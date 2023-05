ไทย-เทศแห่ส่งผลงานออกแบบเครื่องประดับ ปีนี้ 770 ชิ้น สูงสุดประวัติศาสตร์

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือจีไอที เปิดเผยถึงผลการจัดทำโครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 17 ภายใต้แนวคิด “Glitter & Gold – The Brilliant Way of Gold Shine” เครื่องประดับที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสีทองอร่ามกับประกายระยิบระยับของอัญมณีหลากชนิดที่ผสมผสานเข้ากันจนเป็นงานสร้างสรรค์ที่ลงตัว ว่า การจัดประกวดในปีนี้ มีนักออกแบบจากทั่วทุกมุมโลกให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก ทั้งเอเชีย ตะวันออกกลาง ยุโรป รัสเซีย อเมริกา และประเทศแถบอเมริกาใต้ โดยส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน 497 ชิ้นงาน และผลงานของนักออกแบบไทย 273 ชิ้นงาน รวม 770 ชิ้นงาน เพิ่มขึ้นกว่า 30% เมื่อเทียบกับการจัดประกวดเมื่อปี 2565 ที่ผ่านมา และยังถือว่ามากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ด้วย“ผลงานที่ส่งเข้าประกวดในนี้ปี มากที่สุด มาจากผลงานของนักออกแบบไทย ตามด้วยจีน อิหร่าน ไต้หวัน และอินเดีย ซึ่งผลดีที่ได้ คือ จะได้เห็นถึงมุมมองอันหลากหลายของนักออกแบบ รวมถึงทิศทางเทรนด์ของเครื่องประดับในประเทศที่ส่งเข้ามาประกวด โดยเทรนด์ต่าง ๆ เหล่านี้ จะเป็นตัวช่วยให้ไทยและนักออกแบบของไทยนำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและผลิตเครื่องประดับ เพื่อส่งออกได้ต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะในประเทศที่นักออกแบบทำการออกแบบมา เพราะเราได้รู้แนวโน้มและทิศทางความต้องการแล้ว”นายสุเมธกล่าวทั้งนี้ เมื่อได้ผลงานออกแบบมาทั้งหมดแล้ว จะมีการตัดสินแบบวาด โดยจีไอทีได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากทั่วโลก เช่น น.ส.สิริน ศรีอรทัยกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการขาย บริษัท บิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่ จำกัด , ม.ล.ภาวินี สันติศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อโยธยาเทรด (93) จำกัด , นายธนิษฐ์ ดุรงคพิทยา กรรมการบริหาร บริษัท พรีเมียร์เจมส์เทรดดิ้ง จำกัด, ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ L.S Jewelry Group (ห้างเพชรหลีเสง) , น.ส.เกศณี ศิริวัฒนสกุล Head of New Product Development , Swarovski Manufacturing (Thailand) , Mr.Yutaka Fukasawa , Japan Precious Magazine Director & Chief Editor ประเทศญี่ปุ่น น.ส.วรรณพร โปษยานนท์ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร ฮาร์เปอร์ส บาซาร์ ประเทศไทย และ Ms.Fie Ling Tjia , Senior Lecturer at Raffles College of Higher Education ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลการศึกษาสถาบันแฟชัน Marangoni ประเทศสิงคโปร์ ที่จะมาคัดเลือกผลงานทั้งหมดจาก 770 ผลงาน เหลือเพียง 31 ผลงาน และเลือกเฟ้นหาแบบวาดที่มีคะแนนสูงสุด 4 ผลงาน เพื่อนำไปผลิตเป็นเครื่องประดับขึ้นโชว์ผลงานพร้อมเหล่านางแบบในรอบชิงชนะเลิศโดยจะประกาศผลการตัดสินรอบคัดเลือกอย่างเป็นทางการในวันที่ 2 มิ.ย.2566 พร้อมเปิดให้ผู้สนใจร่วมลงคะแนนโหวตให้กับผลงานที่ชื่นชอบ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผลงานที่ชื่นชอบ และลุ้นรับรางวัล GIT Popular Design Award ตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย.-31 ก.ค.2566 และการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ และการประกาศรางวัล มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 30 ส.ค.2566 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน จากนั้นจีไอทีจะนำผลงานการออกครั้งนี้ ไปจัดแสดงในงานแสดงสินค้าต่าง ๆ รวมถึงการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ GIT Gem and Jewelry Museum เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ผลงาน และเพิ่มโอกาสในการทำตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