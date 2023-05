เฟ้นหาครีเอเตอร์ร่วมประกวดงาน Taiwan Excellence Comic Contest

Taiwan Excellence Comic Contest กลับมาอีกครั้งเป็นปีที่ 3 ขอเชิญครีเอเตอร์ทั่วฟ้าเมืองไทย ร่วมแสดงไอเดียสร้างสรรค์ผลงานการ์ตูนเข้าประกวด ภายใต้แนวคิด “ผลิตภัณฑ์ Taiwan Excellence ใดที่เป็นฮีโร่ในชีวิตคุณ” ชิงเครดิตเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 แสนบาท (1 เครดิต = 1 บาท) เพื่อนำไปแลกซื้อผลิตภัณฑ์ Taiwan Excellence ที่คุณชื่นชอบ โดยผลงานทั้งหมดจะต้องนำเสนอผ่าน 10 ผลิตภัณฑ์ Taiwan Excellence ได้แก่ D-Link VR Air Bridge, AVerMedia Dualcam, BenQ LED Digital Projector GV30, Acerpure Cool AC551, MERIDA All-Round Road Bike-SCULTURA Team, Perfect YouCam Makeup App, ASUS Vivobook13 Slate OLED, Ta-da Chair, ible Airvida M1 และ Delta Innergie C3 Duo เริ่มส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2566ในปีนี้ แบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท คือ The Designer และ The Storyteller ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดประเภท The Designer จะต้องสร้างสรรค์ผลงานการ์ตูน 1 ช่อง โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ Taiwan Excellence เพียง 1 ชิ้น จากจำนวน 10 ชิ้น ส่วนผู้ส่งผลงานเข้าประกวดประเภท The Storyteller จะต้องสร้างสรรค์ผลงานการ์ตูน 4 ช่อง โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ Taiwan Excellence อย่างน้อย 3 ชิ้นหลังจากปิดรับผลงาน จะเปิดให้บุคคลทั่วไปร่วมโหวตผลงานที่ตนชื่นชอบในระหว่างวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2566 ผลงานที่มียอดแชร์สูงสุด 3 อันดับแรกจะเป็นผู้ชนะรางวัล นอกจากนี้ ผู้ที่ร่วมโหวตยังมีโอกาสลุ้นเป็น 1 ใน 100 ท่านที่ได้รับรางวัลอีกด้วย ประกาศผลรางวัลวันที่ 17 กรกฎาคม 2566ในปีที่ผ่านมา มีครีเอเตอร์ไทยให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 180 ผลงาน และมีผู้สนใจเข้าร่วมโหวตกว่า 15,000 คน ด้วยโจทย์การประกวดที่ท้าทาย และของรางวัลจำนวนมาก ในปีนี้ คาดว่าจะดึงดูดผู้เข้าร่วมประกวด และผู้ร่วมโหวตมากขึ้นผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://taiwanexcellenceth.com/comic2023/ และ เฟสบุ๊คแฟนเพจ Taiwan Excellence TH ได้ที่ https://www.facebook.com/TaiwanExcellence.TH . ปลดปล่อยจินตนาการให้เป็นอิสระ นำเสนอโลกด้วยผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และสร้างแรงบันดาลใจจากไต้หวัน.