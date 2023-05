กยท. จัดสัมมนาใหญ่ ผนึกกำลัง IRRDB แลกเปลี่ยนความรู้ สร้างความเข้าใจซื้อขายคาร์บอนเครดิตในสวนยางฯ

วันนี้ ( 8 พ.ค.66 ) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ภายใต้ความร่วมมือกับสภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ (IRRDB) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาโครงการซื้อขายคาร์บอนด้วยการปลูกยางเพื่อตลาดคาร์บอนโดยสมัครใจ (Workshop on Developing Carbon Trading Projects with Rubber Cultivation for Voluntary Carbon Market) โดยมี ดาโต๊ะเสรี ดร. อับดุล อะซิส (Dato Seri Dr. Abdul Aziz ) เลขาธิการ IRRDB กล่าวเปิดงาน และ นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ( กยท.) บรรยายพิเศษในหัวข้อ “มุมมองของประเทศไทยเกี่ยวกับกระบวนการการจัดการคาร์บอน” ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯนายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการ กยท. ได้กล่าวว่า การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาโครงการซื้อขายคาร์บอนด้วยการปลูกยางเพื่อตลาดคาร์บอนโดยสมัครใจในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อหารือด้านตลาดคาร์บอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอุปสรรคและผลกำไร การคิดค้น และดำเนินโครงการการค้าคาร์บอน การคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ รวมถึงหารือว่าการทำสวนยางพาราสามารถมีบทบาทช่วยลดการปล่อยคาร์บอนได้“ตลาดคาร์บอนโดยสมัครใจ และการซื้อขายคาร์บอน ถือเป็นหนึ่งแนวทางเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางสามารถพัฒนาความเป็นอยู่ของตนให้ดียิ่งขึ้น และเป็นอีกสิ่งที่ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงหวังว่า งานสัมมนาครั้งนี้จะสามารถเป็นเวทีสำหรับแบ่งปันความรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ สถาบันการศึกษา ผู้ค้าและผู้ขายคาร์บอน ซึ่งทุกคนให้ความสนใจและมีองค์ความรู้มากมายด้านการสร้างอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ผ่านการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอน ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าล่าสุดของตลาดคาร์บอนและมองเห็นศักยภาพของอุตสาหกรรมยางพารา เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงโลกให้ดียิ่งขึ้น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันเป็นสิ่งที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อสังคม” นายณกรณ์ กล่าวการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศ อาทิ “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : ปลูกยางพาราช่วยบรรเทาได้อย่างไร” “การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์” “ตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ: การทดลอง อุปสรรคและผลกำไร” และ “การสร้างโครงการการค้าคาร์บอนเพื่อตลาดการค้าโดยสมัครใจ”