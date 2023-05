เอ็กโก กรุ๊ป สร้าง “ครูพลังงาน” ผ่านหลักสูตรอบรมออนไลน์

พาณิชย์ฯ เดินหน้าอบรมปั้นนักรบการค้า จัดทัพเสริมแกร่ง Gen Z ทั่วประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบัน NEA (สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่) เดินหน้าปั้นนักรบทางการค้า ภายใต้โครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จัดทัพหลักสูตรอบรมสร้างโอกาส Gen Z