Porto Chino พัฒนาโซนอาหารติดแอร์ ดึง After You เปิดสาขา - เพิ่มร้านค้าเช่า

ผู้จัดการรายวัน 360 -ดี–แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ เผย Porto Chino ไลฟ์สไตล์มอลล์ที่ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพบนถนนพระราม 2 คว้าผู้เช่าศักยภาพ After You ขวัญใจสายหวาน เพิ่มความคึกคักย่านมหาชัย พร้อมเดินหน้าพัฒนาโซนอาหารติดแอร์ ชิมลางช่วงซัมเมอร์ผลตอบรับดี มีผู้เข้าใช้บริการ 2,500 คันหรือ 6,250 คน ลุยต่อยอดแผนการเติมพาร์ทเนอร์ร้านค้าเช่า เพื่อสอดรับจุดยืนความเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ที่สะดวกสบาย ง่ายต่อการเข้าถึงตลอด 24 ชั่วโมง ปักหมุดขึ้นแท่นอันดับ 1 ด้านศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ของคนในพื้นที่พระราม 2 และสมุทรสาคร เป็นไลฟ์สไตล์มอลล์ที่รองรับไลฟ์สไตล์ 24 ชั่วโมงเต็มรูปแบบ เข้าถึงง่ายและสะดวก ตั้งเป้าดันผู้ใช้บริการเพิ่ม 30% หรือกว่า 10,000 คน/วัน รายได้โต 50% ในปีนี้ ลุยเพิ่มผู้เช่าศักยภาพใหม่อีกกว่า 10 ร้านนายสุเทพ ปัญญาสาคร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คอมมูนิตี้มอลล์ และจุดพักรถ หรือ Rest Area เปิดเผยว่า Porto Chino ไลฟ์สไตล์มอลล์บนทำเลศักยภาพ ถนนพระราม 2 รวบรวมไลฟ์สไตล์ในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่และร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต คลินิก แหล่งกวดวิชา ร้านช้อปปิ้ง เพื่อเป็นแหล่งศูนย์รวมด้านไลฟ์สไตล์ของคนทุกเพศทุกวัย ทั้งคนในพื้นที่และผู้สัญจร ด้วยกลยุทธ์การเลือกทำเลที่สำคัญย่านมหาชัย และเป็นเส้นทางสัญจรที่เดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ เช่น หัวหิน ชะอำ เพชรบุรี ฯลฯ โดยในปีที่ผ่านมาพบยอดทราฟฟิกคนเข้าใช้บริการกว่า 7,000 คนต่อวัน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 30% หรือกว่า 10,000 คน/วันในสิ้นปีนี้ ล่าสุดได้ดึงผู้เช่าศักยภาพ After You มาเปิดสาขาใหม่ เพื่อเพิ่มไฮไลท์ให้กับศูนย์ และดึงดูดผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น“กว่า 11 ปี ของ Porto Chino ไลฟ์สไตล์มอลล์บนถนนพระราม 2 นับว่าประสบความสำเร็จเกินคาด โดยเฉพาะในปี2566นี้ พฤติกรรมผู้บริโภคเริ่มกลับมานั่งทานอาหารที่ร้านมากขึ้น ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติที่เริ่มกลับมาเดินทางท่องเที่ยวตามปกติ ล่าสุด คว้าผู้เช่าศักยภาพ After You ขวัญใจสายหวาน หวังเพิ่มความคึกคักย่านมหาชัย ด้วยเล็งเห็นถึงศักยภาพของแบรนด์จากการได้รับความนิยมเป็นอันดับต้น ๆ ของผู้บริโภคที่ชื่นชอบของหวาน”โดยเรามองหาผู้เช่าศักยภาพที่มีคาเรกเตอร์หรือเอกลักษณ์ของแบรนด์เข้ามา เพื่อสร้างความแตกต่างตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนในพื้นที่ ซึ่ง After You เป็นร้านที่มีความหลากหลายของเมนูและมีรูปแบบการตกแต่งร้านที่สวยงามและตอบโจทย์การใช้เวลาแห่งวามสุขของลูกค้ากับสมาชิกในครอบครัว หรือจะเป็นที่นัดพบรวมตัวกันของกลุ่มเพื่อนก็สุดแสนจะลงตัว เพื่อช่วยเพิ่มทราฟฟิกเข้าศูนย์ฯ นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาโซนอาหารติดแอร์ หลังชิมลางช่วงซัมเมอร์ซึ่งได้ผลตอบรับดี มีผู้เข้าใช้บริการ 2,500 คันหรือ 6,250 คนลุยต่อยอดแผนการเติมพาร์ทเนอร์ร้านค้าเช่าเพื่อสอดรับจุดยืนความเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ที่สะดวกสบาย ง่ายต่อการเข้าถึงตลอด 24 ชั่วโมงนายสุเทพกล่าวเพิ่มเติมว่า จากผลตอบรับที่เป็นไปตามเป้า Porto Chino ลุยต่อยอดแผนการเติมพาร์ทเนอร์ร้านค้าเช่าเพื่อสอดรับจุดยืนความเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ที่สะดวกสบาย ง่ายต่อการเข้าถึงตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มร้านอาหาร ความงาม ธุรกิจบริการต่างๆ และร้านอาฟเตอร์เวิร์ค ที่จะมาเติมเต็มไลฟ์สไตล์ให้กับกลุ่มผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ยังมองหาพาร์ทเนอร์ที่สอดรับกลุ่มเป้าหมายครอบครัว เจ้าของธุรกิจ และนักเดินทางบนย่านพระราม 2 เพื่อปักหมุดขึ้นแท่นอันดับ 1 ด้านศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ของคนในพื้นที่พระราม 2 และสมุทรสาคร เป็นไลฟ์สไตล์มอลล์รองรับไลฟ์สไตล์ 24 ชั่วโมงเต็มรูปแบบ ที่เข้าถึงง่ายและสะดวก ห้องน้ำสะอาด มีที่จอดรถใกล้และเพียงพอต่อการเข้าใช้บริการ มีร้านค้ารองรับแบบ 24 ชั่วโมง ตั้งเป้าเพิ่ม 10 ร้านดันผู้ใช้บริการเพิ่ม 30% หรือกว่า 10,000 คน/วัน ตั้งเป้ารายได้โต 50% ในปีนี้ โดย Porto Chino ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพในย่านพระราม 2 สมุทรสาคร ลูกค้าหลักเป็นคนในพื้นที่รัศมี 7-10 กิโลเมตร โดยประกอบด้วย คนพื้นที่รอบโครงการ 60% พนักงานบริษัทระดับผู้จัดการ 30% และคนเดินทาง 10% ซึ่งการออกแบบศูนย์ที่รองรับไลฟ์สไตล์ของคนตลอด 24 ชม. นับเป็นจุดแข็งสำคัญที่สร้างความแตกต่างของ Porto ChinoAfter You สาขา Porto Chino นับเป็นสาขาแรกในย่านมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีเมนูครบถูกใจสายหวาน ทั้งเมนูเด็ด เมนูดัง ที่สายหวานชื่นชอบ ไม่ว่าจะเป็น ชิบูยา ฮันนี่โทสต์ ช็อคโกแลตลาวา หรือ คาคิโกริ ฯลฯ ตลอดจนสไตล์การแต่งร้านที่สวย น่ารัก สดใส สบายตา น่านั่ง ถูกใจทั้งสายเซลฟี่ และสายรีวิว ใกล้ที่จอดรถ สะดวกสบาย เข้าถึงร้านง่าย ไม่ต้องเดินใกล้ พร้อมเปิดให้บริการแล้ววันนี้ ที่ After You สาขา Porto Chino ทุกวัน เวลา 10.00 – 21.00 น. ซึ่่งPorto Chino ยังมองหาพันธมิตรทางธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์แบบ 24 ชั่วโมง ที่กำลังมองหาทำเลสาขาในย่านมหาชัยและพร้อมจะเติบโตไปด้วยกัน