เอกชนไทยจ่อลงทุนโรงไฟฟ้าในเวียดนาม รับแผนPDP8 ทั้ง”LNG to Power-พลังงานลม”

ก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่แสดงความสนใจในการเข้าร่วมชิงเค้กก้อนโตตามPDP8 ของเวียดนาม นายสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GUNKUL กล่าวว่าขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโครงการพลังงานลม หลายโครงการในประเทศเวียดนาม หลังพบว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าในเวียดนามสูงขึ้นมาก คาดว่าจะมีความชัดเจนในปีนี้

สิ้นสุดการรอคอยแผนพัฒนาพลังงานแห่งชาติฉบับที่ 8(PDP8) ปี 2564-2573 ของเวียดนาม ที่ภาคเอกชนธุรกิจไฟฟ้าของไทยเฝ้ารอก็คลอดออกมาเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีเป้ากำลังการผลิตไฟฟ้าขยับเพิ่มเป็น 150,489 เมกะวัตต์ในปี 2573 โดยแผนPDP8 ฉบับใหม่นี้ ให้ความสำคัญการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อให้สอดรับกับการเข้าสู่ Net Zero ในปี 2593 ของเวียดนามทั้งนี้ แผน PDP8 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากประเภทเชื้อเพลิงถ่านหิน 30,127เมกะวัตต์, LNG to Power 22,400 เมกะวัตต์ ,ก๊าซฯในประเทศ 14,930เมกะวัตต์, พลังงานน้ำ(Hydro Power) 29,346เมกะวัตต์ , พลังงานลมบนบก21,800เมกะวัตต์ , พลังงานลมนอกชายฝั่ง 6,000เมกะวัตต์,พลังงานแสงอาทิตย์ 12,836เมกะวัตต์, นำเข้าไฟฟ้า 5,000 เมกะวัตต์, Hydroelectricity 2,400เมกะวัตต์ ,แบตเตอรี่สำรอง 300เมกะวัตต์ ,ไบโอแมสและขยะ 2,270 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าโคเจน 2,700 เมกะวัตต์ และพลังงานอื่นๆที่เหลือ ซึ่งเบื้องต้นเวียดนามวางเป้าหมายในปี 2593 เวียดนามจะไม่มีการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินอีกต่อไป และโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซฯในประเทศและLNG จะเปลี่ยนเป็นไฮโดรเจนด้วย ซึ่งทิศทางการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของเวียดนามในอนาคตเป็นความเสี่ยงที่ภาคเอกชนไทยต้องพิจารณาเงื่อนไขรายละเอียดที่จะออกมาเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างไรก็ตาม เมื่อแผนPDD8 ประกาศออกมา ทำให้ผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้าของไทยดูคึกคัก ต่างเร่งศึกษาและเตรียมความพร้อมยื่นประมูลแข่งทันทีหากเวียดนามประกาศรับซื้อไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นพี่เบิ้มอย่างบมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) ตามมาด้วยบมจ. บี.กริม เพาเวอร์(BGRIM ) บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) และบมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP)นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF กล่าวว่า แผนพัฒนาพลังงาน PDP 8 ของเวียดนามที่ประกาศมาได้กำหนดการรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมาก เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น โดยเน้นโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงที่มีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าค่อนข้างมาก สอดคล้องกับทิศทางการลงทุนของบริษัทที่สนใจเข้าไปลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังลม พลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้า