น.พ โสภณ นันทาภรณ์ศักดิ์ รับรางวัล จาก AIA

ขอแสดงความยินดีกับ น.พ โสภณ นันทาภรณ์ศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Holistic Medical Centre (HMC Clinic)....ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ โสภณ นันทาภรณ์ศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Holistic Medical Centre (HMC Clinic) ที่ได้เข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติ จากงาน AIA ANNUAL AGENCY AWARDS PRESENTATION 2022 โดย นายแพทย์โสภณ นันทาภรณ์ศักดิ์ (คุณหมออาร์) หัวหน้าทีม Triple A และเจ้าของสำนักงานตัวแทนประกันชีวิต คว้าตำแหน่ง Top District Manager Up of The year 2022 อันดับ 1 ภาคประเทศไทย ของบริษัท AIA โดยในงานมีตัวแทนเข้าร่วมงาน ในงานรับรางวัลครั้งนี้ทั้งหมดจำนวน 3,753 ท่าน เพื่อตอกย้ำคำมั่นสัญญา “Healthier, Longer,Better Lives” โดยงานมอบรางวัลได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับพลังตัวแทน เอไอเอ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร 5-7 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา.