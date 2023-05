“สยามพิวรรธน์” หนุนสังคมคาร์บอนต่ำ เพิ่มสถานีชาร์จรถอีวี ครอบคลุมทุกศูนย์ฯ

ในขณะที่กระแสรักษ์โลกกำลังมาแรง ทำให้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า หรือ EV ได้รับความสนใจ และตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้น ทั้งการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ประหยัดพลังงาน และช่วยลดมลพิษ สยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหาร สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม ไอซีเอส และ สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ในประเทศไทยเพื่อร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมนางสาวราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ ประธานบริหารสายงานปฎิบัติการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า สยามพิวรรธน์ในฐานะองค์กรที่สนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจด้านสิ่งแวดล้อม การยกระดับคุณภาพชีวิต และการตอบแทนสังคม ได้เปิดพื้นที่อาคารจอดรถของศูนย์การค้าในกลุ่มสยามพิวรรธน์ ได้แก่ สยามพารากอน สยามคาร์พาร์ค ไอคอนสยาม ไอซีเอส และสยามพรีเมียม เอาท์เล็ต ให้มีจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหลากหลายแบรนด์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ยนตกรรมไฟฟ้าในปัจจุบัน และสร้างความมั่นใจกับผู้บริโภคด้วยการผนึกกำลังกับพันธมิตร เพื่อมอบประสบการณ์อย่างเหนือระดับให้กับผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง“รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากหลายๆ ปัจจัย โดยเฉพาะการสนับสนุนจากภาครัฐ รวมถึงค่ายรถยนต์ต่างๆ ก็ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า เพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคมากขึ้น โดยข้อมูลจากกรมขนส่งทางบก ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2566 (มกราคม-เมษายน) มียอดจดทะเบียนราว 20,000 คัน ซึ่งส่งผลให้ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากับสถานีชาร์จในอาคารจอดรถของศูนย์การค้าในกลุ่มสยามพิวรรธน์เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในอนาคต บริษัทวางแผนจะเพิ่มจุดบริการชาร์จรถไฟฟ้ามากขึ้น ทั้งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์”โดยสถานีบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของศูนย์การค้าในกลุ่มสยามพิวรรธน์ มีดังนี้1. EV Charger Parc ชั้น 3A ฝั่งนอร์ท ของอาคารจอดรถสยามพารากอน1.1 Destination Charger สถานีชาร์จไฟสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า TESLA รองรับการให้บริการเฉพาะรถยนต์ TESLA ได้ถึง 6 ช่องจอด1.2 EVme Charging Station สถานีอัดประจุไฟฟ้าที่กำลังจะเปิดให้บริการในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 นี้ รองรับรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด และรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ ได้ทุกรุ่น ทุกแบรนด์ เปิดให้บริการจำนวน 6 ช่องจอด2. อาคารสยามคาร์พาร์ค ชั้น GB2.1 EA Anywhere จำนวน 6 ช่องจอด รองรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าได้ทุกแบรนด์3. อาคารไอคอนสยาม3.1 EA Anywhere ชั้น B1 จำนวน 10 ช่องจอด รองรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าได้ทุกแบรนด์3.2 BMW Exclusive Parking ชั้น UG จำนวน 5 ช่องจอด รองรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า BMWเฉพาะรุ่นที่กำหนด อาทิ BMW ซีรีส์ 7, X7, ซีรีส์ 8, BMW M และ BMW i3.3 SHARGE EV CHARGING STATION ชั้น UG จำนวน 3 ช่องจอด โดยสามารถใช้บริการได้กับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าได้ทุกแบรนด์3.4 GWM ชั้น 3 จำนวน 6 ช่องจอด รองรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า GWM เท่านั้น4. อาคาร ICS4.1 EV CHARGE Evolution จำนวน 4 ช่องจอด5. สยามพรีเมียม เอาท์เล็ต5.1 EA Anywhere จำนวน 5 ช่องจอด5.2 EVOLT จำนวน จำนวน 2 ช่องจอดทั้งนี้ นางสาวนราทิพย์ กล่าวถึงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมต่อว่า “ทุกโครงการต่างๆ ที่สยามพิวรรธน์ ดำเนินการนั้น จะต้องสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับสังคมในวงกว้าง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทย ตลอดจนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเรามีนโยบาย และการวางแผนแนวทางปฏิบัติด้าน Sustainable ที่ชัดเจนตั้งแต่แรกเริ่มและถูกดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพในทุกมิติขององค์กร”