Gas to Powerอย่างไรก็ตาม การตัดสินใจลงทุน บริษัทจะต้องศึกษาและรอความชัดเจนกฎเกณฑ์รายละเอียดเรื่องราคารับซื้อไฟฟ้า สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA)ก่อนตัดสินใจ เชื่อว่าภายในไตรมาส3 นี้น่าจะมีความชัดเจนขึ้นส่วนการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการLNG to Power ที่กำหนดกำลังการผลิตโครงการละประมาณ 1,500 เมกะวัตต์ตามที่ระบุไว้ในแผนPDP8 บริษัทคงต้องรอดูรายละเอียดของอัตราการรับซื้อไฟฟ้าและเงื่อนไขการซื้อขายไฟฟ้าที่จะออกมาอีกครั้ง อย่างไรก็ดี บริษัทมีความพร้อมที่จะเข้าประมูลโครงการอยู่แล้ว ซึ่งปัจจุบัน GULF ได้ร่วมทุนกับพันธมิตรในการพัฒนาโครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เฟส3 เพื่อรองรับการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติและวัตถุดิบเหลวสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนอกเหนือจากการลงทุนในเวียดนามแล้ว GULF ยังมีโครงการลงทุนในมือ ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในสปป.ลาว ทั้ง3โครงการ คือหลวงพระบาง ปากลาย และปากแบง ส่วนในไทย ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอย่างโรงไฟฟ้าหินกอง ส่วนโครงการรับซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 5,200เมกะวัตต์ ที่บริษัทได้รับการคัดเลือกราว 1,700 เมกะวัตต์ คาดว่าจะมีการลงนามสัญญา PPAในเร็วๆนี้ รวมทั้ง บริษัทร่วมทุน Gulf Binance ได้รับใบอนุญาตทำธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและธุรกิจนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งแพลตฟอร์มจะเปิดให้บริการได้ภายในไตรมาส 4 ปีนี้ทั้งนี้ มีการตั้งข้อสังเกตว่าแผน PDP8 ที่ระบุโครงการLNG to Power มีกำลังการผลิตโครงการละ 1,500 เมกะวัตต์ อาจจะไม่คุ้มการลงทุน เนื่องจากเงินลงทุนโครงการดังกล่าวค่อนข้างสูง เมื่อต้องลงทุนท่าเทียบเรือ คลังLNG และโรงไฟฟ้า แต่ด้วยขนาดการรับซื้อไฟฟ้าต่อโครงการเพียง1,500เมกะวัตต์ ผลตอบแทนการลงทุนต่ำ แต่คงต้องรอดูรายละเอียดเงื่อนไขที่จะประกาศออกมาก่อนรวมทั้งราคารับซื้อไฟฟ้าด้วยปัจจุบัน GULF มีการลงทุนโรงไฟฟ้าหลายโครงการในเวียดนาม ประกอบด้วย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังผลิตรวม 118.5 เมกะวัตต์ซึ่งจ่ายไฟเชิงพาณิชย์แล้ว และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในทะเล Mekong Wind ขนาด 128เมกะวัตต์ ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จ และได้เซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าไปแล้วบางส่วน ทำให้ส่วนที่เหลือมีความเสี่ยงถูกลดราคาซื้อขายไฟฟ้าจากนโยบายของรัฐลงด้านบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เบื้องต้นพบว่ามีโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทที่บรรจุอยู่ในแผน PDP8 ของเวียดนามแล้ว ไม่ว่าจะเป็นโครงการ LNG to Power โครงการพลังงานหมุนเวียนทั้งพลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ รวมทั้งสิ้นประมาณ 2,000-3,000 เมกะวัตต์ ขณะเดียวกัน บริษัทก็สนใจเข้าประมูลโครงการใหม่เพิ่มเติมหากเวียดนามมีการเปิดรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มเติมอย่างไรก็ดี แผนPDP8 เพิ่งประกาศใช้ ยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนทั้งเรื่องอัตราค่าไฟฟ้าที่รับซื้อและเงื่อนไขสัญญา ดังนั้นการตัดสินใจเข้าร่วมประมูลโครงการผลิตไฟฟ้ารอบใหม่ ต้องได้ผลตอบแทนการลงทุนเหมาะสม และเป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุนที่บริษัทตั้งไว้ด้วยBGRIM คาดว่าเวียดนามจะดำเนินการแก้ไขกฎระเบียบ เพื่อประกาศรับซื้อไฟฟ้าตามแผนPDP8ได้ภายในปีนี้ เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคตตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ หลังจากทุนข้ามชาติย้ายฐานจากจีนมาปักหลักลงทุนในเวียดนามเพิ่มมากขึ้น ล่าสุด เวียดนามเองก็เริ่มมีปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าในบางพื้นที่ด้วย จึงเป็นโอกาสที่ดีของบริษัทไทยในสยายปีกการลงทุนธุรกิจพลังงานทดแทนและโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซฯเป็นเชื้อเพลิงในประเทศเพื่อนบ้านที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจดีอย่างเวียดนามบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKULนอกจากนี้ การประกาศแผน PDP8 เป็นโอกาสของบริษัทเพื่อขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียนเพิ่มโดยเข้าร่วมประมูลซื้อขายไฟฟ้าทันทีที่มีประกาศรับซื้อไฟฟ้าออกมา ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อยู่แล้วในเวียดนามสำหรับแผนการลงทุนธุรกิจไฟฟ้าในไทย บริษัทรอลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA)โครงการพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT รอบแรกราว 5พันเมกะวัตต์ของภาครัฐ ที่บริษัทได้รับการคัดเลือกแล้วจำนวน 17 โครงการ รวม 832.7 เมกะวัตต์ และพร้อมจะร่วมประมูลการรับซื้อพลังงานหมุนเวียนแบบFiTรอบ2 หากไม่ติดปัญหาทางการเมืองจนต้องมีการเปลี่ยนแปลงการเปิดรับซื้อไฟฟ้าไปทั้งนี้ GUNKUL ตั้งงบลงทุนปี 2566-2571 ไว้ 40,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่ใช้ขยายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม เพื่อขยายพอร์ตจากปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตในแผนแล้วทั้งสิ้น 1,563 เมกะวัตต์ ส่วนที่เหลือจะใช้สำหรับขยายธุรกิจกัญชง-กัญชา และธุรกิจ Innovationบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ( GPSC ) ก็เคยแสดงความสนใจในการลงทุนโครงการ Gas to Power ที่เวียดนาม ขนาดกำลังการผลิตกว่า 1,000 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเป็นการลงทุนร่วมกับกลุ่มปตท. โดยมีบริษัทแม่อย่างปตท.ที่มีประสบการณ์การลงทุนสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว( LNG Terminal)ในไทยอยู่แล้ว ดังนั้น เวียดนามประกาศแผน PDP 8 ออกมา ทางGPSC จะได้ตั้งทีมขึ้นมาเกาะติดการลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนส่วนโครงการGas to Power ที่เมียนมานั้น คงต้องเบรกการลงทุนไปก่อน หลังจากเมียนมามีปัญหาการเมืองภายในประเทศ โดย GPSC หันมาขยายการลงทุนพลังงานหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ อาทิการลงทุนโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มในอินเดีย ที่บริษัทเข้าถือหุ้นใน Avaada Energy Private Limited (Avaada) ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 600 เมกะวัตต์ คาดว่าจะจ่ายไฟเชิงพาณิชย์เพิ่มเติมในปีนี้ราว 250เมกะวัตต์ รวมทั้งแสวงหาโอกาสการลงทุนเพิ่มเติมด้วย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายมีกำลังการผลิตหมุนเวียนสัดส่วน 50%ของกำลังการผลิตรวมในปี 2573ทั้งนี้ GPSC ได้มีการปรับเป้าหมายกำลังการผลิตไฟฟ้าในปี 2568 เพิ่มขึ้นเป็น 7,974 เมกะวัตต์ จากไตรมาส1/2566 ที่ 6,397เมกะวัตต์ภายหลังจาก Avaada ชนะประมูลโครงการโซลาร์ฟาร์มถึง 4โครงการ คิดเป็นกำลังผลิตเพิ่มเติม 747เมกะวัตต์GPSC ตั้งงบลงทุนในช่วง 5 ปีนี้(ปี2566-2570)ราว 40,000 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการที่อยู่ในแผนให้ก่อสร้างแล้วเสร็จ ไม่ว่าจะเป็นโครงการโรงไฟฟ้าSPP Replacement (Glow SPP2) ที่การก่อสร้างคืบหน้า 50% คาดจะเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ช่วงไตรมาส 2 ปี2567 และโครงการเอนเนอยี รีคอฟเวอรี่ ยูนิต (ERU) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project หรือ CFP) ของไทยออยล์ ปัจจุบัน การก่อสร้างคืบหน้า 89% คาดจะผลิตเชิงพาณิชย์ในปี 2568 ส่วนโครงการแบตเตอรี่ ก็ดำเนินการก่อสร้างโรงงานประกอบชุดแบตเตอรี่ในไทย กำลังการผลิตระยะแรก 1 กิกะวัตต์ชั่วโมง (GWh) ต่อปี คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี2566 และมีแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 2 กิกะวัตต์ชั่วโมงด้วยนายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (WHAUP ) กล่าวว่า จากแผนPDP8 ของเวียดนาม ได้ส่งเสริมให้มีการผลิตไฟฟ้าเองและใช้เองเพื่อลดการพึ่งพาไฟฟ้าจากระบบ ซึ่งบริษัทมองว่าเป็นโอกาสในการรุกธุรกิจโครงการโซลาร์ รูฟท็อปให้กับโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในนอกและนิคมฯดับบลิวเอชเอในรูปแบบขายตรง (Private PPA)ขณะเดียวกันก็อยู่ระหว่างการเจรจาการควบรวมหรือซื้อกิจการ(M&A) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมบนบก (Onshore) ที่จ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์(COD)แล้ว ขนาดกำลังการผลิต 50-100เมกะวัตต์ โดยบริษัทไม่สนใจM&Aโครงการพลังงานลมค้างท่อที่ก่อสร้างเสร็จแล้วแต่ไม่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า(PPA)ที่มีหลายโครงรวม 4,000-5,000เมกะวัตต์ เนื่องจากโครงการเหล่านี้มีสิทธิ์ที่จะถูกบีบจากภาครัฐให้ขายไฟฟ้าในราคาถูก รวมทั้งไม่สนใจโครงการโรงไฟฟ้านอกชายฝั่ง (Offshore) เนื่องจากกังวลว่าเป็นโครงการการผลิตไฟฟ้าเพื่อส่งออกทั้งนี้ การM&Aโรงไฟฟ้าในเวียดนามนั้น จะเป็นการเปิดทางให้บริษัทมีโอกาสเข้าลงทุนโครงการใหม่ (Greenfield) ในเวียดนาม เนื่องจากแผนPDP8 ปี 2564-2573 ทางรัฐบาลมีแผนเปิดรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยมีเป้าหมายจะเพิ่มกำลังการผลิตประเทศเป็น 150,489 เมกะวัตต์ภายในปี 2573 จากปัจจุบันอยู่มีกำลังผลิตประมาณ 50,000-70,000 เมกะวัตต์ เป็นโอกาสที่ดีในการสยายปีกการลงทุนธุรกิจไฟฟ้าในเวียดนาม จากปัจจุบัน บริษัทมีการลงทุนธุรกิจน้ำในเวียดนามอยู่แล้ว 3 โครงการป้อนให้กับลูกค้าในนิคมฯดับบลิวเอชเอและร่วมกับพาร์ทเนอร์ให้บริการน้ำประปาในเมืองฮานอยแผนPDP8 แม้จะเป็นโอกาสการลงทุนให้กับเอกชนไทย แต่การลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนในเวียดนามยังคงมีความเสี่ยง คงต้องรอความชัดเจการรับซื้อไฟฟ้าและกฎระเบียบข้อกฎหมายที่ต้องแก้ไขเพื่อคลายความกังวลให้กับนักลงทุนต่างชาติ