“ห้างเซ็นทรัล-โรบินสัน” ผนึกวีแชท อัดแคมเปญเด็ดดึงนักท่องเที่ยวจีน

ผู้จัดการรายวัน 360 - ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล จับมือ “WeChat Pay” แพลตฟอร์มชำระเงินชั้นนำของจีน มอบประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดพิเศษด้วยสิทธิประโยชน์เอ็กซ์คลูซีฟให้ลูกค้าชาวจีน ผ่านแคมเปญ “Central & Robinson x WeChat Pay Welcome Back Chinese Tourists 2023”นางสาวรวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด และ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า นอกจากการเฟ้นหาสินค้าและนำเสนอบริการใหม่ๆ ที่ ‘ห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสัน’ ยังได้มีการมอบสิทธิประโยชน์ที่เหนือกว่าด้วยการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ต่างๆ เติมเต็มประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดพิเศษผ่านสิทธิประโยชน์ที่เหนือกว่าให้ลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างประเทศ“ล่าสุดได้จับมือกับ ‘WeChat Pay’ ด้วยการจัดแคมเปญพิเศษให้ลูกค้าชาวจีนที่มาช้อปปิ้งในห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสัน โดยโฟกัสสาขาที่มีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาใช้บริการมากที่สุดเพื่อให้สิทธิพิเศษนี้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุดและเป็นการต้อนรับการกลับมาของชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยในปีนี้ ทั้งยังช่วยกระตุ้นการจับจ่ายของนักท่องเที่ยวจีนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคัก”โดยสาขาที่มีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาใช้บริการมากที่สุดได้แก่ ห้างเซ็นทรัล สาขา ชิดลม, เซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์, เฟสติวัล เชียงใหม่, ภูเก็ต, ป่าตอง, เฟสติวัล หาดใหญ่, เฟสติวัล สมุย และ พัทยา บีช และห้างโรบินสัน สาขา พระราม 9, สุขุมวิท, บางรัก, เชียงใหม่, แม่สอด, หาดใหญ่, ถลาง และจังซีลอนเบ็น หยาง กรรมการผู้จัดการ ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ WeChat Pay กล่าวว่า “WeChat Pay มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสัน และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศไทย ผ่านการจัดแคมเปญพิเศษ ‘Central & Robinson x WeChat Pay Welcome Back 2023’ทั้งนี้เพื่อเป็นการต้อนรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาประเทศไทยในปีนี้ให้ได้รับความสะดวกสบายในการทำธุรกรรมต่างๆ ทั้งการเลือกซื้อสินค้าและรับประทานอาหารที่ห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสันผ่านการชำระเงินของ WeChat Pay โดยร่วมโปรโมตผ่าน Weixin โซเชียลเน็ตเวิร์กยอดนิยมของจีน ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้งานทั้ง 2 แพลตฟอร์มรวมกันมากถึง 1,300 ล้านคน เพื่อให้แคมเปญนี้สื่อสารไปยังลูกค้าชาวจีนได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นสำหรับแคมเปญ “Central & Robinson x WeChat Pay Welcome Back Chinese Tourists 2023” มอบสิทธิประโยชน์เอ็กซ์คลูซีฟให้ลูกค้าชาวจีน เมื่อซื้อสินค้าจากห้างเซ็นทรัล สาขา ชิดลม, เซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์, เฟสติวัล เชียงใหม่, ภูเก็ต, ป่าตอง, เฟสติวัล หาดใหญ่, เฟสติวัล สมุย และ พัทยา บีช รวมถึง ห้างโรบินสัน สาขา พระราม 9, สุขุมวิท, บางรัก, เชียงใหม่, แม่สอด, หาดใหญ่, ถลาง และจังซีลอน เพื่อให้ลูกค้าชาวจีนได้รับประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดพิเศษ เมื่อชำระเงินผ่าน WeChat Pay ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2566 พร้อมรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินสุดพิเศษจาก WeChat Pay ตลอดทั้งปี เพื่อเติมเต็มความสุขในการช้อปปิ้งให้กับลูกค้าชาวจีนทุกคน