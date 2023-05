คริสตัล ร่วมหนุน “ภูเก็ต” จัด Expo 2028 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 5 หมื่นล้านบาท

ผู้จัดการรายวัน 360 – “น้ำดื่มคริสตัล” สนับสนุนร่วมผลักดันแคมเปญ “ภูเก็ตพร้อม คนไทยพร้อม ร่วมโหวตให้ภูเก็ตเป็นเจ้าภาพ Expo 2028” เดินหน้าจัดหนักสื่อโฆษณาทั่วประเทศ พร้อมเปลี่ยนฉลากน้ำดื่มคริสตัล อิดิชั่นพิเศษ “Expo 2028 Phuket” ให้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ที่ทรงพลัง เชิญชวนคนไทยทั่วประเทศร่วมสนับสนุนจังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพงาน Expo 2028 งานเอ็กซ์โประดับโลกครั้งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ ที่สามารถร่วมโหวตง่ายๆ เพียงสแกน QR Code บนฉลากคริสตัลได้ทุกที่ทุกเวลาทั่วประเทศ ซึ่งคะแนนโหวตดังกล่าวเป็นการแสดงความพร้อมของประชาชนไทยที่ผลักดันให้จังหวัดภูเก็ต ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในปี 2571นายโฆษิต สุขสิงห์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (ประเทศไทย) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โดยน้ำดื่มคริสตัล ดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของไทยเบฟในการแบ่งปันและสร้างคุณค่าแก่สังคม เราภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นหนึ่งในการสนับสนุนร่วมผลักดันแคมเปญระดับชาติในครั้งนี้ ด้วยการเปลี่ยนฉลากน้ำดื่มคริสตัล ที่มีจำหน่ายครอบคลุมและเข้าถึงผู้บริโภคทั่วประเทศ ทั้งร้านค้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า แหล่งท่องเที่ยว ชุมชน ฯลฯ ให้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้คนไทยได้ร่วมแสดงพลังโหวตได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งนับเป็นการร่วมสนับสนุนงานระดับโลกอีกครั้งของน้ำดื่มคริสตัล ต่อจากการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค 2565 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในช่วงปลายปีที่ผ่านมา”“ในฐานะน้ำดื่มคุณภาพยอดนิยมที่เข้าถึงคนไทยทั่วประเทศ คริสตัล ได้ออกแบบและเปลี่ยนฉลากน้ำดื่มคริสตัลที่จัดจำหน่ายในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน ให้เป็นฉลากอิดิชั่น “Expo 2028 Phuket Thailand” เพื่อเชิญชวนให้คนไทยเห็นความสำคัญของงานฯ และรวมพลังโหวต โดยนำไฮไลต์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นไอคอนของจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งเมนูอาหารซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ดึงดูดนักท่องเที่ยว มาเป็นองค์ประกอบในการออกแบบ และยังเดินหน้าสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงานฯ ด้วยการจัดทำสื่อออนไลน์และสื่อโฆษณานอกบ้าน รวมทั้งบนรถสองแถว ในสนามบิน และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ภายในจังหวัดภูเก็ต กรุงเทพฯ และทั่วประเทศ ซึ่งคาดว่าจะเข้าถึงผู้บริโภคคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างประเทศให้ร่วมโหวตได้มากกว่า 120 ล้านคนตลอดช่วงพฤษภาคมและมิถุนายนนี้” นายโฆษิต กล่าวนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “นอกจากภูเก็ต จะเป็นจังหวัดเชิงยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของประเทศ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า เป็น 1 ใน 10 เมืองที่เป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องการมาเยือน จังหวัดภูเก็ตยังมีความพร้อมในทุกมิติเพื่อรองรับผู้ร่วมงานและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกการได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษจะส่งผลดีทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ไม่เพียงเฉพาะจังหวัดภูเก็ต แต่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาฟื้นตัวและเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ช่วยยกระดับการท่องเที่ยวไทยสู่การท่องเที่ยวคุณภาพที่ยั่งยืนและผลักดันบทบาทในการเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพนานาชาติ และเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก รวมทั้งส่งผลดีต่อประเทศในกลุ่มอาเซียนอีกด้วย ในฐานะพ่อเมืองและตัวแทนพี่น้องชาวภูเก็ต รวมทั้งทุกภาคส่วน ต้องขอขอบคุณน้ำดื่มคริสตัล ที่ให้การสนับสนุนร่วมผลักดันการรณรงค์ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานฯ ในครั้งนี้ อย่างเต็มที่ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า “ขอขอบคุณภาคเอกชนโดยเฉพาะน้ำดื่มคริสตัล ที่เป็นอีกหนึ่งพลังจัดกิจกรรม “ภูเก็ตพร้อม คนไทยพร้อม ร่วมโหวตให้ภูเก็ตเป็นเจ้าภาพ Expo 2028” ซึ่งถือเป็นโค้งสุดท้ายที่พวกเราคนไทยจะได้รวมกันแสดงพลังเพื่อสร้างโอกาสและความมั่นใจให้ประเทศไทยได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand ภายใต้แนวคิด Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity หรือ ชีวิตแห่งอนาคต: แบ่งปันความรุ่งเรือง อยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว จากคณะกรรมการ องค์การนิทรรศการนานาชาติ หรือ BIE (Bureau International des Expositions) 171 ประเทศ โดยจะประกาศผลในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งหากภูเก็ตได้รับเลือก คาดว่าระหว่างจัดงาน 3 เดือน จะมีผู้คนเดินทางเข้ามาร่วมงานเกือบ 5 ล้านคน และสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ราว 4-5 หมื่นล้านบาทโดยในช่วงนี้ ทีเส็บ กระทรวงการต่างประเทศ จังหวัดภูเก็ต และภาคเอกชนชั้นนำของประเทศ ได้ร่วมกันดำเนินการหาเสียงพร้อมขอรับการสนับสนุนกับประเทศพันธมิตรในกลุ่มสมาชิกทั้งหมด ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดสัมมนา Symposia ณ กรุงปารีส การเดินสายบรรยายสรุปให้แก่คณะทูตต่างประเทศในประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับคะแนนเสียงจากประเทศสมาชิก BIE มากที่สุด เพื่อให้เราได้รับชัยชนะในการเสนอตัวครั้งนี้ด้าน นาย-ณภัทร เสียงสมบุญ แบรนด์แอมบาสเดอร์น้ำดื่มคริสตัล ที่ได้ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ฯ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ทีเส็บ ตัวแทนหน่วยงานราชการและภาคเอกชน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม กล่าวว่า “รู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมทำเพื่อประเทศไทยกับน้ำดื่มคริสตัล ในการเชิญชวนคนไทยร่วมในแคมเปญระดับประเทศในครั้งนี้ นายชอบเที่ยวภูเก็ต ทะเลสวย ประทับใจวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่นสะท้อนความเป็นภูเก็ต ผ่าน 3 อ. อาหาร อาคาร อาภรณ์ ซึ่งอาหารก็มีหลากหลาย รสชาติดีอร่อยสุดๆ เป็นส่วนผสมของอาหารไทย อาหารจีนฮกเกี้ยน และชาวเล มอแกน ซึ่งภูเก็ตได้รับประกาศจาก UNESCO ให้เป็นหนึ่งในเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร (Creative City of Gastronomy) และความผสมผสานด้านวัฒนธรรมที่หลากหลายยังสะท้อนผ่านอาคารสถาปัตยกรรมชิโน-ยูโรเปียนที่สวยงาม และอาภรณ์เสื้อผ้าบาบ๋าย่าหยาที่เป็นเอกลักษณ์ พี่น้องชาวภูเก็ตก็เป็นมิตรและใจดีด้วย นายว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่พวกเราคนไทยจะได้แสดงพลังร่วมกัน ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนก็ร่วมกิจกรรมได้ครับ เพราะสามารถโหวตผ่านฉลากคริสตัลอิดิชั่นพิเศษ “Expo 2028 Phuket Thailand” หันไปทางไหน ไม่ว่าจะทานข้าว เดินห้าง เที่ยวทะเล ก็เห็นขวดน้ำดื่มคริสตัลที่พร้อมให้ดื่มเติมความสดชื่นระหว่างท่องเที่ยวเต็มไปหมด ช่วยคอยเตือนให้ช่วยกันโหวต มาร่วมกันแสดงพลังคนไทยด้วยกัน”