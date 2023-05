“ตราเกษตร” โหมตลาด “ฮาลาล-เฮลท์ตี้” ขยายช่องทาง “ตู้หยอดเหรียญ-โซเชียล”

ผู้จัดการรายวัน 360 - บมจ.ไทยฮา ผลิตภัณฑ์ "ตราเกษตร" ชูคอนเซ็ปต์ “กินง่าย ขายคุ้ม” เปิดตัว KASET BRAND LINE SHOPPING รุกขยายตลาดฮาลาล-สุขภาพทั่วประเทศ พร้อมเดินหน้าเพิ่มตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine-VDM) ตราเกษตร กว่า 400 จุด ตั้งเป้ายอดขายปี 2566 จำนวน 1,100 ลบ.นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ "ตราเกษตร" กล่าวว่า หลังสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 คลี่คลายลง แนวโน้มตลาดอาหารฮาลาลโลก และในประเทศไทยมีโอกาสจะเติบโต 15% ต่อปีอย่างต่อเนื่องในอีก 7 ปีข้างหน้า เศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงฟื้นฟูผนวกกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ความต้องการการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพ หลากหลาย ให้ความสำคัญกับมมาตรฐานคุณภาพ รู้แหล่งที่มา เพิ่มขึ้นแต่การเดินทางเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเริ่มลดลง ส่งผลให้ตลาดช้อปปิ้งออนไลน์และการสั่งซื้อตรงกับผู้ผลิตหรือแบรนด์เติบโตขึ้น ผู้บริโภคทั้งที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิม มีความต้องการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย และตรวจสอบแหล่งที่มาได้มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันตลาดอาหารฮาลาลส่งออกจากไทย มีมูลค่ากว่า 4,000 ล้านเหรียญ หรือ 136,000 ล้านบาทโดยล่าสุดเพื่อเป็นการส่งมอบจุดแข็งในการผลิตอาหารและขนมจากวัตถุดิบธรรมชาติ ปลอดภัย ด้วยรสชาติที่อร่อยถูกปากชาวโลกในฐานะผู้นำส่งออกอาหารและขนมที่มีมาตรฐานฮาลาลมาหลายสิบปี บริษัทฯ ได้จัดขบวนทัพผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน “ฮาลาล” หรือเครื่องหมายฮาลาลรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) โดยยังคงคอนเซปต์อาหารเพื่อสุขภาพเป็นหลักให้เข้าถึงคนไทยได้ง่ายขึ้น เพราะเชื่อว่า “สุขภาพดี เริ่มต้นที่อาหาร” ลงทุน ต่อยอด วิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของตลาดและลูกค้าให้แม่นยำอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างฐานลูกค้าใหม่ทั้งตลาดค้าปลีกและค้าส่งทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคใต้ที่มีความต้องการอาหารฮาลาลเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังเปิดตัวช่องทางการสั่งซื้อ KASET BRAND LINE SHOPPING https://shop.line.me/@kasetbrand อย่างเป็นทางการ เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในเครือ “ตราเกษตร” ในราคาพิเศษ ช่วยลดต้นทุน เพิ่มความรวดเร็วในการบริการ โดยผู้บริโภคสามารถชำระด้วยบัตรประเภทต่าง ๆ ได้ ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า และจัดส่งตรงถึงผู้บริโภค ด้วยคอนเซ็ปต์ “กินง่าย ขายคุ้ม” พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น ลูกค้าสามารถสมัครสมาชิก KASET BRAND LINE SHOPPING ได้ด้วยง่าย ๆ เพียงแอดไลน์ @KASETBRAND