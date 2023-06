กนอ.อัพเกรดผู้ร่วมพัฒนา-ผู้ประกอบการในนิคมฯสู่เวทีสากลด้วยกลยุทธ์ยั่งยืน

เปิดเผยว่า กนอ. มีพันธกิจสำคัญในการเพิ่มคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม บนหลักธรรมาภิบาล สร้างความเจริญเติบโตของนิคมอุตสาหกรรม ท่าเรืออุตสาหกรรม สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อย่างมีส่วนร่วม เป็นไปตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของคุณธรรมและความโปร่งใส โดยปีที่ผ่านมา (2565) ได้เริ่มดำเนินโครงการพัฒนาเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กนอ.(I-EA-T Sustainable Business : ISB) ที่นำเอามาตรฐานสากลในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มาพัฒนาให้เหมาะสมกับภาคอุตสาหกรรมไทย เพื่อยกระดับผู้ประกอบการในการพัฒนาธุรกิจสร้างคุณค่าร่วมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ใน 2 มิติสำคัญคือ 1.มิติของการพัฒนากระบวนการดำเนินธุรกิจ (CSR In Process) โดยการนำเครื่องมือเกณฑ์การประเมินการดำเนินธุรกิจ (BIA : Business Impact Assessment) ร่วมกับมาตรฐาน BCORP (B Corp Certification เป็นการรับรองมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงมิติทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน) ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย ธรรมาภิบาล พนักงาน ชุมชน สิ่งแวดล้อม ลูกค้าและผู้บริโภค และมิติที่ 2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางสังคมในกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR After process) โดยการนำเครื่องมือ การบริหารจัดการการลงทุนและดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (SIA : Social Impact Assessment) และ (SROI : Social Return on Investment) ร่วมกับกลุ่มมาตรฐาน Social Value International ที่มุ่งสะท้อนผลสัมฤทธิ์จากมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก“การเข้าร่วมโครงการยกระดับผู้ประกอบอุตสาหกรรมสู่เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของผู้ประกอบการ สู่การเป็น Sustainable Business แล้ว ผู้ประกอบการยังมีโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การเข้าสู่มาตรฐานองค์กรยั่งยืนระดับสากล, การเชื่อมโยง Global BCORP Network, การเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ การรายงาน ESG Reporting ของตลาดหลักทรัพย์ ที่สำคัญคือโอกาสในการได้รับรางวัล ISB Awards และเตรียมความพร้อมสู่การประกวดรางวัลในระดับอื่น ๆ เช่น รางวัล Prime Minister’s Award เป็นต้น” นายวีริศ กล่าวนายวีริศ กล่าวด้วยว่า กิจกรรมโครงการยกระดับผู้ประกอบอุตสาหกรรมการสู่เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กนอ.ประจำปี 2566 ประกอบด้วย 1.จัดหลักสูตรการตรวจรับรองการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางสังคม (ISB Accelerator) เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้บริหารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม ท่าเรืออุตสาหกรรม ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน และผู้เกี่ยวข้อง 2.จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ISB List ปี 2565 เพื่อเชิญชวนให้สมัครเข้าร่วมโครงการ ISB ประจำปี 2566 (ISB Roadshow) 3.ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ในการดำเนินธุรกิจสีเขียว สู่การเป็นเครือข่ายธุรกิจยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรมไทย และ 4.กิจกรรมมอบรางวัล ISB Awards สำหรับผู้ประกอบการที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์“โครงการ ISB เป็นโครงการที่ กนอ. ริเริ่มขึ้นเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมไทยสะท้อนผลการดำเนินงานด้าน CSR ให้เห็นเป็นรูปธรรม ผ่านเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานสากล สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 ประการ (17 SDGs :Sustainable Development Goals) ตอบโจทย์การเติบโตของเศรษฐกิจควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งทางสังคมและระบบนิเวศอย่างสมดุล” นายวีริศ กล่าว