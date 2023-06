EGAT สยายปีกดึง EDS ก้าวสู่ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า เปิดตัว DC Fast Charger

วานนี้ (19 มิถุนายน 2566) นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วย Mr. Masahito Kataoka กรรมการบริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด ผู้แทนจากบริษัท Mitsubishi Power Asia Pacific จำกัด (MPW-AP) และนายนัฐวุธ พิริยะจิตตะ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด (EDS) เปิดใช้งานเครื่องอัดประจุไฟฟ้า DC Fast Charger ที่ผลิตโดยบริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด ณ สถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT โรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดเผยว่า กฟผ. ในฐานะผู้พัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ EleX by EGAT ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดของประเทศไทย อีกทั้ง EDS ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม กฟผ. มีประสบการณ์ด้านธุรกิจดูแลอุปกรณ์เครื่องจักร อะไหล่ของโรงไฟฟ้า ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งนอกจากความเชี่ยวชาญดังกล่าว บริษัทฯ ยังมีศักยภาพในการต่อยอดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ เช่น การพัฒนาเครื่องอัดประจุไฟฟ้า DC Fast Charger ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการด้านการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของผู้ผลิตเครื่องอัดประจุไฟฟ้าภายในประเทศ และเกิดประโยชน์ด้านธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า นำไปสู่การสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมแก่ประเทศไทยในอนาคตกล่าวว่า EDS ได้พัฒนาเครื่องอัดประจุไฟฟ้า DC Fast Charger ที่ผลิตและรับรองมาตรฐานโดยคนไทยรายแรก โดยมีความเสถียร มั่นคง จ่ายกระแสไฟฟ้าได้เต็มประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารและเชื่อมโยงการใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน รองรับการชาร์จกับรถยนต์ไฟฟ้าหลากหลายรุ่นในปัจจุบัน รวมทั้งผ่านการทดสอบมาตรฐาน International Electrotechnical Commission (IEC) จากศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเป็นเจ้าของเครื่องอัดประจุไฟฟ้ามาตรฐานสากล ในราคาที่เหมาะสม และเข้าถึงการบริการหลังการขายได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นสำหรับเครื่องอัดประจุไฟฟ้า DC Fast Charger ที่ผลิตโดย บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด มีกำลังไฟสูงสุดถึง 150 kW สามารถชาร์จไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว นำร่องติดตั้งเป็นแห่งแรกที่โรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ EDS ได้ร่วมกับ EleX by EGAT เตรียมพร้อมที่จะขยายเครือข่ายการใช้งานเครื่องอัดประจุไฟฟ้า DC Fast Charger เชิงพาณิชย์ให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ ต่อยอดจากปัจจุบันที่ กฟผ. เปิดให้บริการสถานีชาร์จ EleX by EGAT พร้อมสถานีพันธมิตรในเครือข่าย EleXA แล้ว 120 สถานีทั่วประเทศ และตั้งเป้าขยายสถานีชาร์จในเครือข่ายให้มีจำนวนรวมกว่า 180 สถานี ภายในสิ้นปี 2566 เพื่อสร้างความมั่นใจ และประหยัดเวลาในการเดินทางแก่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า ควบคู่ไปกับการสร้างอากาศที่ดีลดมลพิษบนท้องถนน ทั้งนี้ บริษัท EDS เกิดจากการร่วมทุนของ กฟผ. 45% Mitsubishi Power Asia Pacific (MPW-AP) 30% Mitsubishi Corporation (MC) 15% และ RATCH Group 10%