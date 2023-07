จับตา 4 เทรนด์การตลาดยุคใหม่ “รู้ใจ-เชื่อมโลก-จริงใจ-พร้อมปรับ”

ผู้จัดการรายวัน 360- ฉายภาพหลังโควิด เกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะ ส่งผลพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนตาม ล่าสุดส. การตลาดฯ แนะธุรกิจปรับแผน รับมือกับ 4 เทรนด์การตลาด "การตลาดรู้ใจ การตลาดเชื่อมโลก การตลาดจริงใจ และการตลาดพร้อมปรับ" โดยนักการตลาดยุคนี้ “ต้อง Reframe & Reform” เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เดินหน้าดร. บุรณิน รัตนสมบัติ นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคมีความชับซ้อนขึ้น โลกธุรกิจการตลาดก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ ถือเป็นยุคแห่งความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง พฤติกรรม ความต้องการ และ ความคาดหวังของผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนอย่างสิ้นเชิง แผนการตลาดแบบเดิมๆ อาจไม่นำไปสู่ผลสำเร็จที่ต้องการอีกต่อไป"ในโลกธุรกิจที่ผู้บริโภคมองหาคุณค่าและประสบการณ์ใหม่ ผู้บริหารและนักการตลาดควรให้ความสำคัญ กับการปรับกลยุทธ์ เปลี่ยนวิธีการ และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อมาตอบโจทย์ให้แก่พวกเขา โดยสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่เทรนด์การตลาดใหม่ๆ ที่เรามองว่า เป็น 4 เทรนด์ใหญ่ของปี 2566 นี้ กล่าวคือ Personalize Marketing การตลาดรู้ใจ, Marketing on Multiverse การตลาดเชื่อมโลก, Real Marketing การตลาดจริงใจ, และ Dynamic Brand การตลาดพร้อมปรับ”ทั้งนี้สมาคมการตลาดฯ ขอเสนอแนวทางกลยุทธ์ที่องค์กรต้องดำเนินการ ดังนี้ 1. Customer Empowerment หากธุรกิจให้ความสำคัญและให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง พวกเขาจะสามารถเสริมสร้างประสบการณ์ที่มีความหมายและสอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้าได้ 2. Applying Data Analytics and Machine Learning องค์กรต้องรู้จักนำเทคโนโลยีมาใช้การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสร้างประโยชน์ในกระบวนการการตลาดและการขาย 3. Accelerating Personalized Marketing at Scale ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและดาต้า มาสร้างประสบการณ์รู้ใจให้แก่ลูกค้า 4. Building Ecosystems และเน้นการสร้างระบบนิเวศน์ หรือ ecosystems อย่างครบวงจร ไม่ใช่เพียงให้ความสำคัญกับแบรนด์หรือตัวสินค้าเท่านั้น“จาก 4 เทรนด์ใหญ่ที่กล่าวมานี้ นำไปสู่ภาพใหญ่แห่งความเปลี่ยนแปลง หรือ New Marketing Model for the Future ที่เชื่อมต่อโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับโลกเสมือนอย่างไร้รอยต่อ โดยมีผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง และเน้นการให้ความสำคัญกับเรื่อง การเสริมพลังให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางควบคู่ไปกับ การสร้างประสบการณ์ที่ให้คุณค่าอย่างแท้จริง” ดร. บุรณิน กล่าวด้านผศ. ดร. เอกก์ ภทรธนกุล อุปนายกฝ่ายกิจกรรมการสื่อสารและการตลาดยั่งยืน กล่าวเสริมว่า ในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้ ยังเป็นโอกาสให้ผู้บริการ นักการตลาด "ปรับเปลี่ยนและปฏิรูปแนวคิด" เพื่อขับเคลื่อนให้ธุรกิจเดินหน้าต่ออย่างราบรื่นโดยในยุคนี้ มี 5 มิติการตลาดใหม่ สำหรับผู้บริหาร เราสามารถเรียกง่ายๆ ว่า PILOT คือ P : Pioneering มุ่งหน้า, I : Insights ลงลึก, L : Long-term มองยาว, O : Openness เปิดรับ และT : Timeliness ทันที“ในยุคนี้ ผู้นำองค์กรต้องเป็น pilot ผู้ขับเคลื่อนธุรกิจ แล้วให้เทคโนโลยีใหม่ๆ มาเสริมทัพเป็น Co-pilot หากสามารถผสานวิสัยทัศน์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ก็จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ เริ่มจากตัวเองและทีมงาน และสิ่งสำคัญที่ตามมา คือ วิธีการในการสร้างความเปลี่ยนแปลง โดยการ Reframe & Reform หรือ ปรับเปลี่ยนและปฏิรูปแนวคิด"สำหรับการ Reframe & Reform กล่าวคือ 1. Reframe - ปรับเปลี่ยน : เชื่อมความเก่าเข้ากับโลกยุคใหม่ เมื่อเทคโนโลยีก้าวกระโดด ผู้บริโภค ก้าวกระโดด เด็กยุคใหม่ก้าวกระโดด ผู้นำองค์กรหรือนักการตลาด ก็ต้องกระโดดข้ามรูปแบบเดิมๆ เพื่อเดินกระบวนความคิดใหมให้เชื่อมกับความเปลี่ยนแปลง จะได้ทะยานต่อได้ 2.Reform - ปฏิรูป : หากต้องการให้ธุรกิจไปต่อได้ในโลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงรอบด้าน เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริหารต้องเปิดมุมมองสู่แนวคิดใหม่ๆ เพื่อจะได้พบความเป็นไปได้ของการไปต่อ และเติบโตล่าสุด สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เปิด 2 หลักสูตร Flagship ใหม่ ที่จะมาตอบโจทย์ ให้แก่ผู้บริหารที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลง โดยเนื้อหาจะครอบคลุม 4 Insights สำคัญ คือ 1. GenZ Insight เข้าใจแนวคิดและโลกที่แตกต่างของคน GenZ 2. Business Insight เปีดวิสัยทัศน์การทำธุรกิจในโลกที่เปลี่ยนแปลง 3. Communication Insight ปรับมุมมองการสื่อสารเพื่อ Connect กับคนรุ่นใหม่ 4. Technology Insight เปลี่ยนโลกการทำงานแบบเดิมๆ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ระยะเวลาอย่างไรก็ตามหลักสูตรนี้ไม่ได้เน้นแค่การก้าวทันโลกธุรกิจ แต่อยากให้คุณสะท้อนถึงแก่นแท้ขององค์กรเข้าใจความต้องการ เข้าใจความเปลี่ยนแปลง เข้าใจเทคโนโลยี เข้าใจเป้าหมายเพื่อที่จะเดินหน้าต่อในแบบของตัวเอง เพื่อสร้าง community ของผู้บริหารนักลุยงานรุ่นใหม่ ที่พร้อม รู้ รับ ปรับ เปลี่ยน ได้รอบด้าน เสริมศักยภาพผู้นำธุรกิจไทย ให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้นำเศรษฐกิจโลก ระยะเวลาหลักสูตรระหว่างวันที่ 8 กันยายน - 3 พฤศจิกายน 2566