ขบ.-ตำรวจ"เกาหลีใต้"หารือยอมรับใช้ขับขี่ ขับรถของสองประเทศได้

อธิบดี ขบ.หารือ ผบ.ตร.เกาหลีใต้ หาแนวทางยอมรับใบขับขี่ภายในประเทศ ขับรถของสองประเทศ เพื่อเพิ่มความสะดวก ในการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทย-เกาหลี ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นวันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.)รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้แทนในการหารือกับ Mr. Yoon Hee Keun ผู้บัญชาการตำรวจ แห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Commissioner General, Korean National Police Agency) พร้อมด้วยคณะผู้แทน Korean National Police Agency (KNPA) ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย โดยมี ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ และกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคมนายจิรุตม์ วิศาลจิตร กล่าวว่า ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับข้อเสนอของฝ่ายเกาหลีในการพิจารณาความเป็นไปได้เพื่อการยอมรับใบอนุญาตขับรถภายในประเทศระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี (Mutual Recognition of Driving License) ซึ่งกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม และ KNPA มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลใบอนุญาตขับรถภายในประเทศ จึงมีการพิจารณาข้อริเริ่มดังกล่าวร่วมกันในปัจจุบันทั้งไทยและเกาหลีเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ค.ศ. 1949 (UN Convention on Road Traffic done at Geneva 1949) และยอมรับ International Driving Permit (IDP) ที่ออกภายใต้อนุสัญญาดังกล่าวระหว่างกันแล้ว แต่ IDP ภายใต้อนุสัญญาฯ มีผลใช้บังคับเพียง 1 ปี ดังนั้น จึงเห็นว่าการยอมรับใบอนุญาตขับรถภายในประเทศ (Domestic Driving License) ระหว่างสองประเทศจะช่วยอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศได้มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ ฝ่ายไทยรับทราบข้อเสนอของฝ่ายเกาหลีที่เสนอให้มีการยอมรับใบอนุญาตขับขี่ภายในประเทศระหว่างกัน และยินดีที่จะนำข้อเสนอดังกล่าวไปหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป พร้อมทั้งให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านกฎหมายและกฎระเบียบใบอนุญาตขับรถผ่านผู้ประสานงานของทั้งสองฝ่ายทั้งนี้ จาก ข้อมูลของกรมเอเชียตะวันออก รายงานว่าในปี 2565 นักท่องเที่ยวเกาหลีใต้เดินทางมาไทย 538,766 คน มากเป็นลำดับที่ 3 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด รองจากมาเลเซียและอินเดีย ในขณะที่นักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปเกาหลีใต้ 179,259 คน มากเป็นลำดับที่ 6 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด โดยในช่วงก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 มีนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้เดินทางมาไทยประมาณ 1.8 ล้านคนต่อปี และนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปเกาหลีใต้ประมาณ 5.7 แสนคนต่อปี