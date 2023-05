TCCT ร่วมกับ ITC บูรณาการความรู้ความเข้าใจด้านการแข่งขันทางการค้า

สำนักงาน กขค. หรือ TCCT ร่วมกับ องค์การศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Centre: ITC) จัดสัมมนาการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการแข่งขันทางการค้า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า (Seminar on Competition Advocacy to Support Compliance and Enforcement) ซึ่งจัดขึ้นภายใต้การดำเนินโครงการรวมตัวทางเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรปเพิ่มเติมต่อประเทศไทย (ASEAN Regional Integration Support from the EU Plus Project) หรือ ARISE Plus - Thailand เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการแข่งขันทางการค้าที่ได้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่พฤศจิกายน 2563นายรักษเกชา แฉ่ฉาย กรรมการการแข่งขันทางการค้า กล่าวว่า สิ่งสำคัญในการสนับสนุน SMEs หรือผู้ประกอบธุรกิจให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจชีวภาพ (BCG) ให้มีความเข้มแข็งนั้น จะต้องเสริมสร้างความตระหนักรู้ให้ภาคเอกชนให้เกิดความเข้าใจในบริบทการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดำเนินงานเสริมสร้างความรู้ด้านนโยบายและกฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่จะเห็นถึงความสำคัญของนโยบายการแข่งขันทางการค้าและการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าที่จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศได้ และยังมีความสำคัญต่อการกำกับการควบรวมธุรกิจและการตกลงร่วมกันที่ส่งผลต่อการแข่งขัน รวมไปถึงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของภาคธุรกิจและผู้บริโภคในการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันและการเฝ้าติดตามการกระทำความผิดอีกด้วยสำหรับการประชุมครั้งนี้มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันทางการค้าเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์หลายหน่วยงาน ได้แก่ องค์กรต่างประเทศ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หอการค้านานาชาติ สำนักงานกฎหมายวีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส บริษัทที่ปรึกษา วีเอ พาร์ทเนอร์ส จำกัด สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และสำนักงาน กขค. เพื่อร่วมกันยกระดับการกำกับการแข่งขันทางการค้าของไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล