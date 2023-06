EVA Air รับรางวัล 1 ใน 10 สายการบินที่ดีที่สุดของโลกจาก SKYTRAX

สกายแทรกซ์ (SKYTRAX) ได้จัดตั้งงานประกาศรางวัลในวันถัดมาของ Edition of the prestigious Paris Air Show ครั้งที่ 54 ณ ท่าอากาศยานปารีส เลอ บูร์เกต์ (LBG - Le Bourget Airport) ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือห่างจากกรุงปารีสประมาณ 10 ไมล์ (16 กิโลเมตร) โดยงานนี้ได้คุณ Clay Sun ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบิน EVA เข้าร่วมเป็นตัวแทนของสายการบินในการขึ้นรับรางวัล“ผมอยากขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านจากทั่วโลกที่ให้การสนับสนุนสายการบิน EVA มาโดยตลอด และขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ทำงานอย่างหนักตลอดช่วงสถานการณ์การล็อกดาวน์โควิดเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาคุณภาพของการให้บริการและผลิตภัณฑ์ของเรา ในปัจจุบันความต้องการของผู้โดยสารกลับมามีมากขึ้น เทียบเท่ากับสถานการณ์ก่อนการแพร่ระบาดของโควิด พวกเราจึงมีการแนะนำการบริการในรูปแบบใหม่ๆ และแผนเปิดตัวตัวเลือกอาหารระหว่างเที่ยวบินที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมุ่งพัฒนาความสุภาพในการให้การบริการและความสะดวกสบายบนเที่ยวบิน เราคาดว่าจะเปิดตัวรูปแบบการให้บริการเหล่านี้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2023 นี้ และมุ่งไปสู่การมอบประสบการณ์ใหม่และยอดเยี่ยมยิ่งกว่าเดิม” กล่าวโดย Clay Sun ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบิน EVAสายการบิน EVA เริ่มให้บริการชั้นประหยัดพรีเมียม (Premium Economy class) เป็นครั้งแรกของโลกในปี 1992 ซึ่งถือว่าเป็นผู้นำในธุรกิจสายการบิน และเป็นแนวทางสำหรับการนำนวัตกรรมในการปรับชั้นโดยสารแบบนี้มาใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของฝูงบินและเส้นทางการบินในปัจจุบัน สายการบินอีวีเอกำลังเพิ่มการบริการของชั้นประหยัดพรีเมียม (Premium Economy class) ซึ่งอยู่ระหว่างชั้นธุรกิจ (Royal Laurel class) และชั้นประหยัด (Economy class) บนเครื่องบิน Boeing 787-9 โดยจะทำการอัปเกรดและปรับแต่งภายในเครื่องบินใหม่ ตามแผนคาดว่าจะได้นำเครื่องบิน Boeing 787-9 ที่มีชั้น Premium Economy เสร็จสมบูรณ์แล้วเข้ามาใช้งานในช่วงประมาณกลางปี 2024 และจะนำมาปรับใช้กับการจัดตารางเที่ยวบินเพื่ออำนวยความสะดวกและยกระดับคุณภาพของการบริการให้ดียิ่งขึ้น ทำให้ผู้โดยสารได้รับประสบการณ์และเพลิดเพลินไปกับการเดินทางบนเครื่องบินที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมในราคาที่จับต้องได้สกายแทรกซ์ (SKYTRAX) ได้ทำการประเมินรางวัลประจำปี “Global Airline Awards” จากการวิเคราะห์ผลการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการให้บริการผู้โดยสารระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นแบบประเมินจากความพึงพอใจต่อประสบการณ์การเดินทางของผู้โดยสารแต่ละคน ทางองค์กรได้เปิดให้ทำแบบสอบถามทางออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงผู้คนได้จาก 100 กว่าประเทศและนักท่องเที่ยวกว่า 13 ล้านคนทั่วโลก เพื่อที่จะประเมินการบริการตั้งแต่สนามบินจนถึงห้องโดยสารสำหรับสนามบินและสายการบินมากกว่า 350 สายทั่วโลกสายการบิน EVA ให้ความสำคัญต่อการให้บริการที่เอาใจใส่ อบอุ่น และเป็นมิตร รวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการบินสูงสุดเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางทางอากาศที่ดีที่สุดให้แก่ผู้โดยสาร ความเป็นเลิศด้านมาตรฐานและการรักษาความปลอดภัยในระดับสูงนี้ได้รับการยอมรับและมอบรางวัลจากองค์กรด้านการบินชั้นนำของโลก สื่อมวลชน และหน่วยงานภาครัฐ ผ่านการวัดผลประเมินที่หลากหลาย โดย AirlineRatings.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์การจัดอันดับในระดับนานาชาติที่น่าเชื่อถือ ได้จัดลำดับสายการบิน EVA ในลำดับที่ 8 สำหรับรางวัล “World's 25 Best Airlines 2023” และถูกจัดอันดับให้อยู่ใน “World's Top 20 Safest Airlines” ต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลา 10 ปี โดยถือเป็นสายการบินเดียวในไต้หวันที่ได้รับรางวัลนี้สายการบิน EVA ได้รับรางวัลจากสกายแทรกซ์ (SKYTRAX) ให้เป็นสายการบินระดับโลก “Global Airline Awards” โดยมีลำดับตามประเภทต่างๆ ดังนี้