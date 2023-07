“พาณิชย์” จัดคณะผู้แทนการค้าบุกอาร์เจนตินา ขายได้ทันที 124 ล้านบาท

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย.-1 ก.ค. 2566 กรมฯ ได้นำคณะผู้บริหารระดับสูงและผู้แทนภาคเอกชนไทย ในกลุ่มสินค้าชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง และอาหารแปรรูป เดินทางเยือนประเทศอาร์เจนตินา เพื่อขยายตลาดส่งออกตามกลยุทธ์ในการบุกเจาะตลาดเป็นรายภูมิภาค และรายคลัสเตอร์ ที่กรมฯ ได้ดำเนินการร่วมกับภาคเอกชน ในการผลักดันการส่งออกสินค้าของไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้โดยการเดินทางไปครั้งนี้กรมฯ ได้จัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ มีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วม จำนวน 18 บริษัท และผู้นำเข้าอาร์เจนตินา จำนวน 43 บริษัท ในกลุ่มสินค้าชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง และอาหารแปรรูป โดยผลการเจรจาเกิดการจับคู่ธุรกิจจำนวน 96 คู่ มูลค่าการเจรจาการค้าในงานจำนวน 2.05 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 74 ล้านบาท และผู้นำเข้าคาดการณ์ว่าจะนำเข้าสินค้าเพิ่มขึ้นภายใน 1 ปี มูลค่าประมาณ 128 ล้านบาทนอกจากนี้ ยังได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือด้านการค้า (MOU) ระหว่างผู้ส่งออกไทยกับผู้นำเข้าอาร์เจนตินา จำนวน 3 คู่ ในกลุ่มสินค้าอาหารและเส้นด้ายยางลาเท็กซ์ รวมมูลค่า 1,454,000 USD (หรือประมาณ 50 ล้านบาท) ได้แก่ บริษัท CEPINDUS S.A. (ตัวแทนจำหน่ายของบริษัทไทยในอาร์เจนตินา) กับบริษัท LESZCZYNSKI GUILLERMO JULIAN สินค้าเส้นด้ายยางลาเท็กซ์ (Latex Yarn) มูลค่า 152,000 USD (หรือประมาณ 5.1 ล้านบาท) บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) กับ IFISA S.A. สินค้าเส้นก๋วยเตี๋ยว มูลค่า 574,000 USD (หรือประมาณ 19.5 ล้านบาท) Solheng S.R.L. กับ MAS ORIENTE S.R.L. สินค้าอาหาร ได้แก่ ซอสปรุงรส, เครื่องแกง, เส้นก๋วยเตี๋ยว, ขนมขบเคี้ยว, เครื่องดื่ม, นมมะพร้าว, ผักกระป๋อง และผลไม้กระป๋อง มูลค่า 728,000 USD (หรือประมาณ 24.7 ล้านบาท)ขณะเดียวกัน ได้มอบประกาศนียบัตร Thai SELECT แก่ร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จำนวน 2 ร้าน ได้แก่ ร้านอาหาร KHAOSAN RESTAURANT สาขา CORDOBA และสาขา MENDOZA ตามที่กรมฯ มีนโยบายส่งเสริมร้านอาหารไทยในต่างประเทศภายใต้โครงการครัวไทยสู่โลก โดยถือเป็น 2 ร้านแรกในอาร์เจนตินาที่ได้รับตรา Thai SELECTนายภูสิตกล่าวว่า กรมฯ ยังได้ใช้โอกาสนี้ นำคณะเข้าหารือกับสมาคมการค้าต่างๆ ได้แก่ สมาคมการค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า AFARTE (Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica) โดยสมาคมฯ พร้อมร่วมมือสนับสนุนสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทย และมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจจำนวน 7 บริษัท ที่เป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ที่มีสัดส่วนการนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมกันถึงร้อยละ 90 และสนใจเข้าร่วมกิจกรรม OBM ของกรมฯ ในอนาคต และยังพร้อมจัดคณะผู้แทนการค้ามาเยือนงานแสดงสินค้า Bangkok RHVAC and Bangkok E&E วันที่ 4-7 ก.