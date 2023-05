บีไอจีลงทุนสตาร์ท “ Gideon One”พัฒนาInnovation Platform

บีไอจี ลงทุนสตาร์ทอัพ “ Gideon One“พัฒนาโซลูชั่นแพลตฟอร์ม ตอบโจทย์ด้านการบริหารจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนายปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือบีไอจี เปิดเผยว่า บีไอจี ผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อสภาพภูมิอากาศ ประกาศความร่วมมือในรูปแบบ Corporate Venture Capital (CVC) กับ Gideon One บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโซลูชั่นและแพลตฟอร์ม ที่รองรับการขับเคลื่อนของภาคอุตสาหกรรมสู่เป้าหมาย Net Zero ด้วยพลังงานสะอาดและปราศจากคาร์บอนโดยบีไอจีร่วมลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อมุ่งเน้นการลดการปล่อยคาร์บอน การซื้อ-ขายพลังงาน และ คาร์บอนเครดิตผ่านแพลตฟอร์ม ซึ่งจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้โซลูชั่นในการลดการใช้พลังงานและสร้างความยั่งยืนให้กับลูกค้าของบีไอจีที่อยู่ในอุตสาหกรรมกลุ่มต่าง ๆ สะท้อนวิสัยทัศน์ของบีไอจีในการเป็นองค์กรนวัตกรรมที่ไม่หยุดนิ่ง พร้อมลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพเติบโตตามทิศทางของโลก อีกทั้งสนับสนุนและพัฒนา Startup ไทยเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ พร้อมผลักดันเป้าหมายการสร้างสังคมปราศจากคาร์บอนหรือ Net Zero กับทุกภาคส่วนการร่วมลงทุนกับ Gideon One ในครั้งนี้ บีไอจีเห็นความสำคัญของการสร้าง Innovation Platform ตั้งเป้าภายในระยะเวลา 5 ปี ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีที่จะช่วยตอบโจทย์ด้านการจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผนวกรวมกับ BIG Platform ที่เป็นโซลูชั่นสำหรับการบริหารจัดการก๊าซอุตสาหกรรมและการจัดการด้านพลังงานเดิมที่เปิดให้ลูกค้าใช้อยู่ก่อนแล้ว เพื่อให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งบีไอจีเองมีความพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อร่วมกันสร้าง Thailand Decarbonization Ecosystem รองรับการเติบโตของทุกธุรกิจในอนาคตมุ่งไปสู่การลดการปล่อยคาร์บอนร่วมกันทุกภาคส่วน