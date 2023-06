สมาชิกบลูการ์ดเติมน้ำมัน 2 มิ.ย.นี้ รับฟรีมะม่วงแฟนซี

นายพิมาน พูลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) เปิดเผยว่า OR รับซื้อมะม่วงแฟนซีจากเกษตรกร รวมกว่า 50,000 กิโลกรัม มูลค่า 500,000 บาท เพื่อนำมาจัดกิจกรรมให้แก่สมาชิกบลูการ์ดที่เติมน้ำมันชนิดใดก็ได้ครบ 300 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ รับฟรีทันที! มะม่วงแฟนซี จำนวน 1 ถุง (1 กิโลกรัม) ณ พีทีที สเตชั่น เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ร่วมรายการ จำนวน 188 สถานี ในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 หรือจนกว่าสินค้าจะหมดทั้งนี้ พีทีที สเตชั่น จัดโครงการพื้นที่ปันสุขเพื่อชุมชนมาอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรบรรเทาปัญหาราคาสินค้าตกต่ำ ในช่วงที่มีปริมาณสินค้าล้นตลาด อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้นผ่านสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ซึ่งถือเป็น Living Community ที่ OR มีความตั้งใจให้เป็นพื้นที่ศูนย์กลางของชุมชนที่พร้อมช่วยเติมเต็มความสุขให้กับผู้คนและชุมชนโดยรอบทั้งนี้ OR ได้เปิดสถานีบริการพีทีที สเตชั่น สาขาวิภาวดี 62 พร้อมเปิดให้บริการในระยะแรกแล้ว ในส่วนของสถานีบริการน้ำมัน ร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน ร้านเท็กซัส ชิกเก้น พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ เมื่อเติมน้ำมันทุกชนิดครบ 900 บาท/ใบเสร็จ รับฟรี กาแฟ คาเฟ่ อเมซอน พร้อมดื่ม มูลค่า 35 บาท ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2566 โดยเมื่อ พีทีที สเตชั่น แห่งนี้ เปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบ จะเป็น Flagship Station ที่มีธุรกิจครบครัน พร้อมดีไซน์ที่ทันสมัย ทั้งร้านค้า ร้านอาหาร และบริการที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ และสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ พร้อมเติมเต็มทุกความสุขในปลายปี 2566