ย. 2567 ส่วนหอการค้าแมร์เคอซู-อาเซียน (Mercosur Asean Chamber of Commerce : MACC) ที่ก่อนหน้านี้ได้จัดคณะผู้แทนการค้าจำนวน 30 บริษัทเยือนประเทศไทย และเข้าเยี่ยมชมและเจรจาธุรกิจในงานแสดงสินค้า THAIFEX Anuga Asia 2023 ครั้งที่ผ่านมา โดยจะจัดคณะผู้แทนการค้าเยือนไทยอีกครั้งในปีหน้า และเชื่อมั่นในศักยภาพของอาเซียนในการเป็นคู่ค้าที่มีความสำคัญนอกเหนือจากจีน และหอการค้าอาร์เจนตินาและเอเชียแปซิฟิก ยินดีให้การสนับสนุนกิจกรรมของกรมฯ เช่น การจัดคณะผู้แทนการค้าเยือนงานแสดงสินค้า การเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจ และแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนการค้าระหว่างกันต่อไปพร้อมกันนี้ ได้หารือกับบริษัท ARREDO ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้าสินค้าของตกแต่งบ้านที่ใหญ่ที่สุดในอาร์เจนตินา โดยทางบริษัทจะเข้าร่วมงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok ระหว่างวันที่ 20-24 มี.ค. 2567 บริษัท IFISA S.A. ผู้นำเข้าสินค้าอาหาร สนใจนำเข้าสินค้ากะทิ ซอสพริก เส้นก๋วยเตี๋ยว และเบียร์ บริษัท CEPINDUS S.A. ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทไทยในอาร์เจนตินามองว่าสินค้ายางของไทยมีคุณภาพดีกว่าคู่แข่ง บริษัท MAS ORIENTE S.R.L. ซึ่งเป็นซูเปอร์มาร์เกตเอเชีย ปัจจุบันมีสินค้าอาหารไทยจัดจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เกตคิดเป็นร้อยละ 20 ได้แก่ ซอสปรุงรส พริกแกง ข้าวหอมมะลิ กะทิ เส้นก๋วยเตี๋ยว ขนมขบเคี้ยว และจะเพิ่มสัดส่วนการนำเข้าในปีหน้าให้ได้ถึงร้อยละ 30 บริษัท TERCOM S.R.L. ผู้นำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์ บริษัท ALIMENTOS VILLARES ผู้นำเข้าสินค้าอาหาร บริษัท BGH S.A. ที่เป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ล้วนแต่สนใจที่จะนำเข้าสินค้าไทย และเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่กรมฯ จัดขึ้นในส่วนของสินค้าที่บริษัทจำหน่าย เพื่อมาชมและเลือกซื้อสินค้านอกจากนี้ ยังมีการหารือกับผู้บริหารโรงแรม Hilton Buenos Aires และบริษัท De Maio Jewelry โดยโรงแรม Hilton ยินดีที่จะร่วมมือจัดการส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์อาหารไทยให้กลุ่มลูกค้าและนักท่องเที่ยว บริษัท De Maio Jewelry ที่เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ สนใจซื้อสินค้าไทย และจะเข้าร่วมชมงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair วันที่ 6-10 ก.ย. 2566ในโอกาสนี้ กรมฯ ได้รับเชิญจากบริษัท Toyota Argentina เข้าเยี่ยมชมโรงงาน โดยบริษัทมีการนำเข้าสินค้าชิ้นส่วนยานยนต์จากไทยจำนวนมาก โดยในปี 2565 มีมูลค่านำเข้าจากไทย 1,082 เหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 46 ของการนำเข้าทั้งหมด ชิ้นส่วนที่นำเข้าจากไทย ได้แก่ ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนตัวถัง ชิ้นส่วนท่อไอเสีย ชิ้นส่วนที่นั่ง โดยการขนส่งสินค้าจากไทยใช้เวลา 45-50 วัน สำหรับตลาดหลักของทางบริษัท ร้อยละ 82 เป็นการส่งออกไปยังละตินอเมริกา ซึ่งบริษัทได้กล่าวชื่นชมคุณภาพสินค้าชิ้นส่วนยานยนต์จากประเทศไทยและมีแผนเพิ่มกำลังการผลิตและการนำเข้าสินค้าจากไทยมากขึ้น 5% ต่อปี และจะนำคณะผู้แทนภาคเอกชนไทยเข้าเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าวัสดุก่อสร้าง BATEV Construction Fair at La Rural เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดสินค้าวัสดุก่อสร้างต่อไปในปี 2565 มูลค่าการค้าไทย-อาร์เจนตินา มีมูลค่ารวม 1,882 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยส่งออกไปอาร์เจนตินามูลค่า 1,487 ล้านเหรียญสหรัฐ มีสินค้าหลัก ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง และเหล็ก เป็นต้น