ลูกค้าใหม่รับทันทีโค้ดส่วนลด ON TOP 5% ทันทีเมื่อสั่งสินค้าครั้งแรก รวมถึงโปรโมชั่นซื้อยกแพ็คแถมฟรีสินค้าประจำสัปดาห์อีกมากมายทั้งยังมีบริการสำหรับผู้ประกอบการในกลุ่มโฮเรก้า โรงแรม ร้านอาหาร ให้สามารถสั่งซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ในเครือ“ตราเกษตร” ได้ในราคาพิเศษ โดยสอบถามและสั่งซื้อผ่าน LINE OFFICIAL ของ @KASETBRANDนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะเพิ่มจำนวนตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine - VDM) ตราเกษตร อีก 400 จุดทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติที่เปิดบริการแล้ว ในสถานีบริการน้ำมันบางจากและร้านอินทนิล เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ วุ้นเส้นและสินค้ากึ่งสำเร็จรูป ได้แก่ วุ้นเส้นคัพ หลากหลายรสชาติ เช่น รสยำทะเล รสต้มยำกุ้ง รสกุ้งอบ รสเย็นตาโฟ รสเผ็ดซอสเกาหลี รสเย็นตาโฟต้มยำ ทองม้วน (แบรนด์ “Coco Jas / Coco Riz / Coco Rice”) ที่ผลิตจากข้าวหอมมะลิชั้นดี และกะทิคั้นสด ปราศจาก Gluten และไขมันทรานส์ รสกล้วย รสมะม่วง รสปลาหมึกย่าง รสกุ้งเอบิ สไตล์ญี่ปุ่นนายสมฤกษ์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี บริษัทฯ มุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาด้านเทคโนโลยีการผลิตอาหารที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยออกสู่ครัวของผู้บริโภค ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน “ฮาลาล” หรือเครื่องหมายฮาลาลรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และมาตรฐานสินค้ารับรองระบบคุณภาพระดับโลก เช่น British Retail Consortium-BRC , International Food Standard-IFS , U.S. Food and Drug Administration-USFDA สร้างการยอมรับและความเชื่อมั่นสินค้า “ตราเกษตร” ในทุกตลาด ทำให้สินค้า “ตราเกษตร” สามารถจำหน่ายในตลาดโลกถึง 85 ประเทศ ปัจจุบันนี้สินค้าตรา “เกษตร” ผลิตและจำหน่ายสินค้า แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่1. ข้าวและธัญพืช ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าว กข.43 น้ำตาลต่ำ ข้าวเหนียว ข้าวกล้อง ข้าวเพื่อสุขภาพ2. วุ้นเส้นและสินค้ากึ่งสำเร็จรูป ได้แก่ วุ้นเส้นคัพ หลากหลายรสชาติ เช่น รสยำทะเล รสต้มยำกุ้ง รสกุ้งอบ รสเย็นตาโฟ รสเผ็ดซอสเกาหลี รสเย็นตาโฟต้มยำ3. ขนมขบเคี้ยว (Snack) ได้แก่ ทองม้วน (แบรนด์ “Coco Jas / Coco Riz / Coco Rice”) ที่ผลิตจากข้าวหอมมะลิชั้นดี และกะทิคั้นสด ปราศจาก Gluten และไขมันทรานส์ มีรสกล้วย รสมะม่วง รสปลาหมึกย่าง รสกุ้งเอบิ สไตล์ญี่ปุ่น4. อาหารพร้อมรับประทาน (Ready to Eat)5. เครื่องดื่ม (Ready to Drink) ได้แก่ ชาไทย ชาไทยไข่มุก ชาเขียว กาแฟ กะทิเม็ดแมงลัก (แบรนด์ดอยธัมม์)บริษัทยังได้จับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ น้ำมันถั่วเหลืองตราองุ่น น้ำมันปาล์มตราเชียร์ น้ำตาลทรายมิตรผล น้ำปลาเมจิกเชฟ น้ำส้มสายชู น้ำพริกเผาฉั่วฮะเส็ง น้ำจิ้มไก่ ซอส ผงชูรส กะทิชาวเกาะ เป็นต้นทั้งนี้ คาดว่าปี 2566 จะสามารถสร้างยอดขายได้ 1,100 ล้านบาท ผ่านช่องออฟไลน์ ออนไลน์ และ ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine - VDM)