“ปลัดพาณิชย์” เดินสำรวจห้างเวียดนาม สินค้าไทยหลายรายการสุดฮอต โดนใจผู้บริโภค

นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 เม.ย.2566 ที่ผ่านมา ได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ และสภาผู้ขนส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เดินทางมาเยี่ยมชมเทศกาลสินค้าไทย Taste of Thailand ณ ห้าง MM Mega Market (Vietnam) ซึ่งเป็นห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ สาขา An Phu ในนครโฮจิมินห์ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-26 เมษายน 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดเวียดนาม โดยพบว่ามีสินค้าไทยเข้ามาวางจำหน่ายในห้างรวมกว่า 2,400 หน่วยสินค้า (SKU) และสินค้าไทยได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคชาวเวียดนามเป็นอย่างมากสำหรับการจัดงาน Taste of Thailand ในครั้งนี้ ได้มีการจัดพื้นที่จัดกิจกรรมโปรโมตสินค้าไทย จัดกิจกรรมสาธิตการปรุงอาหารไทยโดยใช้เครื่องปรุงอาหารที่นำเข้าจากไทย เพื่อตอบรับกับกระแสความนิยมสินค้าอาหารไทยของผู้บริโภคเวียดนาม โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ ได้ร่วมมือกับห้าง MM Mega Market Vietnam ในการนำเข้าสินค้าไทย ที่มีศักยภาพในตลาดเวียดนาม อาทิ เครื่องปรุงรสอาหารไทย เครื่องดื่ม ขนมคบเคี้ยว และผลไม้ไทย โดยเฉพาะ มะขามหวาน เข้ามาวางจำหน่ายภายในห้างในช่วงการจัดงาน เพื่อผลักดันสินค้าไทยใหม่ ๆ เข้าสู่ตลาด เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคเวียดนาม ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งนี้ ห้าง MM Mega Market (Vietnam) เป็นห้างค้าปลีกและค้าส่งใหญ่ที่สุดในเวียดนาม ครอบคลุมพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ของเวียดนาม รวม 21 สาขา โดยมีสาขาในนครโฮจิมินห์จำนวน 4 สาขา โดยห้าง MM Mega Market เป็นแหล่งกระจายสินค้าไทยที่สำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่รองรับธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และแคเทอริ่ง (HORECA)ในปี 2565 ที่ผ่านมา สถิติจากกรมศุลกากรเวียดนาม พบว่า เวียดนามนำเข้าสินค้าอาหารและขนมขบเคี้ยว คิดเป็นมูลค่า 167.53 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จากปี 2564 ซึ่งมีมูลค่า 141.31 ล้านเหรียญสหรัฐ