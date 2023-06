GPSC คว้า 4 รางวัลความเป็นเลิศแห่งเอเชียปี 2566

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. รับรางวัลความเป็นเลิศแห่งเอเชีย หรือ 13th Asian Excellence Awards ประจำปี 2566 ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้รับ 4 รางวัล ประกอบด้วย 1. รางวัลซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย หรือ Asia’s Best CEO มอบให้แก่ นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ,รางวัลซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CFO) มอบให้แก่ นายทิติพงษ์ จุลพรศิริดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน , รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Professional) มอบให้แก่ นางศิโรบล บุญถาวร ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสการเงินองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ และ รางวัลบริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Company) สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจขององค์กร สู่การเป็นบริษัทด้านนวัตกรรมพลังงาน ภายใต้การดำเนินงานของบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับระบบพลังงานของประเทศทั้งนี้ รางวัลความเป็นเลิศแห่งเอเชีย จัดขึ้นโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia ซึ่งเป็นนิตยสารด้านการเงินชั้นนำของฮ่องกงและเอเชีย ที่มอบให้แก่ผู้นำและองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารองค์กร มีธรรมภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการจัดการทางด้านการเงิน นักลงทุนสัมพันธ์ และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมที่ดีในระดับสากล