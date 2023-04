“จุรินทร์” คิกออฟ Back to School ผนึกผู้ผลิต ห้าง ลดราคาสินค้ารับเปิดเทอม 6 พันรายการ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในการเปิดตัวโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 24 “Back to School“ พร้อมด้วยนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ ตัวแทนผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้ให้บริการและแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่กระทรวงพาณิชย์ ว่า โครงการนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 26 ราย กว่า 1,724 สาขาทั่วประเทศ มีสินค้าทั้งสิ้น 11 หมวด กว่า 6,000 รายการ ลดสูงสุดถึง 85% จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2566 เป็นเวลา 34 วัน ในช่วงที่โรงเรียนกำลังจะเปิดเทอม คาดว่าสามารถช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ผู้ปกครองไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาทสำหรับสินค้าที่ลดราคา ประกอบด้วย 1. เครื่องแบบนักเรียน ลดสูงสุด 69% 2. รองเท้า ถุงเท้า ลดสูงสุด 65% 3. กระเป๋าเรียน ลดสูงสุด 70% 4. ตำราเรียนและหนังสือ ลดสูงสุด 40% 5. เครื่องเขียน ลดสูงสุด 85% 6. สื่อการเรียนการสอน ลดสูงสุด 50% 7. อุปกรณ์ไฟฟ้า ลดสูงสุด 55% 8. อุปกรณ์สำนักงาน ลดสูงสุด 63% 9. อินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ ลดสูงสุด 60% 10. แพลตฟอร์มออนไลน์ ลดสูงสุด 15% 11. เบ็ดเตล็ด ลดสูงสุด 65%โดยยี่ห้อสำคัญที่จะลดราคา ประกอบด้วย ผู้ผลิต 8 ราย ได้แก่ 1. ศึกษาภัณฑ์ 2. น้อมจิตต์ 3. สมใจนึก 4. ตราสมอ 5. วัชรากร 6. พีเอสจูเนียร์ 7. S.C.S. 8. อ.ส.ค. ผู้จำหน่าย 14 ราย ได้แก่ 1. Big C 2. Makro 3. Lotus’s 4. The Mall 5. เซ็นทรัล 6. B2S 7. SuperSport 8. Office Mate 9. Power Buy 10. Robinson 11. ดูโฮม 12. โกลบอลล์ เฮ้าส์ 13. โฮมโปร 14. สมใจเครื่องเขียน ผู้ให้บริการ 2 ราย ได้แก่ 1. AIS 2. True และแพลตฟอร์ม 2 ราย ได้แก่ 1. Shopee 2. Lazadaทั้งนี้ เฉพาะห้างศึกษาภัณฑ์ หากนำเอาแบบเรียนเก่ามาแลกแบบเรียนใหม่ จะได้ประโยชน์ 2 ต่อ คือ 1. นอกจากได้ส่วนลดจากราคาปกติ จะมีส่วนลดเพิ่มอีก 5% 2. ถ้าสแกนคิวอาร์โค้ด Line@DITGO จะลดเพิ่มอีก 10 บาท โดยแบบเรียนเก่าจะนำไปบริจาคให้ถิ่นทุรกันดารต่อไปส่วนผลการจัดโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน จำนวน 23 Lot ก่อนหน้านี้ ตลอดช่วง 4 ปีที่ผ่านมา สามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนทั้งประเทศ เป็นจำนวนเงินกว่า 16,498 ล้านบาท รวมล็อตนี้เพิ่มเป็น 16,698 ล้านบาท