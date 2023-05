ALive Powered by AIA เปิดงาน สเตย์ เอ ไลฟ์ ออฟฟิศ แฟร์ จัดเต็มกิจกรรมให้ชาวออฟฟิศ-คนรักสุขภาพ

ภายในงาน สเตย์ เอ ไลฟ์ ออฟฟิศ แฟร์ ผู้ร่วมงานจะได้สนุกไปกับบูธและกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ อาทิ บูธออฟฟิศ ยุค 90 ซึ่งจะพาทุกคนย้อนกลับไปสัมผัสบรรยากาศออฟฟิศวันวานในยุค 90 รวมถึงการสัมผัสประสบการณ์เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพในอนาคต และร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ ALive ในการช่วยเหลือเด็กป่วยเรื้อรัง โครงการโรงพยาบาลมีสุข มูลนิธิกระจกเงา ผ่านกิจกรรม ‘หนึ่งสแกน แทนน้ำใจ’ ทุก ๆ หนึ่งการสแกน ฟีเจอร์ Calories Tracker* แทนเงินบริจาค 10 บาท ยิ่งไปกว่านั้นภายในงานยังมีกิจกรรมมากมายจากแบรนด์พาร์ทเนอร์ อาทิ Celebrity Fitness & Fitness First, Dreamdesk, Pharmcare, Fitbit, Garmin, Tops Vita ฯลฯ พร้อมเต็มอิ่มกับความบันเทิงบนเวที ไปกับกิจกรรม ‘Pick a Card’ เปิดไพ่ดูดวงสุขภาพการเงินกับหมอคิส Kisshoro, เซสชันวางแผนการเงินกับคุณฟู๋ New World Finance และกิจกรรมออกสเต็ปสาธิตวิธีการเต้นบริหารร่างกายกับคุณเด็บบี้ บาซู จากรายการ Easy Moveกล่าวว่า “สเตย์ เอ ไลฟ์ ออฟฟิศ แฟร์ เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานชาวออฟฟิศและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับสุขภาพได้รับทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเทรนด์สุขภาพต่างๆ นวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์เพื่อการวางแผนสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มบริษัทเอไอเอ ที่ต้องการส่งเสริมให้ผู้คนมีสุขภาพที่แข็งแรงยิ่งขึ้น อายุยืนยาวขึ้น และมีชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญาที่ว่าผู้ที่รักสุขภาพและพนักงานออฟฟิศสามารถมาไปด้วยกัน ได้ตั้งแต่วันที่แอปพลิเคชัน ALive Powered by AIA พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ALive Powered by AIA