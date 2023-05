“เคอรี่” ผนึก “ออลล์ สปีดดี้” เพิ่มจุดบริการในร้านเซเว่นฯ

“ผู้จัดการรายวัน 360 - เคอรี่ เอ็กซ์เพรส เพิ่มจุดบริการใน 7-ELEVEn ทั่วไทย ผนึกกำลัง ออลล์ สปีดดี้ ตอบโจทย์ส่งพัสดุตลอด 24 ชั่วโมง เสริมบริการ CODราคาเริ่มต้นเพียง 19 บาทบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน หรือ KEX ผู้นำด้านธุรกิจจัดส่งพัสดุด่วนทั่วไทย จับมือ บริษัท ออลล์ สปีดดี้ จำกัด ในกลุ่มซีพี ออลล์ (CP ALL) เปิดจุดบริการรับ-ส่งพัสดุที่ร้าน 7-ELEVEn ทั่วประเทศ ด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 19 บาท เสริมด้วยบริการส่งพัสดุแบบเก็บเงินปลายทาง หรือ Cash on Delivery (COD) กับอัตราค่าธรรมเนียมเพียง 2.4%1 สร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการพร้อมส่งพัสดุได้ตลอด 24 ชั่วโมงนายเฮนรี่ ตัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพันธมิตรธุรกิจการค้า บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือดังกล่าวว่า "ความร่วมมือระหว่าง เคอรี่ฯ และ ออลล์ สปีดดี้ เปิดจุดรับบริการในร้าน 7-ELEVEn เป็นการผสมผสานจุดแข็งของทั้งสองแบรนด์ ด้วยความรวดเร็วในการจัดส่งพัสดุด่วนของเคอรี่ฯ กับสาขาของ 7-ELEVEn ที่ตั้งอยู่ใกล้บ้านนั้น จะทำให้เคอรี่ฯ สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทุกกลุ่ม ครอบคลุมทุกชุมชน ตอบสนองทุกความต้องการของผู้บริโภค ให้ทุกการส่งพัสดุกับ เคอรี่ฯ นั้น ส่งได้ทันที ไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหน หรือจะดึกขนาดไหนก็ตาม“การร่วมมือกันในการให้บริการครั้งนี้ เปรียบเสมือนการยืนเคียงข้างและตอบโจทย์ลูกค้าทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่จะสามารถส่งพัสดุในช่วงเวลาใดก็ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และมีบริการเสริมอย่าง COD ด้วยอัตราค่าธรรมเนียมเพียง 2.4% ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งบริการสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นยอดขายให้กับพ่อค้าแม่ค้า อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางการชำระเงินให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้เลือกช่องทางการชำระเงินที่สะดวกได้ตามต้องการ และค่าส่งที่เริ่มต้นเพียง 19 บาท จะทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายและเข้าถึงง่ายขึ้นกับจุดให้บริการที่ร้าน 7-ELEVEn ทั่วประเทศอย่างแท้จริง โดยการจับมือกับพันธมิตรดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ Kerry Express Everywhere ชูจุดเด่นทางธุรกิจของ เคอรี่ฯ ขยายโอกาสความสำเร็จทางธุรกิจ สร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนทั้ง เคอรี่ฯ และพาร์ทเนอร์"นายเกรียงศักดิ์ สุทธินราธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออลล์ สปีดดี้ จำกัด บริษัทในกลุ่มซีพี ออลล์ (CP ALL) กล่าวเสริมเกี่ยวกับความร่วมมือกับ เคอรี่ฯ ว่า "การยึดมั่นในคุณภาพการให้บริการและความเป็นผู้นำในธุรกิจจัดส่งพัสดุด่วนทั่วไทยของเคอรี่ฯ ทำให้ ออลล์ สปีดดี้ ไว้วางใจ พร้อมให้ความร่วมมือกับเคอรี่ฯ อย่างเต็มกำลัง ซึ่งออกมาในรูปแบบการเปิดจุดบริการรับ-ส่งพัสดุภายในร้าน 7-ELEVEn ทั่วประเทศ และมีบริการเสริมอย่าง COD ภายในร้านอีกด้วย เราเชื่อว่าการร่วมมือดังกล่าวจะสร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้า พ่อค้าแม่ค้าเอสเอ็มอี ที่กระจายอยู่ทั่วทุกชุมชนได้เข้าถึงบริการส่งพัสดุเคอรี่ฯ ได้ง่ายขึ้น ด้วยสาขาของ 7-ELEVEn ที่ตั้งอยู่ใกล้บ้านและเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงนั้น ทำให้ลูกค้าไม่ต้องเดินทางไกล และสามารถจัดสรรเวลามาส่งพัสดุได้ด้วยตัวเองอีกด้วย”เคอรี่ฯ จะยังคงยืนหยัดร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อขยายเครือข่ายจุดบริการทั่วประเทศ เคอรี่ฯ ภาคภูมิใจในฐานะตัวแทนความมุ่งมั่นส่งมอบความสุขให้เข้าถึงลูกค้ามากยิ่งขึ้น สะดวกสบายยิ่งกว่า ตอกย้ำความเป็นอันดับ 1 ในธุรกิจจัดส่งพัสดุด่วน โดยลูกค้าสามารถส่งพัสดุกับเคอรี่ฯ ที่ 7-ELEVEn ได้ทุกวัน ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง ในราคาเริ่มต้นเพียง 19 บาทที่จุดบริการทั่วประเทศใกล้บ้านคุณ