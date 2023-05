B2S Pack to School ฉลองเปิดเทอมใหม่ ไอเทมหลากหลายพร้อมโปรอีกเพียบ

บีทูเอส ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ฉลองเปิดเทอมใหม่ช่วยผู้ปกครองประหยัดรับเปิดเทอม จัดแคมเปญสุดพิเศษ “B2S Pack to School” ให้น้องๆเตรียมPack กระเป๋าไปโเตรียมสอบ อุปกรณ์ศิลปะ ครบทุกสิ่งที่ B2S มีเอวี่ติงให้ช้อป พร้อมมอบโปรโมชั่นพิเศษ ตั้งแต่ วันนี้-31 พฤษภาคม 2566บีทูเอส “B2S Pack to School” ต้อนรับเทศกาลเปิดเทอมของเด็กๆ มอบโปรโมชั่นพิเศษที่จะช่วยให้ผู้ปกครองและนักเรียน ประหยัด คุ้มมากกว่า พบกับสินค้าไอเทมอุปกรณ์การเรียนต่างๆ พร้อมคูปองส่วนลด คุ้มเป็นแพ็ค จาก 8 ร้านดัง ในเครือเซ็นทรัล รีเทล รวมมูลค่ากว่า 3,680 บาท ให้ช้อปต่อกับแบรนด์ที่ร่วมรายการ (บีทูเอส,ท็อปส์,แฟมิลี่มาร์ท,ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล,โรบินสัน,ซุเปอร์สปอร์ต,เพาเวอร์บาย และ ออฟฟิศเมท) พบกับโปรโมชั่นพิเศษเพียงช้อปที่บีทูเอส• ช้อปสินค้าอุปกรณ์การเรียนที่ B2S ลดสูงสุด 80%• ช้อปปากกา ดินสอ ด้ามเดี่ยวในราคาพิเศษ ซื้อ 7 ฟรี 1• บุฟเฟ่ต์เครื่องเขียน 3 ชิ้น เพียง 179 บาท• ช้อปหนังสือเตรียมสอบ ซื้อเล่มที่ 2 ลด 10%• ช้อปพจนานุกรม และดิกชันนารี ลด 10%• ช้อปสินค้าที่ร่วมรายการ ครบ 500.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ รับฟรี คูปองส่วนลด รวมมูลค่า 3,680.- ช้อปต่อ 8 ร้านค้าในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป (B2S,Tops,Central,FamilyMart, Robinson, Supersports PowerBuy และOfficeMate)• พิเศษสมาชิก B2S CLUB ช้อปครบ 1,000.-* ขึ้นไป/ใบเสร็จ รับคะแนน The1 100 คะแนน (จำกัด 300 คะแนน ต่อ 1 หมายเลข สมาชิกตลอดแคมเปญ)• โปรโมชั่นบัตรเครดิต ผ่อนทั้งร้าน สูงสุด 0%* นาน 6 เดือน *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด• โปรโมชั่นพิเศษ นับถอยหลังฉลองเปิดเทอม สำหรับนักเรียนนักศึกษาลดเพิ่ม 10% ตั้งแต่ วันนี้-15 พ.ค. 66หาซื้อสินค้าไอเทมเด็ดต้อนรับเปิดเทอมนี้ ที่ B2S ได้ง่ายๆ ที่ หน้าร้าน B2S และ B2S Think space ทุกสาขา ช้อป B2S ออนไลน์ https://www.b2s.co.th/ ช้อปผ่าน Facebook inbox : B2S Thailand ทัก inbox http://m.me/B2SThailand แชตสั่งซื้อกับ Line Chat&Shop ที่ Line B2S Thailand https://lin.ee/vCgLUzy หรือเลือกช้อปกับสาขาใกล้บ้านได้ที่ https://bit.ly/3F451AJ และเมื่อช้อปอุปกรณ์การเรียนที่ B2S ยังสามารถขอรับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป เพื่อนำมาเบิกเงินอุดหนุนจากโรงเรียนได้อีกด้วยเตรียมพบกับกิจกรรม B2S CLUB คลับของคนมี Passion ที่จะมาเสริฟความสุข มอบความสนุกถึงโรงเรียนให้น้องๆได้ร่วมกิจกรรมสุดสร้างสรรค์แวะมาเติมไอเดียแบบไร้ขีดจำกัด ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนให้เกิดประโยชน์ สนุกไปกับกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ “หนูน้อยรักการอ่าน” ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ B2S Club ให้น้องๆได้อ่านหนังสือฟรี! ต่อยอดไอเดียใหม่ๆกับเวิร์คช้อปต่างๆ อาทิ ตะลุยข้อสอบกับติวเตอร์ชั้นนำ,บอร์ดเกมส์,Art&Craft,และพบกับกิจกรรมเซอร์ไพร์พิเศษกับเหล่าศิลปินT-POP จากClub After CLASS เพื่อให้ B2S CLUB เป็น Club After CLASS ของทุกคนหาซื้อสินค้าไอเทมเด็ดต้อนรับเปิดเทอมนี้ ที่ B2S ได้ง่ายๆ ที่ หน้าร้าน B2S และ B2S Think space ทุกสาขา ช้อป B2S ออนไลน์ https://www.b2s.co.th/ ช้อปผ่าน Facebook inbox : B2S Thailand ทัก inbox http://m.me/B2SThailand แชตสั่งซื้อกับ Line Chat&Shop ที่ Line B2S Thailand https://lin.ee/vCgLUzy หรือเลือกช้อปกับสาขาใกล้บ้านได้ที่ https://bit.ly/3F451AJ และเมื่อช้อปอุปกรณ์การเรียนที่ B2S ยังสามารถขอรับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป เพื่อนำมาเบิกเงินอุดหนุนจากโรงเรียนได้อีกด้วยเตรียมพบกับกิจกรรม B2S CLUB คลับของคนมี Passion ที่จะมาเสริฟความสุข มอบความสนุกถึงโรงเรียนให้น้องๆได้ร่วมกิจกรรมสุดสร้างสรรค์แวะมาเติมไอเดียแบบไร้ขีดจำกัด ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนให้เกิดประโยชน์ สนุกไปกับกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ “หนูน้อยรักการอ่าน” ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ B2S Club ให้น้องๆได้อ่านหนังสือฟรี! ต่อยอดไอเดียใหม่ๆกับเวิร์คช้อปต่างๆ อาทิ ตะลุยข้อสอบกับติวเตอร์ชั้นนำ,บอร์ดเกมส์,Art&Craft,และพบกับกิจกรรมเซอร์ไพร์พิเศษกับเหล่าศิลปินT-POP จากClub After CLASS เพื่อให้ B2S CLUB เป็น Club After CLASS ของทุกคน