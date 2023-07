RATCHปิดดีลซื้อโรงไฟฟ้าไพตันที่อินโดฯ

RATCH ปิดดีลซื้อโรงไฟฟ้าไพตัน ในอินโดนีเซีย กำลังผลิตรวม 2,045 เมกะวัตต์ หลังบรรลุเงื่อนไขต่างๆของสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว เตรียมชำระค่าหุ้น2.5หมื่นล้านบาทในเร็วๆนี้นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด (RHIS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของRATCHที่ถือหุ้นทั้งจำนวน ได้ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นเข้าลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน Paiton Energy ในอินโดนีเซีย ของ PT Paiton Energy และ Minejesa Capital B.V.สัดส่วน 36.26% และลงทุนในธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าของ IPM Asia Pte,Ltd. สัดส่วน 65% โดย RHIS ได้บรรลุเงื่อนไขบังคับก่อนต่างๆของสัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว หากดำเนินการชำระเงินจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งก่อนหน้านี้ RATCH แจ้งว่า RHIS จะเข้าทำธุรกรรมการลงทุนซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท Paiton Energy จาก Mitsui & Co., Ltd. คิดเป็นมูลค่ารวม 809.60 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 25,421.68 ล้านบาท ประกอบด้วย การเข้าซื้อหุ้นสามัญ 45.515% ในบริษัท PT Paiton Energy (PE) ที่ดำเนินกิจการโรงไฟฟ้า 2 แห่ง (3 หน่วยการผลิต) มูลค่า 707.20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 22,206.29 ล้านบาทการเข้าซื้อหุ้นสามัญ 45.515% ใน Minejesa Capital B.V. (MCBV) ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำหน้าที่จัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่ PE มูลค่า 53.50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 1,679.92 ล้านบาท และการเข้าซื้อหุ้นสามัญ 65% ใน IPM Asia Pte. Ltd. (IPM) ซึ่งถือหุ้น 84% ใน PT Paiton Operation and Maintenance Indonesia โดยเป็นบริษัทบริหารการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่งให้แก่ PE มูลค่า 48.90 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 1,535.47 ล้านบาททำให้RATCH รับรู้รายได้ตามสัดส่วนการถือหุ้นโรงไฟฟ้าไพตันเฉลี่ยปีละ 2,500 ล้านบาททั้งนี้ โรงไฟฟ้า Paiton เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง มีความสำคัญต่อความมั่นคงระบบไฟฟ้าบนเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย มีกำลังการผลิตรวม 2,045 เมกะวัตต์ คิดเป็น 6% ของกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดบนเกาะชวา โดยมี สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (PLN) คงเหลือ 21 ปี