเพิ่มปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกจากชั้นบรรยากาศด้วยวิธีทางธรรมชาติ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งจะสามารถดูดซับก๊าซเรือนกระจกได้ อย่างน้อยร้อยละ 20 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมของ ปตท.ด้านกล่าวว่า การสนับสนุนการจัดงาน “Fast Auto Show Thailand and EV Expo 2023” ปีนี้ กลุ่ม ปตท. พร้อมนำศักยภาพด้านธุรกิจพลังงานรูปแบบใหม่มาสาธิต และให้ข้อมูลแก่ประชาชน เพื่อรองรับและผลักดันการเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์น้ำมันไปสู่ยุคแห่งยานยนต์ไฟฟ้าทั้งนี้ กลุ่ม ปตท. ได้แก่และได้รวบรวมนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้ามาจัดแสดงในบูธสอดคล้องตามเป้าหมายของกลุ่ม ปตท. เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมพลังงานอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนและสังคม โดยมีนวัตกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้ระบบกักเก็บพลังงาน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ EV Value Chain ผ่านการเป็น Battery Solution Provider สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิด Net Zero ของประเทศ ซึ่งภายในงานยังจะได้พบกับผลิตภัณฑ์ใหม่จากทาง นูโอโว พลัส ได้แก่อุปกรณ์กักเก็บและชาร์จพลังงานด้วยแบตเตอรี่แบบเคลื่อนที่อัจฉริยะ ซึ่งความพิเศษของเครื่องนี้ก็คือ เราไม่ต้องขับรถไปหาที่ชาร์จ แต่เราสามารถจอดรถที่ไหนก็ได้ แล้วปล่อยให้เครื่องประจุไฟ (Charger) เดินมาหาเราและอีกหนึ่งนวัตกรรมคืออุปกรณ์กักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่แบบเคลื่อนที่ได้ ที่ใช้ได้กับเครื่องไฟฟ้าทุกชนิด ที่มีช่องต่อมากถึง 16 ช่อง ไม่ว่าจะเป็น USB-A, USB-C, ปลั๊กไฟแบบ Universal หรือ Wireless Charger เหมาะสำหรับสายแคมป์ปิ้งสาธิตการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า แบบครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเป็นพลังงานสะอาดที่มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน 100% และเป็นพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตในประเทศไทยทั้งหมด อีกทั้งยังพร้อมบริการจำหน่ายและติดตั้ง EV Charger ในที่พักอาศัย ให้คนไทยได้ใช้พลังงานสะอาดอย่างทั่วถึง โดยปัจจุบันมีสถานีชาร์จรถพลังงานไฟฟ้า On-ion ทั้งหมด 59 สถานี สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน On-ion พร้อมใช้งานทั้ง iOS และ Android เพื่อค้นหาสถานีใกล้คุณแพลตฟอร์มบริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชัน ที่รวบรวมรถยนต์ไฟฟ้าหลากหลายแบรนด์ให้คุณได้เลือกขับได้ตามระยะเวลาที่ต้องการ โดยมอบประสบการณ์การเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าแบบง่าย ๆ สามารถขับขี่ได้ทั่วประเทศ พร้อมบริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง สามารถตรวจสอบอย่างละเอียดได้โดยการปักหมุดในขั้นตอนการจองผ่านแอปพลิเคชัน EVme ปัจจุบันมีรถยนต์ไฟฟ้าให้บริการมากกว่า 700 คันเป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการสลับแบตเตอรี่สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบไม่ต้องรอชาร์จ ใช้เวลาสลับแบตเตอรี่ไม่นาน อีกทั้งระยะทางต่อการสวอพอยู่ที่ 80-90 กิโลเมตร ทั้งนี้เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจเดลิเวอรี่ และการเดินทางทุกไลฟ์สไตล์ในเมือง รองรับการขยายตัวของผู้ใช้งานมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และมุ่งเน้นการสร้างพลังงานสะอาดเพื่อคนไทยทุกคน โดยเปิดให้บริการสถานีสลับแบตเตอรี่มากกว่า 22 แห่ง ทั่วกรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังมีรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ร่วมพัฒนากับทางพันธมิตรมาให้ชมในบูธอีกด้วยจำลองซึ่งเป็นสถานีบริการที่มีผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึง สินค้าและบริการครบครัน พร้อมเติมเต็มทุกความสุขให้กับทุกคน โดยภายในงานมีสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า จำลองสถานีบริการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่ง EV Station PluZ เป็นอีกหนึ่งการให้บริการทางด้านพลังงานทางเลือก ที่ OR นำมารองรับความต้องการของผู้บริโภค และแนวโน้มรถยนต์ไฟฟ้าที่จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ โดยปัจจุบันได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการชาร์จให้รวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังรองรับการใช้งานของรถยนต์ไฟฟ้าทุกค่ายในประเทศไทย ผ่านแอปพลิเคชัน EV Station PluZ บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เพื่อให้ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ ครอบคลุมทุกการเดินทางทั่วไทย ตรงตามคอนเซ็ปชาร์จได้ไกลไปได้ทุกที่ ปัจจุบันมี EV Station PluZ กว่า 411 แห่ง และคาดว่าสิ้นปีจะมี EV Station PluZ 800 แห่งทั่วประเทศไทยนอกจากนี้ภายในงานยังมีบริการเครื่องดื่มจากคาเฟ่อเมซอนแก่ผู้เข้าชมบูธในกลุ่ม ปตท. ฟรี! โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย